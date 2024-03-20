2 день

Великий Новгород. Старая Русса

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Отъезд в г. Старая Русса, путевая информация.

Посещение города Старая Русса — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси. Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных источников, бьющих здесь прямо из-под земли.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф. М. Достоевского и музея романа «Братья Карамазовы».

Обед в кафе.

Экскурсия по Музею деревянного зодчества под открытым небом—«Витославлицы», здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки.

Прибытие туристического поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО.

Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю — одной из главных достопримечательностей Великого Новгорода.

Свободное время в г. Великий Новгород.

22:13 Отправление туристического поезда.