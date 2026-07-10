Вы побываете на Талабских островах. Строки древней летописи гласят: «Есть в озере Псковском три острова чудных…». Это острова Талабского архипелага, которые были заселены ещё в XI веке.
Описание экскурсииЭкскурсия на остров Верхний (о. Белов)Во время экскурсии вы увидите Церковь святых Петра и Павла, принадлежащую монастырю, основанному в XV веке преподобным Досифеем Верхнеостровским, прогуляетесь по острову и постоите возле креста преподобному Досифею. Экскурсия на остров Талабск (о. Залита) Вы посетите Храм св. Николая (XVIII в.) увидите икону Божьей Матери Благодатное Небо (Смоленская) и могилу протоиерея Николая Гурьянова. Организационные детали:
- Трансфер на острова осуществляется на скоростных лодках и/или катерах в зависимости от численности группы;
- Отъезд на острова из г. Пскова от причала в центре города или из деревни Большая Толба (трансфер до д. Б. Толба включен в стоимость обслуживания);
- Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: женщинам платок для покрытия головы и юбка.
По четвергам в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Верхний (о. Белов)
- Остров Талабск (о. Залита)
- Церковь святых Петра и Павла
- Поклонный крест преподобному Досифею
- Храм св. Николая
- Могила протоиерея Николая Гурьянова
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, питание и др.)
- Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в центре города Псков
Завершение: Окончание экскурсии в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Поездка на острова понравилась. Острова впечатлили своей природой и святыми местами. Экскурсовод Ирина Владимироана очень много знает, очень спокойная. День провели без суеты, в полном умиротворении. Домой вернулись с вкусной рыбкой и в хорошем настроении.
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