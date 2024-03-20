Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов

Групповой тур в Пскове
5
3 отзыва
Вас ждет знакомство с Псковом, Великим Новгородом и душевными близлежащими поселениями, которые будет приятно открыть для себя.

В новгородской части путешествия вы побываете в Старой Руссе, а в псковском районе оцените деревню Большая Толба, а также Талабские острова, тесно связанные с историей православия. Здесь, в старинных городах и селениях, все дышит историей, легендами и неповторимым шармом.
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Ближайшие даты:
17
мая
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мая
21
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28
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Что вас ожидает:

Знакомство с Великим Новгородом
Знакомство с Великим Новгородом
Нас ждет экскурсия по городу и Новгородскому кремлю, увидим монумент «Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг
Знаменитые Талабские острова
Знаменитые Талабские острова
Отправимся на катере к двум островам архипелага, которые тесно связанные с историей православия, и узнаем их тайны
Экскурсия по Псковскому Кремлю
Экскурсия по Псковскому Кремлю
Поднимемся на прясла Кремля, осмотрим макета Кремля XV в., Власьевскую смотровую башню и Приказную палату
Соль Старой Руссы
Соль Старой Руссы
Познакомимся с процессом солеварения и попробуем настоящую старорусскую соль
Памятники деревянного зодчества
Памятники деревянного зодчества
Посетим Музей под открытым небом «Витославлицы», где собраны подлинные деревянные церкви, избы, хозяйственные постройки

Программа тура по дням

1 день

Москва, начало поездки

22:07 Отправление поезда с Ленинградского вокзала Москвы.

Москва, начало поездкиМосква, начало поездки
2 день

Великий Новгород. Старая Русса

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Отъезд в г. Старая Русса, путевая информация.

Посещение города Старая Русса — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси. Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского и музея романа «Братья Карамазовы».

Обед в кафе.

Экскурсия по Музею деревянного зодчества под открытым небом—«Витославлицы», здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.

Прибытие туристического поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю — одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.

Свободное время в г. Великий Новгород.

22:13 Отправление туристического поезда.

Великий Новгород. Старая РуссаВеликий Новгород. Старая РуссаВеликий Новгород. Старая РуссаВеликий Новгород. Старая РуссаВеликий Новгород. Старая Русса
3 день

Псков. Талабские острова

Завтрак в поезде.

09:10 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Посадка на катера. Переезд на остров Залита.

Остров Залита – самый крупный остров Талабского архипелага — жемчужина русской северной природы. Уникальное место на Псковской земле, сочетающее в себе духовность, культуру, религию, историю и природу. Это одно из важнейших мест для истории русского православия.

Переезд на остров им. Белова (Верхний) – самый большой по площади среди Талабских островов. Попадая на остров, вы как будто попадаете в другой мир.

Свободное время на острове.

Отъезд в г. Псков.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Кремлю.

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушками. Псковский Кремль — музей под открытым небом.

Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.

19:30 Отправление туристического поезда.

Псков. Талабские островаПсков. Талабские островаПсков. Талабские островаПсков. Талабские острова
4 день

Москва

06:50 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москва.

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Четырехместное купеСВСВ одноместное размещение
Для взрослого32 50050 50087 500
Для детей до 9 лет включительно31 50040 500-

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Великий Новгород - Псков - Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание, указанное в программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
20 мар 2024
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
А
17 мар 2024
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
М
14 мар 2024
Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Тур входит в следующие категории Пскова

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