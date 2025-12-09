Мои заказы

Царскосельский лицей и Екатерининский парк: вдохновение наукой и природой

Посетить must-see-места города Пушкина, связанные со многими великими именами
Приглашаем вас окунуться в атмосферу Царскосельского лицея — места, где тесно переплелись наука, искусство и природа. Вы пройдёте по стопам воспитанников лицея, среди которых было много знаменитостей. Познакомитесь с их бытом, увлечениями и главными источниками вдохновения. А также осмотрите живописный Екатерининский парк, его сады и павильоны.
Описание экскурсии

Царскосельский лицей:

  • осмотр воссозданных интерьеров, таких как учебные классы, библиотека, спальни воспитанников.
  • знакомство с распорядком дня лицеистов, их учебными программами и педагогическими методами.
  • рассказ о преподавателях, их влиянии на учеников и дисциплинах лицея — математики, физики, истории, географии, ботаники и других наук.
  • примеры научных открытий и достижений, которые вдохновляли здешних учеников.
  • посещение садика, где лицеисты проводили свободное время, гуляли, читали и занимались творчеством.

Екатерининский парк:

  • прогулка по наиболее живописным уголкам парка.
  • Екатерининский дворец: осмотр фасада и рассказ об истории дворца, его архитектурных особенностях и знаменитых обитателях.
  • посещение регулярного сада, созданного в эпоху Петра I, знакомство с его планировкой.
  • осмотр Большого пруда и окружающих его павильонов.
  • прогулка по пейзажному Английскому саду, созданному в конце 18 века.
  • осмотр павильонов «Эрмитаж», «Грот», «Адмиралтейство», акцент на их архитектурных особенностях и назначении.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: взрослый — 450 ₽, льготный — 250 ₽.
  • Экскурсию по лицею проводит музейный гид.
  • Экскурсию по Лицейскому садику и Екатерининскому парку проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Пушкине
Провели экскурсии для 752 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

Входит в следующие категории Пушкина

