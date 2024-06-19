Себеж – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Себеж» в Пскове, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
Побывать в псковской Венеции, увидеть французский огород и прогуляться по итальянской аллее
Начало: На площади Ленина
8 июля в 08:30
15 июля в 08:30
3 000 за человека
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
18 отзывов
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
4 июля в 08:15
14 июля в 08:15
3 000 за человека
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
2 отзыва
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Начало: Псков, ул. Советская, д. 20
Расписание: Воскресенье и четверг в 08:00
4 июля в 08:00
7 июля в 08:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    19 июня 2024
    Легенды Себежа и усадьба Ореховно
    Нисколько не пожалела, что купила эту экскурсию. Чудесный парк Ореховно, милый городок Себеж оставили в сердце приятные чувства. Замечательный экскурсовод
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    Наталья Павловна - большой профессионал, огромное количество информации не утомило, наоборот, хотелось слушать ещё и ещё. Да, далековато от Пскова, но время, поверьте, пролетело быстро, дорога отличная, водитель Сергей тоже профи: автобус шёл плавно, никаких рывков, кондиционеры работали. Замечательная поездка!

    Нисколько не пожалела, что купила эту экскурсию. Чудесный парк Ореховно, милый городок Себеж оставили в сердцеНисколько не пожалела, что купила эту экскурсию. Чудесный парк Ореховно, милый городок Себеж оставили в сердце
  • M
    Margarita
    16 июня 2024
    Легенды Себежа и усадьба Ореховно
    Отличная экскурсия и маршрут. Время хватило везде, организовано все достойно. Отдельное спасибо гиду Наталье Павловне и водителю
  • А
    Анастасия
    10 июня 2024
    Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
    Сегодня мы были на экскурсии в Себеже и усадьбе "Ореховно". Хотелось бы отметить чёткую организацию экскурсии: экскурсия началась вовремя, места
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    в автобусе были распределены заранее, но так как группа была небольшая, то можно было всем сесть по одному. Автобус чистый и комфортабельный. Гид Мария- профессионал! Экскурсия была очень интересной и чётко структурированной. Накануне мы были на пешеходной экскурсией с гидом Юлией, и нам тоже очень понравилось. В следующий приезд в Псков обязательно снова забронируем экскурсию у турагенства "Атмосфера путешествий"! Огромное спасибо!

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Легенды Себежа и усадьба Ореховно
    Были на экскурсии в мае, прекрасно было всё: и маршрут, и погода, и еда. В Себеже ветрено, это норма. Единственное
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    чего не хватило, это времени для прогулок, но к сожалению сутки не резиновые) Теперь хочется посмотреть Ореховно в другое время года)

  • О
    Ольга
    29 августа 2023
    Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»
    Добрый день! Считаю, что в Себеже на сыроварне время должно быть сокращено. Слишком долгий рассказ, как делается сыр. Владельцам сыроварни надо
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    готовиться заранее к приезду группы, иметь что-то типа визиток, где написаны их координаты сайта, группы ВК, и др. ресурсов, чтобы не тратить время на устное объяснение. Все-таки многие едут не за сыром, рассказ и ожидание утомляют.

  • Х
    Хромцова
    18 августа 2023
    Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»
    Все понравилось, ребенок в восторге.
  • М
    Маша
    18 июля 2023
    Поездка в г. Себеж с посещением усадьбы «Ореховно»
    Добрый день! Огромное спасибо Марии за невероятно интересную экскурсию иприятные эмоции! У неё просто невероятный голос, заслушиваешься❤️отдельная благодарность Вячеслав-он настоящий ас, великолепное вождение и забота о пассажира. Вы-команда профессионалов! Спасибо большое за чудесный день в Себеже и усадьбе Ореховно!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Себеж»

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  3. Легенды Себежа и усадьба Ореховно
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  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июле 2024
Сейчас в Пскове в категории "Себеж" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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