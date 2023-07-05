В псковской части путешествия туристы откроют для себя не только славный Псков, который в XVI входил в пятерку крупнейших европейских городов, но и музей-усадьбу «Михайловское» — родовое имение Александра Сергеевича Пушкина, а также усадьбы Тригорское.
Новгородский день маршрута — это Великий Новгород с посещением музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», а также вояж на старейший российский курорт Старая Русса, который любовно называли «Русским Баден-Баденом». В ходе путешествия вы узнаете больше о культуре Древней Руси и волжском купечестве.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).
22:07 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.
Великий Новгород
Завтрак в поезде.
07:00 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Отъезд в г. Старая Русса, путевая информация.
Посещение города Старая Русса — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси.
Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского и музея романа «Братья Карамазовы».
Обед в кафе.
Экскурсия по Музею деревянного зодчества под открытым небом — «Витославлицы», здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.
Прибытие туристического поезда в Великий Новгород.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI–XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.
Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю — одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.
Свободное время в г. Великий Новгород.
22:13 Отправление туристического поезда.
Псков
Завтрак в поезде.
09:10 Прибытие поезда в Псков.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Переезд в Пушкиногорский район, путевая экскурсия.
Посещение музея-усадьбы «Михайловское», знаменитого родового имения матери Александра Сергеевича Пушкина, ставшее его поэтической родиной.
Здесь великий русский поэт создавал роман «Евгений Онегин» и написал огромное количество стихов.
Обед в кафе.
Экскурсия в Святогорский монастырь (действующий мужской монастырь XVIII в, вы увидите родовое кладбище Пушкиных-Ганнибалов, посетите могилу А. С. Пушкина).
Экскурсия по парку усадьбы Тригорское, которая принадлежала семье друзей Пушкина Осиповых-Вульф.
Мы прогуляемся по английскому пейзажному парку, увидим «скамью Онегина», баньку (место «дружеских пирушек» А. С. Пушкина и А. Н. Вульфа), «зелёную танцевальную залу», солнечные часы, «дуб уединенный» и аллею Татьяны.
Отъезд в Псков и трансфер на ж/д вокзал.
19:30 Отправление туристического поезда.
Возвращение в Москву
06:50 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москва.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Четырехместное купе
|СВ
|СВ
одноместное размещение
|Для взрослого
|32 500
|50 500
|87 500
|Для детей до 9 лет включительно
|31 500
|40 500
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Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Великий Новгород - Псков - Москва
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание, указанное в программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Как организовано питание?
В стоимость тура входит 2 завтрака в поезде и 2 обеда в кафе.
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…