Экскурсия на остров 🏝️ Верхний (о. Белов)Во время экскурсии 🧭 вы увидите Церковь ⛪ святых Петра и Павла, принадлежащую монастырю, основанному в XV веке преподобным Досифеем Верхнеостровским, прогуляетесь 👣 по острову и постоите возле креста преподобному Досифею. Экскурсия ⛳ на остров Талабск (о. Залита) Вы посетите Храм св. Николая (XVIII в. ) увидите икону Божьей Матери Благодатное Небо (Смоленская) и могилу протоиерея Николая Гурьянова.

Организационные детали: