Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор

Групповой тур в Пскове
5
3 отзыва
В этом железнодорожном круизе по городам севера России вас ждет знакомство с Псковом, Великим Новгородом, а также их окрестностями.

В псковской части путешествия туристы откроют для себя не только славный Псков, который в XVI входил в пятерку крупнейших европейских городов, но и музей-усадьбу «Михайловское» — родовое имение Александра Сергеевича Пушкина, а также усадьбы Тригорское.

Новгородский день маршрута — это Великий Новгород с посещением музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», а также вояж на старейший российский курорт Старая Русса, который любовно называли «Русским Баден-Баденом». В ходе путешествия вы узнаете больше о культуре Древней Руси и волжском купечестве.
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Родина великого поэта
Родина великого поэта
Прогуляемся по музею-усадьбе «Михайловское», где А. С. Пушкин создавал знаменитый роман «Евгений Онегин»
Красоты деревянного зодчества
Красоты деревянного зодчества
Побываем в музее «Витославлицы», где собраны уникальные подлинные деревянные строения
Знакомство со Старой Руссой
Знакомство со Старой Руссой
Отправимся на обзорную экскурсию по городу и посетим дом-музей Ф. М. Достоевского

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).

22:07 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Великий Новгород

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Отъезд в г. Старая Русса, путевая информация.

Посещение города Старая Русса — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси.

Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского и музея романа «Братья Карамазовы».

Обед в кафе.

Экскурсия по Музею деревянного зодчества под открытым небом — «Витославлицы», здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.

Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI–XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю — одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.

Свободное время в г. Великий Новгород.

22:13 Отправление туристического поезда.

Великий НовгородВеликий НовгородВеликий НовгородВеликий Новгород
3 день

Псков

Завтрак в поезде.

09:10 Прибытие поезда в Псков.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Переезд в Пушкиногорский район, путевая экскурсия.

Посещение музея-усадьбы «Михайловское», знаменитого родового имения матери Александра Сергеевича Пушкина, ставшее его поэтической родиной.

Здесь великий русский поэт создавал роман «Евгений Онегин» и написал огромное количество стихов.

Обед в кафе.

Экскурсия в Святогорский монастырь (действующий мужской монастырь XVIII в, вы увидите родовое кладбище Пушкиных-Ганнибалов, посетите могилу А. С. Пушкина).

Экскурсия по парку усадьбы Тригорское, которая принадлежала семье друзей Пушкина Осиповых-Вульф.

Мы прогуляемся по английскому пейзажному парку, увидим «скамью Онегина», баньку (место «дружеских пирушек» А. С. Пушкина и А. Н. Вульфа), «зелёную танцевальную залу», солнечные часы, «дуб уединенный» и аллею Татьяны.

Отъезд в Псков и трансфер на ж/д вокзал.

19:30 Отправление туристического поезда.

ПсковПсковПсковПсков
4 день

Возвращение в Москву

06:50 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москва.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаЧетырехместное купеСВСВ
одноместное размещение
Для взрослого32 50050 50087 500
Для детей до 9 лет включительно31 50040 500

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Великий Новгород - Псков - Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание, указанное в программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как организовано питание?

В стоимость тура входит 2 завтрака в поезде и 2 обеда в кафе.

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
5 июля 2023
Только положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамками экскурсий из за ограниченности во времени, а жаль.
Только положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамкамиТолько положительные впечатления. Многоинформативная поездка. Опытные и знающие своё дело экскурсоводы. Конечно, многое осталось за рамками
В
20 мар 2024
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
А
17 мар 2024
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на

Тур входит в следующие категории Пскова

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