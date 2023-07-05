3 день

Псков

Завтрак в поезде.

09:10 Прибытие поезда в Псков.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Переезд в Пушкиногорский район, путевая экскурсия.

Посещение музея-усадьбы «Михайловское», знаменитого родового имения матери Александра Сергеевича Пушкина, ставшее его поэтической родиной.

Здесь великий русский поэт создавал роман «Евгений Онегин» и написал огромное количество стихов.

Обед в кафе.

Экскурсия в Святогорский монастырь (действующий мужской монастырь XVIII в, вы увидите родовое кладбище Пушкиных-Ганнибалов, посетите могилу А. С. Пушкина).

Экскурсия по парку усадьбы Тригорское, которая принадлежала семье друзей Пушкина Осиповых-Вульф.

Мы прогуляемся по английскому пейзажному парку, увидим «скамью Онегина», баньку (место «дружеских пирушек» А. С. Пушкина и А. Н. Вульфа), «зелёную танцевальную залу», солнечные часы, «дуб уединенный» и аллею Татьяны.

Отъезд в Псков и трансфер на ж/д вокзал.

19:30 Отправление туристического поезда.