Приглашаем вас окунуться в атмосферу Царскосельского лицея — места, где тесно переплелись наука, искусство и природа. Вы пройдёте по стопам воспитанников лицея, среди которых было много знаменитостей. Познакомитесь с их бытом, увлечениями и главными источниками вдохновения. А также осмотрите живописный Екатерининский парк, его сады и павильоны.
Описание экскурсии
Царскосельский лицей:
- осмотр воссозданных интерьеров, таких как учебные классы, библиотека, спальни воспитанников.
- знакомство с распорядком дня лицеистов, их учебными программами и педагогическими методами.
- рассказ о преподавателях, их влиянии на учеников и дисциплинах лицея — математики, физики, истории, географии, ботаники и других наук.
- примеры научных открытий и достижений, которые вдохновляли здешних учеников.
- посещение садика, где лицеисты проводили свободное время, гуляли, читали и занимались творчеством.
Екатерининский парк:
- прогулка по наиболее живописным уголкам парка.
- Екатерининский дворец: осмотр фасада и рассказ об истории дворца, его архитектурных особенностях и знаменитых обитателях.
- посещение регулярного сада, созданного в эпоху Петра I, знакомство с его планировкой.
- осмотр Большого пруда и окружающих его павильонов.
- прогулка по пейзажному Английскому саду, созданному в конце 18 века.
- осмотр павильонов «Эрмитаж», «Грот», «Адмиралтейство», акцент на их архитектурных особенностях и назначении.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: взрослый — 450 ₽, льготный — 250 ₽.
- Экскурсию по лицею проводит музейный гид.
- Экскурсию по Лицейскому садику и Екатерининскому парку проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Пушкине
Провели экскурсии для 752 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Входит в следующие категории Пушкина
Похожие экскурсии из Пушкина
Квест
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия-квест в Царском Селе для всей семьи
Погрузитесь в мир загадок и тайн Царского Села! Увлекательная экскурсия-квест для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
от 7100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице в Пушкине
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
10 дек в 13:45
11 дек в 13:45
2100 ₽ за человека