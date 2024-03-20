В новгородской части путешествия вы побываете в Старой Руссе, а в псковском районе оцените деревню Большая Толба, а также Талабские острова, тесно связанные с историей православия. Здесь, в старинных городах и селениях, все дышит историей, легендами и неповторимым шармом.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Москва, начало поездки
22:07 Отправление поезда с Ленинградского вокзала Москвы.
Великий Новгород. Старая Русса
Завтрак в поезде.
07:00 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Отъезд в г. Старая Русса, путевая информация.
Посещение города Старая Русса — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси. Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского и музея романа «Братья Карамазовы».
Обед в кафе.
Экскурсия по Музею деревянного зодчества под открытым небом—«Витославлицы», здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.
Прибытие туристического поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.
Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю — одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.
Свободное время в г. Великий Новгород.
22:13 Отправление туристического поезда.
Псков. Талабские острова
Завтрак в поезде.
09:10 Прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Посадка на катера. Переезд на остров Залита.
Остров Залита – самый крупный остров Талабского архипелага — жемчужина русской северной природы. Уникальное место на Псковской земле, сочетающее в себе духовность, культуру, религию, историю и природу. Это одно из важнейших мест для истории русского православия.
Переезд на остров им. Белова (Верхний) – самый большой по площади среди Талабских островов. Попадая на остров, вы как будто попадаете в другой мир.
Свободное время на острове.
Отъезд в г. Псков.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Кремлю.
Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушками. Псковский Кремль — музей под открытым небом.
Трансфер на ж/д вокзал г. Псков.
19:30 Отправление туристического поезда.
Москва
06:50 Прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москва.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
|Четырехместное купе
|СВ
|СВ одноместное размещение
|Для взрослого
|32 500
|50 500
|87 500
|Для детей до 9 лет включительно
|31 500
|40 500
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Великий Новгород - Псков - Москва
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание, указанное в программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…