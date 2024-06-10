Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)

Побывать в псковской Венеции, увидеть французский огород и прогуляться по итальянской аллее
Мы отправимся в Себежский район, который граничит с двумя государствами — Латвией и Беларусью.

Приграничное положение отразилось в богатой истории этого края, ставшего объектом притязаний и Великого княжества Литовского, и Речи Посполитой.

Вы узнаете, какое отношение имеет Себеж к пути «Из варяг в греки», побываете на сыроварне, а также прогуляетесь по единственному в России частному европейскому саду, открытому для посетителей.
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город Себеж

Озёрная столица Псковской области. Спокойствие, европейская размеренность и уют граничат здесь с живописными ландшафтами. Вы осмотрите сохранившиеся средневековые архитектурные памятники, Замковую гору, памятник Гердту, церковь Петра и Павла, набережную, а с колокольни Рождественской церкви вам откроется чудесный вид на весь город. Также мы заедем на частную сыроварню, где вас ждёт дегустация различных сортов сыра, сделанного по французским, швейцарским и советским рецептам.

Усадьба «Ореховно»

Это первый и единственный частный европейский сад в России, который открыт для посетителей. Ландшафтный архитектор Александр Гривко создал его в память о своей маме, которая привила ему любовь к природе и её красоте. Помимо оранжереи со множеством растений, вы увидите чугунную вазу 19 века, пристенный фонтан, скульптуру Сатира, французский огород, итальянскую аллею и готический грот.

Вы узнаете:

  • Как Себежский район связан с Петром I, Иваном Буниным и знаменитым путём «Из варяг в греки»
  • Почему город Себеж называют псковской Венецией
  • Как развивается производство сыра в Себеже
  • Какие цветы можно увидеть в разные месяцы в парке «Ореховно» и на какие зоны «условно» делится парк усадьбы

Организационные детали

  • Вас ожидает продолжительный переезд до г. Себеж — около 200 км (2,5 ч) в пути, затем из Себежа до усадьбы «Ореховно» — 80 км (1,5 ч) и обратно до Пскова — 200 км (почти 3 ч)
  • Поедем на микроавтобусе Mercedes Sprinter или на большом туристическом автобусе Zhong Tong. Места в салоне распределяются заранее автоматически
  • Порядок посещения экскурсионных объектов может быть изменён с сохранением полного объёма экскурсионной программы
  • На экскурсию мы принимаем детей только от 5 лет. Животных брать с собой не разрешается
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в усадьбу «Ореховно» — 700 руб. /взрослые, 550 руб. /пенсионеры и студенты, 350 руб. /дети от 5 до 16 лет
  • Групповой обед по желанию — 800 руб. /чел. (просим заказать обед не менее чем за сутки до экскурсии)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеПрирода и пейзажиСвятые местаВыездныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыСебежДля студентовУсадьбы и дворцы

Похожие экскурсии из Пскова

Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
2 300 за человека
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19 875 за всё до 4 чел.
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
Завтра в 14:00
16 июня в 09:00
8 000 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пскове
ХорошоТам