Экскурсия на остров 🏝️ Верхний (о. Белов)Во время экскурсии 🧭 вы увидите Церковь ⛪ святых Петра и Павла, принадлежащую монастырю, основанному в XV веке преподобным Досифеем Верхнеостровским, прогуляетесь 👣 по острову и постоите возле креста преподобному Досифею. Экскурсия ⛳ на остров Талабск (о. Залита) Вы посетите Храм св. Николая (XVIII в. ) увидите икону Божьей Матери Благодатное Небо (Смоленская) и могилу протоиерея Николая Гурьянова.
Организационные детали:
Трансфер на острова осуществляется на скоростных лодках и/или катерах в зависимости от численности группы;
Отъезд на острова из г. Пскова от причала в центре города или из деревни Большая Толба (трансфер до д. Б. Толба включен в стоимость обслуживания);
Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: женщинам платок для покрытия головы и юбка.
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Транспорт.
Что не входит
Личные расходы (сувениры, питание и др. )
Входные билеты.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.