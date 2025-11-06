Царское Село — воплощение императорской роскоши и гармонии.
На экскурсии вы прогуляетесь по тенистым аллеям Екатерининского парка, увидите знаменитый дворец с легендарной Янтарной комнатой, рассмотрите лицей, где учился Пушкин. И узнаете тайны и истории, которые хранит резиденция.
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию около Екатерининского парка, поговорим о зарождении Царского Села
- Пройдём к Царскосельскому лицею, в котором жил и учился Пушкин, посетим Лицейский садик
- Путешествие продолжится в Екатерининском парке, где мы подробно осмотрим его жемчужину — Екатерининский дворец
- Погуляем во французской части, а затем и в английской пейзажной части Екатерининского парка
- А в финале побываем в садике императорской семьи
Я расскажу:
- историю этой удивительно красивой и гармоничной императорской резиденции
- кто построил виллу в античном вкусе на границе двух парков
- о создателях и обитателях Екатерининского дворца
- зачем нужны многочисленные павильоны парка
- историю создания и приключений Янтарной комнаты, находящейся сейчас в Екатерининском дворце
- какая «золушка» стала первой хозяйкой Екатерининского дворца
А также научу вас считывать архитектурные стили творений великих мастеров прошлого, которые встретятся нам на пути.
Организационные детали
- Я лицензированный гид по Екатерининскому парку. Если у вас возникнет желание посетить Екатерининский дворец или Пушкинский лицей, вы можете сделать это после экскурсии (не работают по вторникам)
- Отдельно оплачивается билет в Екатерининский парк: 400 ₽ — для взрослых, 300 ₽ — для детей старше 14 лет и студентов, пенсионерам и детям младше 14 лет бесплатно
- В зимний сезон вход в парк бесплатный для всех категорий посетителей
- До Царского Села вам необходимо добраться самостоятельно: на автомобиле или общественном транспорте — автобусе или электричке
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2100 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Пушкине
Провела экскурсии для 402 туристов
Неустанно поглощая литературу о Петербурге, я очень люблю делиться своими знаниями с каждым, кто пожелает присоединиться ко мне на прогулках сквозь века. Простота изложения, позитивный настрой и море увлекательной информации
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
6 ноя 2025
Насыщенно и познавательно,но не утомительно.
Особо впечатлили структура и логика самой прогулки и рассказа. Гид Галина явно знает и любит своё дело.
По организации всё чётко: встретились вовремя, двигались без спешки, но
Юлия
25 сен 2025
Впервые посетили Царское село и очень повезло что в этом нам помогла Галина. Интересно и живо познакомила нас с парками и Екатерининским дворцом. И влюбила нас в это место! Рекомендуем!
Ирина
24 сен 2025
Галина, очень профессионально и подробно провела экскурсию. Благодаря ей, к концу прогулки начали хорошо разбираться во вкусах и предпочтениях владельцев дворцового комплекса, в архитектурных стилях модных в различные эпохи и реализованных на территории парка поколениями правителей. Рекомендовала какие интересные объекты можно посмотреть самостоятельно.
Наталья
4 сен 2025
Галина, отличный гид, очень содержательная экскурсия, знание истории на 5+. Мы остались довольны, рекомендую.
И
Иванов
23 авг 2025
Экскурсия была очень интересная - Галина прекрасный экскурсовод! Само Царское Село очень впечатлило - великолепное сочетание природы и архитектуры.
