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Талабские острова

Русский Г.
Русский Г. – Гид из Пскова
Вы побываете на Талабских островах.

Строки древней летописи гласят: «Есть в озере Псковском три острова чудных…».

Это острова Талабского архипелага, которые были заселены ещё в XI веке.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 594 ₽ за человека

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Талабские острова
Талабские острова

Что вы увидите

  • остров Верхний (о. Белов)
  • остров Талабск (о. Залита)
  • Церковь святых Петра и Павла
  • поклонный крест преподобному Досифею
  • Храм св. Николая
  • могила протоиерея Николая Гурьянова
Экскурсия на остров 🏝️ Верхний (о. Белов)Во время экскурсии 🧭 вы увидите Церковь ⛪ святых Петра и Павла, принадлежащую монастырю, основанному в XV веке преподобным Досифеем Верхнеостровским, прогуляетесь 👣 по острову и постоите возле креста преподобному Досифею. Экскурсия ⛳ на остров Талабск (о. Залита) Вы посетите Храм св. Николая (XVIII в. ) увидите икону Божьей Матери Благодатное Небо (Смоленская) и могилу протоиерея Николая Гурьянова.

Организационные детали:

  • Трансфер на острова осуществляется на скоростных лодках и/или катерах в зависимости от численности группы;
  • Отъезд на острова из г. Пскова от причала в центре города или из деревни Большая Толба (трансфер до д. Б. Толба включен в стоимость обслуживания);
  • Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: женщинам платок для покрытия головы и юбка.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, питание и др. )
  • Входные билеты.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Талабские острова
Талабские острова
Талабские острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Русский Г.
Русский Г.
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