Приграничное положение отразилось в богатой истории этого края, ставшего объектом притязаний и Великого княжества Литовского, и Речи Посполитой.
Вы узнаете, какое отношение имеет Себеж к пути «Из варяг в греки», побываете на сыроварне, а также прогуляетесь по единственному в России частному европейскому саду, открытому для посетителей.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Город Себеж
Озёрная столица Псковской области. Спокойствие, европейская размеренность и уют граничат здесь с живописными ландшафтами. Вы осмотрите сохранившиеся средневековые архитектурные памятники, Замковую гору, памятник Гердту, церковь Петра и Павла, набережную, а с колокольни Рождественской церкви вам откроется чудесный вид на весь город. Также мы заедем на частную сыроварню, где вас ждёт дегустация различных сортов сыра, сделанного по французским, швейцарским и советским рецептам.
Усадьба «Ореховно»
Это первый и единственный частный европейский сад в России, который открыт для посетителей. Ландшафтный архитектор Александр Гривко создал его в память о своей маме, которая привила ему любовь к природе и её красоте. Помимо оранжереи со множеством растений, вы увидите чугунную вазу 19 века, пристенный фонтан, скульптуру Сатира, французский огород, итальянскую аллею и готический грот.
Вы узнаете:
- Как Себежский район связан с Петром I, Иваном Буниным и знаменитым путём «Из варяг в греки»
- Почему город Себеж называют псковской Венецией
- Как развивается производство сыра в Себеже
- Какие цветы можно увидеть в разные месяцы в парке «Ореховно» и на какие зоны «условно» делится парк усадьбы
Организационные детали
- Вас ожидает продолжительный переезд до г. Себеж — около 200 км (2,5 ч) в пути, затем из Себежа до усадьбы «Ореховно» — 80 км (1,5 ч) и обратно до Пскова — 200 км (почти 3 ч)
- Поедем на микроавтобусе Mercedes Sprinter или на большом туристическом автобусе Zhong Tong. Места в салоне распределяются заранее автоматически
- Порядок посещения экскурсионных объектов может быть изменён с сохранением полного объёма экскурсионной программы
- На экскурсию мы принимаем детей только от 5 лет. Животных брать с собой не разрешается
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в усадьбу «Ореховно» — 700 руб. /взрослые, 550 руб. /пенсионеры и студенты, 350 руб. /дети от 5 до 16 лет
- Групповой обед по желанию — 800 руб. /чел. (просим заказать обед не менее чем за сутки до экскурсии)
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽