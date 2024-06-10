Мы отправимся в Себежский район, который граничит с двумя государствами — Латвией и Беларусью. Приграничное положение отразилось в богатой истории этого края, ставшего объектом притязаний и Великого княжества Литовского, и Речи Посполитой. Вы узнаете, какое отношение имеет Себеж к пути «Из варяг в греки», побываете на сыроварне, а также прогуляетесь по единственному в России частному европейскому саду, открытому для посетителей.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город Себеж

Озёрная столица Псковской области. Спокойствие, европейская размеренность и уют граничат здесь с живописными ландшафтами. Вы осмотрите сохранившиеся средневековые архитектурные памятники, Замковую гору, памятник Гердту, церковь Петра и Павла, набережную, а с колокольни Рождественской церкви вам откроется чудесный вид на весь город. Также мы заедем на частную сыроварню, где вас ждёт дегустация различных сортов сыра, сделанного по французским, швейцарским и советским рецептам.

Усадьба «Ореховно»

Это первый и единственный частный европейский сад в России, который открыт для посетителей. Ландшафтный архитектор Александр Гривко создал его в память о своей маме, которая привила ему любовь к природе и её красоте. Помимо оранжереи со множеством растений, вы увидите чугунную вазу 19 века, пристенный фонтан, скульптуру Сатира, французский огород, итальянскую аллею и готический грот.

Вы узнаете:

Как Себежский район связан с Петром I, Иваном Буниным и знаменитым путём «Из варяг в греки»

Почему город Себеж называют псковской Венецией

Как развивается производство сыра в Себеже

Какие цветы можно увидеть в разные месяцы в парке «Ореховно» и на какие зоны «условно» делится парк усадьбы

Организационные детали

Вас ожидает продолжительный переезд до г. Себеж — около 200 км (2,5 ч) в пути, затем из Себежа до усадьбы «Ореховно» — 80 км (1,5 ч) и обратно до Пскова — 200 км (почти 3 ч)

Поедем на микроавтобусе Mercedes Sprinter или на большом туристическом автобусе Zhong Tong. Места в салоне распределяются заранее автоматически

Порядок посещения экскурсионных объектов может быть изменён с сохранением полного объёма экскурсионной программы

На экскурсию мы принимаем детей только от 5 лет. Животных брать с собой не разрешается

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Дополнительные расходы