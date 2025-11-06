Мои заказы

Волшебство Царского Села

Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Царское Село — воплощение императорской роскоши и гармонии.

На экскурсии вы прогуляетесь по тенистым аллеям Екатерининского парка, увидите знаменитый дворец с легендарной Янтарной комнатой, рассмотрите лицей, где учился Пушкин. И узнаете тайны и истории, которые хранит резиденция.
5
5 отзывов
Описание экскурсии

  • Начнём экскурсию около Екатерининского парка, поговорим о зарождении Царского Села
  • Пройдём к Царскосельскому лицею, в котором жил и учился Пушкин, посетим Лицейский садик
  • Путешествие продолжится в Екатерининском парке, где мы подробно осмотрим его жемчужину — Екатерининский дворец
  • Погуляем во французской части, а затем и в английской пейзажной части Екатерининского парка
  • А в финале побываем в садике императорской семьи

Я расскажу:

  • историю этой удивительно красивой и гармоничной императорской резиденции
  • кто построил виллу в античном вкусе на границе двух парков
  • о создателях и обитателях Екатерининского дворца
  • зачем нужны многочисленные павильоны парка
  • историю создания и приключений Янтарной комнаты, находящейся сейчас в Екатерининском дворце
  • какая «золушка» стала первой хозяйкой Екатерининского дворца

А также научу вас считывать архитектурные стили творений великих мастеров прошлого, которые встретятся нам на пути.

Организационные детали

  • Я лицензированный гид по Екатерининскому парку. Если у вас возникнет желание посетить Екатерининский дворец или Пушкинский лицей, вы можете сделать это после экскурсии (не работают по вторникам)
  • Отдельно оплачивается билет в Екатерининский парк: 400 ₽ — для взрослых, 300 ₽ — для детей старше 14 лет и студентов, пенсионерам и детям младше 14 лет бесплатно
  • В зимний сезон вход в парк бесплатный для всех категорий посетителей
  • До Царского Села вам необходимо добраться самостоятельно: на автомобиле или общественном транспорте — автобусе или электричке

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2100 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Пушкине
Провела экскурсии для 402 туристов
Неустанно поглощая литературу о Петербурге, я очень люблю делиться своими знаниями с каждым, кто пожелает присоединиться ко мне на прогулках сквозь века. Простота изложения, позитивный настрой и море увлекательной информации
читать дальше

— вот что ожидает вас на моих экскурсиях. Вместе мы обойдём город со всех сторон и откроем для себя его многоликость. Если вам нужен хороший проводник, человек, который «бережно возьмёт вас за руку», проведёт по городу и, как фокусник, будет доставать из шляпы интересные истории, то вам ко мне.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
С
Сергей
6 ноя 2025
Насыщенно и познавательно,но не утомительно.
Особо впечатлили структура и логика самой прогулки и рассказа. Гид Галина явно знает и любит своё дело.
По организации всё чётко: встретились вовремя, двигались без спешки, но
читать дальше

и не затягивали. Никаких «потерянных» моментов — каждая остановка была осмысленной.

Итог: экскурсия оправдала ожидания на все 100 %. Получилось и головой поработать (узнал много нового), и душой отдохнуть (парк — просто сказка). Теперь понимаю, почему Царское Село — не просто «ещё одна достопримечательность», а место с особой аурой.
Оценка: 5 из 5. Обязательно вернусь и в другие сезоны!

Юлия
Юлия
25 сен 2025
Впервые посетили Царское село и очень повезло что в этом нам помогла Галина. Интересно и живо познакомила нас с парками и Екатерининским дворцом. И влюбила нас в это место! Рекомендуем!
Впервые посетили Царское село и очень повезло что в этом нам помогла Галина. Интересно и живо
Ирина
Ирина
24 сен 2025
Галина, очень профессионально и подробно провела экскурсию. Благодаря ей, к концу прогулки начали хорошо разбираться во вкусах и предпочтениях владельцев дворцового комплекса, в архитектурных стилях модных в различные эпохи и реализованных на территории парка поколениями правителей. Рекомендовала какие интересные объекты можно посмотреть самостоятельно.
Галина, очень профессионально и подробно провела экскурсию. Благодаря ей, к концу прогулки начали хорошо разбираться во вкусах и предпочтениях владельцев дворцового комплекса, в архитектурных стилях модных в различные эпохи и реализованных на территории парка поколениями правителей. Рекомендовала какие интересные объекты можно посмотреть самостоятельно.
Наталья
Наталья
4 сен 2025
Галина, отличный гид, очень содержательная экскурсия, знание истории на 5+. Мы остались довольны, рекомендую.
И
Иванов
23 авг 2025
Экскурсия была очень интересная - Галина прекрасный экскурсовод! Само Царское Село очень впечатлило - великолепное сочетание природы и архитектуры.
Рады, что выбрали экскурсию перед посещением дворца - Галина очень много рассказала
читать дальше

об истории самого дворца и Янтарной комнаты. И очень хорошо, что в экскурсию входит и посещение сада лицеистов. Все-таки удивительно насколько тут переплетаются судьбы известных людей прошлого.
Благодарим Галину за экскурсию и за то, что подсказала заранее как купить билеты во дворец - получилось посетить дворец сразу после окончания экскурсии, а потом и в Лицей успели. Очень рекомендуем!

об истории самого дворца и Янтарной комнаты. И очень хорошо, что в экскурсию входит и посещение сада лицеистов. Все-таки удивительно насколько тут переплетаются судьбы известных людей прошлого.
Благодарим Галину за экскурсию и за то, что подсказала заранее как купить билеты во дворец - получилось посетить дворец сразу после окончания экскурсии, а потом и в Лицей успели. Очень рекомендуем!

Входит в следующие категории Пушкина

