Царское Село — это мир блеска императорских приёмов, тайн дворцовой жизни и великолепных садов. Мы прогуляемся по Екатерининскому и Александровскому паркам. Вы узнаете, почему здесь почти нет фонтанов и чем дворец отличается от усадебного дома. Увлекательную прогулку вы при желании дополните посещением Лицея или осмотром Янтарной комнаты.
Описание экскурсии
Екатерининский парк
- Вы услышите о Царском Селе и Императорском лицее, где воспитывались лучшие умы России
- Познакомитесь с Екатерининским дворцом — великолепием его фасадов, судьбами хозяев и создателей
- Полюбуетесь самыми значимыми памятниками ансамбля
- Приоткроете завесу тайны над придворной жизнью
Александровский парк
- Мы пройдём по уголкам, связанным с повседневной жизнью Романовых
- Я расскажу об их любимых питомцах, прогулках, семейных встречах и личных трагедиях
Вы узнаете:
- как создавался дворец
- где проходили пышные балы
- почему Екатерининский дворец назван в честь Елизаветы
- чем уникальна Янтарная комната
- какие типы парков были популярны в 18–19 веках
- где жили фрейлины императрицы
- почему в парках Царского Села почти нет фонтанов
- почему столы «летают» в Эрмитаже
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Екатерининский парк — 400 ₽ за чел. (есть льготы)
- Экскурсия в группе более 8 человек проводится с радиогидами
- Программа не предполагает посещения дворцов — вы можете купить билеты и осмотреть их самостоятельно после экскурсии
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2200 ₽
|Дети 8-18 лет
|1700 ₽
|Дети до 7 лет
|100 ₽
|Пенсионеры
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лицейском саду
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Пушкине
Провела экскурсии для 3546 туристов
Наше агентство работает с 2014 года, и за эти годы мы накопили достаточно богатый опыт и уверены, что он поможет нам сделать ваш визит не только познавательным и интересным, но в тоже время легким и весёлым. Наша профессия — это образ жизни. Всегда хочется поделиться приобретенными знаниями. Обещаем рассказать все самое интересное на своих экскурсиях.
