Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Привет! Меня зовут Марья, и я - коренная псковичка. Чем, кстати, очень горжусь! Ни на день не задумывалась о переезде в другой город, потому что по уши влюблена в свой Псков. И теперь влюбляю в него Вас! И не только в город, а во всю Псковскую область: Изборск, Печоры, Пушкинские Горы, Талабские острова, Порхов, Себеж, Полистовский заповедник. Я покажу Вам всё! Я имею лицензию там, где она необходима для проведения экскурсий. У меня есть автомобиль, если Вы приезжаете в Псков на поезде или самолете. Я знаю всё о тонкостях экскурсионного обслуживания и помогу: забронировать отель, выбрать ресторан, заказать сплав по реке для взрослых или интерактивную программу для детей, составить маршрут на несколько дней исходя из Ваших пожеланий. Я с радостью работаю со всеми туристами! С детьми, со взрослыми, с четвероногими друзьями, с шумными компаниями, со школьными группами, с высокопоставленными гостями, с профессорами, учителями, менеджерами и просто с хорошими людьми 🙃 И я жду Вас в Пскове!