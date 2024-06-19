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в автобусе были распределены заранее, но так как группа была небольшая, то можно было всем сесть по одному. Автобус чистый и комфортабельный. Гид Мария- профессионал! Экскурсия была очень интересной и чётко структурированной. Накануне мы были на пешеходной экскурсией с гидом Юлией, и нам тоже очень понравилось. В следующий приезд в Псков обязательно снова забронируем экскурсию у турагенства "Атмосфера путешествий"! Огромное спасибо!