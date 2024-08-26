Ореховно – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Ореховно» в Пскове, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»
На автобусе
26 отзывов
14 часов
Групповая
Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Согласно календарю
30 сен в 08:30
от 3 100 за человека
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
На автобусе
21 отзыв
13 часов
Групповая
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
3 800 за человека
Эскарго де Псковиньон: улиточная ферма и усадьба Ореховно
На автобусе
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Эскарго де Псковиньон: улиточная ферма и усадьба Ореховно
Оценить вкус бургундских улиток и экспериментальный сад ландшафтного архитектора
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в субботу в 08:00
5 окт в 08:00
19 окт в 08:00
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • е
    елена
    26 августа 2024
    Легенды Себежа и усадьба Ореховно
    Общее впечатление от поездки хорошее. Были нюансы. Возможно, они разовые. Например, последние 3 км до Ореховно водитель плелся 3 км -40
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    мин. Практически украв наше время, отведенное для парка. Понимаю- берег машину. Но нас обгоняли и другие автобусы и другие машины. Я -сама водитель и понимаю, что это перебор. В Себеже - долго подавали порции. Очень долго. Возможно, что это форс мажор. Но время для Себежа сократилось. А в целом, учитывая глубокую продвинутость экскурсовода, считаю, что экскурсия состоялась.

  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Легенды Себежа и усадьба Ореховно
    Очень хорошие впечатления от путешествия. Комфортабельный автобус, замечательный гид Булатова Татьяна, интересная подача материала на протяжении всего маршрута, прекрасные виды,
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    хорошая компания попутчиков. Только в себежском ресторане "Сытый кот" недостаточно профессионально продумано обслуживание, но обедать рекомендую. Отдельное спасибо гиду Татьяне за помощь в решении личных проблем, это было круто!

  • В
    Виктория
    6 июля 2024
    Легенды Себежа и усадьба Ореховно
    Замечательная усадьба Ореховно! Выдержан стиль, всё очень аккуратно и продуманно. Ландшафным дизайнерам, которые создавали парк Зарядье в Москве стоило бы
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    приехать в Ореховно и поучиться. А то эти "специалисты" московские понятия не имеют, что такое разнотравье. Ореховно создал по-настоящему классный профессионал, глубокое ему уважение. Я получила громадное удовольствие, гуляя по этому парку. ОЧЕНЬ надеюсь, что владельцы будут расширять своё дело, и в усадьбе появятся места для размещения приезжих. Себеж тоже подарил массу впечатлений. Экскурсовод Татьяна рассказала несколько интересных фактов о городе и его истории. Остальное - заслуга самого города, его необычное расположение, потрясающие виды, атмосфера тишины и покоя. Захотелось вернуться туда на несколько дней для полноценного отдыха.

  • О
    Ольга
    29 августа 2023
    Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»
    Добрый день! Считаю, что в Себеже на сыроварне время должно быть сокращено. Слишком долгий рассказ, как делается сыр. Владельцам сыроварни надо
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    готовиться заранее к приезду группы, иметь что-то типа визиток, где написаны их координаты сайта, группы ВК, и др. ресурсов, чтобы не тратить время на устное объяснение. Все-таки многие едут не за сыром, рассказ и ожидание утомляют.

  • Х
    Хромцова
    18 августа 2023
    Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»
    Все понравилось, ребенок в восторге.
  • М
    Маша
    18 июля 2023
    Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»
    Добрый день! Огромное спасибо Марии за невероятно интересную экскурсию иприятные эмоции! У неё просто невероятный голос, заслушиваешься❤️отдельная благодарность Вячеслав-он настоящий ас, великолепное вождение и забота о пассажира. Вы-команда профессионалов! Спасибо большое за чудесный день в Себеже и усадьбе Ореховно!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Ореховно»

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  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в сентябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "Ореховно" можно забронировать 3 экскурсии от 3 100 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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