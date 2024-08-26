14 часов
Групповая
Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Согласно календарю
30 сен в 08:30
от 3 100₽ за человека
13 часов
Групповая
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
3 800₽ за человека
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Эскарго де Псковиньон: улиточная ферма и усадьба Ореховно
Оценить вкус бургундских улиток и экспериментальный сад ландшафтного архитектора
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в субботу в 08:00
5 окт в 08:00
19 окт в 08:00
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- еелена26 августа 2024Общее впечатление от поездки хорошее. Были нюансы. Возможно, они разовые. Например, последние 3 км до Ореховно водитель плелся 3 км -40
- ТТатьяна29 июля 2024Очень хорошие впечатления от путешествия. Комфортабельный автобус, замечательный гид Булатова Татьяна, интересная подача материала на протяжении всего маршрута, прекрасные виды,
- ВВиктория6 июля 2024Замечательная усадьба Ореховно! Выдержан стиль, всё очень аккуратно и продуманно. Ландшафным дизайнерам, которые создавали парк Зарядье в Москве стоило бы
- ООльга29 августа 2023Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»Добрый день! Считаю, что в Себеже на сыроварне время должно быть сокращено. Слишком долгий рассказ, как делается сыр. Владельцам сыроварни надо
- ХХромцова18 августа 2023Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»Все понравилось, ребенок в восторге.
- ММаша18 июля 2023Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»Добрый день! Огромное спасибо Марии за невероятно интересную экскурсию иприятные эмоции! У неё просто невероятный голос, заслушиваешься❤️отдельная благодарность Вячеслав-он настоящий ас, великолепное вождение и забота о пассажира. Вы-команда профессионалов! Спасибо большое за чудесный день в Себеже и усадьбе Ореховно!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Ореховно»
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