Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

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Пушкинский заповедник — приют спокойствия, трудов и вдохновения...

Родовое имение Пушкиных, могила поэта и «дом Лариных» — путешествие по местам великой истории

Мария
Мария – Гид из Пскова
Побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. А. С. Пушкина. Здесь, на отчей земле, Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Пушкинские горы ⛰️ были для великого поэта родным домом, кабинетом, приютом спокойствия, трудов и вдохновения. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, по желанию, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича — «дом Лариных» в Тригорском.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🖼Музеи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Пушкинский заповедник — приют спокойствия, трудов и вдохновения...
Пушкинский заповедник — приют спокойствия, трудов и вдохновения...

Программа

  • Мы посетим родовое имение Пушкиных — Ганнибалов. Я расскажу историю 📖 семьи великого поэта. Посетим господский дом, где хранятся вещи, которых касалась рука Пушкина. Затем совершим прогулку 👣 по французскому парку, чтобы пройтись вдоль мемориальной аллеи имени Анны Петровны Керн и полюбоваться самым знаменитым дубом России — «у Лукоморья».
  • Обязательным пунктом программы станет могила поэта в стенах Святогорского монастыря. Поэт сам завещал быть похороненным тут, об этом он писал «И коль бесчувственному телу равно повсюду истлевать, всё-ж ближе к милому пределу мне бы хотелось почивать…»
  • По вашему желанию мы также можем посетить еще одно место, где перед вами оживут сцены «Евгения Онегина». Это усадьба семьи Осиповых-Вульф в Тригорском. Вы познакомитесь с историей семьи, которая стала прототипом семьи Лариных в романе. Полюбуетесь городищем Воронич, погуляете по английскому пейзажному ландшафтному парку и сфотографируетесь 📸 у «скамьи Онегина».

В результате вы откроете места жизни и работы великого поэта, где творилась литературная история России, ведь именно в Пушкинских горах ⛰️ было создано более 100 произведений, который вошли в золотой фонд не только русской, но и международной литературы. Сможете на время забыть о современности и представить себя жителями пушкинской эпохи и, наверняка, вдохновитесь на то, чтобы по возвращении перечитать произведения поэта.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии 🧭 с учетом посещения двух усадеб и монастыря, плюс дороги из Пскова — ориентировочно 8-9 часов. Поэтому рекомендуемое время начала экскурсии — 8-10 часов утра.
  • В стоимость обслуживания включены услуги гида.
  • Дополнительно оплачивается: входные билеты 🎫 в усадьбы; парковочный талон для автомобиля; личные расходы; трансфер по всему маршруту на автомобиле 🚘 гида (а/м Shkoda, 4 пассажирских места): 4. 000 рублей.
Пушкинский заповедник — приют спокойствия, трудов и вдохновения...
Пушкинский заповедник — приют спокойствия, трудов и вдохновения...
Пушкинский заповедник — приют спокойствия, трудов и вдохновения...
Пушкинский заповедник — приют спокойствия, трудов и вдохновения...
Пушкинский заповедник — приют спокойствия, трудов и вдохновения...

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Привет! Меня зовут Марья, и я - коренная псковичка. Чем, кстати, очень горжусь! Ни на день не задумывалась о переезде в другой город, потому что по уши влюблена в свой Псков. И теперь влюбляю в него Вас! И не только в город, а во всю Псковскую область: Изборск, Печоры, Пушкинские Горы, Талабские острова, Порхов, Себеж, Полистовский заповедник. Я покажу Вам всё! Я имею лицензию там, где она необходима для проведения экскурсий. У меня есть автомобиль, если Вы приезжаете в Псков на поезде или самолете. Я знаю всё о тонкостях экскурсионного обслуживания и помогу: забронировать отель, выбрать ресторан, заказать сплав по реке для взрослых или интерактивную программу для детей, составить маршрут на несколько дней исходя из Ваших пожеланий. Я с радостью работаю со всеми туристами! С детьми, со взрослыми, с четвероногими друзьями, с шумными компаниями, со школьными группами, с высокопоставленными гостями, с профессорами, учителями, менеджерами и просто с хорошими людьми 🙃 И я жду Вас в Пскове!
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