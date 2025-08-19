-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Сегодня в 10:30
23 авг в 09:30
8820 ₽
9800 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
Увлекательная экскурсия-квест в Царском Селе для всей семьи
Погрузитесь в мир загадок и тайн Царского Села! Увлекательная экскурсия-квест для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В городе Пушкин
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 7100 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пушкин. Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30
23 авг в 13:30
24 авг в 13:30
1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим19 августа 2025Мы благодарны Тамаре за прекрасную экскурсию в форме велопрогулки комбинированной с пешей прогулкой в Екатерининском парке. Она прекрасно знает материал и хорошо его доносит до участников. Понравился и небольшой квест с подарками на память. Рекомендуем!
- KKsenia17 августа 2025Экскурсия очень понравилось, энергично и нескучно.
- ААлександра11 августа 2025Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Ребенку было очень интересно!
- ААлександра10 августа 2025Благодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбы и сделала прекрасные фото на память о Царском Селе!!!
- ЕЕвгений1 августа 2025Прекрасный формат для компании на велосипедах. Рекомендую
- ННаталья26 июля 2025Замечательная экскурсия! Экскурсовод Тамара предоставляет велосипеды, с женской рамой, помогает подобрать по росту, велосипеды снабжены корзинками, так что подходят для
- ДДенис22 июля 2025Очень интересно, познавательно. Прекрасная подача материала. Были с детьми, детям очень понравилось
- ППолина14 июля 2025Людмила настоящий профессионал в своей работе, такой интересной экскурсии у нас еще никогда не было. Интересно было и нам и
- CChris13 июля 2025Fantastik guided tur. Kan anbefale alle ar tage denne tur. Var god fortæller og børbene var helt opslugt.
Фантастическая экскурсия. Рекомендую всем. Он был прекрасным рассказчиком, и дети были полностью поглощены.
- ЯЯна11 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Гульнарой! Спасибо большое!
- ююлия10 июля 2025Отличный формат. Идеально подходит для ознакомления с парками. Да, ещё и квест для детей с призами. Все остались очень довольны!
- ММихаил9 июля 2025Замечательная программа-квест, которая подойдет и детям, и взрослым. Такой оригинальный формат экскурсии позволяет легко запомнить полученную информацию и крепко удерживать внимание даже маленьких слушателей.
- ЕЕлена8 июля 2025Нам очень понравилось! Дети в восторге! Спасибо за организацию!!! Много новой информации, все очень интересно и познавательно. Рекомендуем!!!
- ММария6 июля 2025Замечательная экскурсия с Тамарой на велосипедах. Во-первых, учитывая территорию экскурсию, это очень уместно и необходимо, во-вторых, Тамара оказалась очень приятным
- ТТатьяна1 июля 2025Чудесная, информативная и веселая экскурсия с прекрасной и стильной Гульнарой! нас было 6 чел, все в восторге! Рекомендуем!
- ЗЗлата28 июня 2025Огромное спасибо Людмиле за квест. Шилопопистая дочка 8 лет на 2 часа была занята разгадыванием заданий и расширяла свой кругозор интересной информацией о Царском селе, дворцах, архитекторах и статуях в парке. Прогулка удалась на 100 процентов.
- оольга27 июня 2025Лучше поздно, чем никогда))) Спустя почти год пишу этот отзыв о нашем замечательном экскурсоводе Людмиле Петровне! Спасибо Вам огромное! Мы
- ММайя27 июня 2025Здорово провели время. Погода не подвела. Отличный экскурсовод. Так приятно ехать на велосипеде по красивым места, когда еще кто-то интересно рассказывает.
- ППавел26 июня 2025Были на экскурсии с детьми 8 и 13 лет.
Для старшего вначале было не интересно.
Но ближе к середине и к нему Тамара нашла подход.
Идеально для л
- ББалудина25 июня 2025Очень понравилось, содержательно, интересно. Сочетание велопрогулки и пешего маршрута очень удачно разнообразило экскурсию. Спасибо большое!
