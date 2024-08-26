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приехать в Ореховно и поучиться. А то эти "специалисты" московские понятия не имеют, что такое разнотравье. Ореховно создал по-настоящему классный профессионал, глубокое ему уважение. Я получила громадное удовольствие, гуляя по этому парку. ОЧЕНЬ надеюсь, что владельцы будут расширять своё дело, и в усадьбе появятся места для размещения приезжих. Себеж тоже подарил массу впечатлений. Экскурсовод Татьяна рассказала несколько интересных фактов о городе и его истории. Остальное - заслуга самого города, его необычное расположение, потрясающие виды, атмосфера тишины и покоя. Захотелось вернуться туда на несколько дней для полноценного отдыха.