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Групповая
13 часов
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
Побывать в псковской Венеции, увидеть французский огород и прогуляться по итальянской аллее
Начало: На площади Ленина
8 июля в 08:30
15 июля в 08:30
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
4 июля в 08:15
14 июля в 08:15
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Начало: Псков, ул. Советская, д. 20
Расписание: Воскресенье и четверг в 08:00
4 июля в 08:00
7 июля в 08:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия19 июня 2024Нисколько не пожалела, что купила эту экскурсию. Чудесный парк Ореховно, милый городок Себеж оставили в сердце приятные чувства. Замечательный экскурсовод
- MMargarita16 июня 2024Отличная экскурсия и маршрут. Время хватило везде, организовано все достойно. Отдельное спасибо гиду Наталье Павловне и водителю
- ААнастасия10 июня 2024Сегодня мы были на экскурсии в Себеже и усадьбе "Ореховно". Хотелось бы отметить чёткую организацию экскурсии: экскурсия началась вовремя, места
- ООльга20 мая 2024Были на экскурсии в мае, прекрасно было всё: и маршрут, и погода, и еда. В Себеже ветрено, это норма. Единственное
- ООльга29 августа 2023Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»Добрый день! Считаю, что в Себеже на сыроварне время должно быть сокращено. Слишком долгий рассказ, как делается сыр. Владельцам сыроварни надо
- ХХромцова18 августа 2023Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»Все понравилось, ребенок в восторге.
- ММаша18 июля 2023Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»Добрый день! Огромное спасибо Марии за невероятно интересную экскурсию иприятные эмоции! У неё просто невероятный голос, заслушиваешься❤️отдельная благодарность Вячеслав-он настоящий ас, великолепное вождение и забота о пассажира. Вы-команда профессионалов! Спасибо большое за чудесный день в Себеже и усадьбе Ореховно!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Себеж»
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