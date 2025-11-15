Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
«Маршрут прогулки может быть адаптирован под ваши пожелания, возраст и степень знакомства с Царским Селом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
«Вы познакомитесь с историей двух императорских летних резиденций»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
9400 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти новогодний подарок
Начало: Лицейский сад
«Увлекательное знакомство с царскими парками»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5334 ₽
6275 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей15 ноября 2025Спасибо Дарье за познавательную экскурсию по Царскому селу. Благодаря интересному живому рассказу открыли для себя новые места, которые посетим при следующей поездке. Дарья прекрасная рассказчица с глубокими знаниями истории и предлагаемых маршрутов, современная подача информации подойдет для посетителей любого возраста.
- ССергей3 ноября 2025Лучший гид в Царском Селе! Огромное спасибо за экскурсию!
- ТТатьяна2 ноября 2025Замечательный гид, нам все очень понравилось. Интересно рассказывала, отвечала на наши вопросы.
Если соберемся вновь посетить:Царское село, то в роли гида будим рассматривать только Дарью!!!!
- ЛЛюбовь27 октября 2025Благодарим от всей души Дарью, за чудесный день! Интересная экскурсия, красивое место.
Рекомендуем!
- ННаталья26 октября 2025Отличный экскурсовод Дарья! Очень живой рассказ, преподносит всю информацию доступно и интересно…. Очень жаль что во дворце была не она…. Есть уже просто с чем сравнить… мы рекомендуем….
- ООльга19 октября 2025Огромное спасибо Дарье за столь великолепную экскурсию!!! Объемно, содержательно, увлекающе. Всем горячо рекомендую!!!
- OOlga19 октября 2025Тамара - прекрасный гид, 1,5 часа пролетели незаметно, дети 6 и 9 лет были увлечены на протяжении всей экскурсии. Грамотная и легкая подача материала. Много интересных заданий, загадок, подарков. Всем рекомендую!
- ММарина14 октября 2025Рекомендую эту экскурсию всем, Дарья прекрасный рассказчик.
- ООльга6 октября 2025Были на экскурсии с Дарьей вечером после приезда. То есть мы были немного усталыми, но Дарья настолько талантливая рассказчица, что усталость проявилась только в конце экскурсии. Искренняя любовь и восхищение темой экскурсии не могут оставить равнодушными. Рекомендуем.
- ИИрина3 октября 2025Тамара, мы благодарим вас за познавательный квест. Понравился формат и даже мы взрослые познали новые детали! Вам удачи. Рекомендуем всем друзьям.
- ААнна2 октября 2025Спасибо огромное, экскурсоводу с большой буквы, Дарье! Дарья, профессионал своего дела! Столько нового мы узнали о нашем Пушкине! И как
- ССветлана21 сентября 2025Рекомендую Дашу, очень интересно рассказывает, маршрут включил множество интересных точек в парке, экскурсия включила в себя не только Царское село, но и некоторые интересные места Пушкина про которые не слышали никогда. Были в полном восторге от проверенной экскурсии
- ЛЛилия12 сентября 2025Дарья невероятно начитанный, отзывчивый, интересно рассказывающий и очень чуткий собеседник. Очень рады, что сходили на экскурсию и посмотрели на город таким влюбленным в город и его историю взглядом!
- ИИрина9 сентября 2025Дарья профессионал своего дела. С самого начала создала приятную атмосферу и полностью адаптировала экскурсию под наши пожелания. У нас остались исключительно положительные эмоции.
- ЮЮлия6 сентября 2025Дарья великолепный рассказчик. Ее история звучит как увлекательный разговор, а не как сухие исторические факты. Интересно слушать и при этом
- ААртем5 сентября 2025Хочу выразить огромную благодарность Дарье за прекрасную экскурсию! Это был не просто монотонный пересказ фактов, а настоящее путешествие во времени.
- ДДмитрий5 сентября 2025Дарья - замечательный рассказчик и очень обаятельный человек!
2 часа экскурсии пролетели совсем незаметно, и нам хотелось продолжения!
Очень рекомендуем и саму экскурсию, и Дарью как экскурсовода!
- ТТатьяна26 августа 2025Хочется сказать большое Спасибо Даше, сразу построилась под темп нашей семьи, экскурсия прошла на одном дыхании, узнали очень много интересного,
- ООльга17 августа 2025Дарья - энергичный человек. Экскурсия была содержательной. Нас смутил только один момент. Дарья в своем рассказе использовала молодежный сленг (вероятно,
- ННадежда17 августа 2025Огромная благодарность Дарье за интересный, эмоциональный, насыщенный деталями рассказ! Экскурсия оставила очень приятное впечатление, приедем еще! Всем искренне рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в декабре 2025
Сейчас в Пушкине в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 5334 до 9800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 319 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Изучение достопримечательностей города Пушкина нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Пушкине много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025