Царскосельский лицей – экскурсии в Пушкине

Найдено 3 экскурсии в категории «Царскосельский лицей» в Пушкине, цены от 1600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Велоэкскурсия по Царскому Селу
На велосипеде
2.5 часа
-
10%
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Сегодня в 10:30
23 авг в 09:30
8820 ₽9800 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест в Царском Селе
Пешая
2 часа
91 отзыв
Квест
Увлекательная экскурсия-квест в Царском Селе для всей семьи
Погрузитесь в мир загадок и тайн Царского Села! Увлекательная экскурсия-квест для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В городе Пушкин
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 7100 ₽ за человека
Пушкин. Волшебство Царского Села
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пушкин. Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30
23 авг в 13:30
24 авг в 13:30
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    19 августа 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Мы благодарны Тамаре за прекрасную экскурсию в форме велопрогулки комбинированной с пешей прогулкой в Екатерининском парке. Она прекрасно знает материал и хорошо его доносит до участников. Понравился и небольшой квест с подарками на память. Рекомендуем!
  • K
    Ksenia
    17 августа 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Экскурсия очень понравилось, энергично и нескучно.
  • А
    Александра
    11 августа 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Ребенку было очень интересно!
  • А
    Александра
    10 августа 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Благодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбы и сделала прекрасные фото на память о Царском Селе!!!
  • Е
    Евгений
    1 августа 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Прекрасный формат для компании на велосипедах. Рекомендую
  • Н
    Наталья
    26 июля 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Замечательная экскурсия! Экскурсовод Тамара предоставляет велосипеды, с женской рамой, помогает подобрать по росту, велосипеды снабжены корзинками, так что подходят для
    читать дальше

    дам с сумочками. Совсем необязательно брать рюкзак. Прогулка подойдет для начинающих велосипедистов. Дорожки а Александровском парке широкие, сухие, ехать легко и приятно. Маршрут продуман до мелочей. Через 200-300 м остановки в живописном месте и рассказ экскурсовода. Даже антураж в виде короны для девочки и треуголки для мальчика. Можно (по желанию) играть в квест и в конце получить полезные подарки. Время пролетает незаметно. Затем пешеходная экскурсия по Екатерининскому парку. Рекомендую экскурсию для родителей с детьми. На велосипеде можно достаточно быстро осмотреть множество мест, в том числе с рыцарской тематикой, что обязательно впечатлит мальчиков.

  • Д
    Денис
    22 июля 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Очень интересно, познавательно. Прекрасная подача материала. Были с детьми, детям очень понравилось
  • П
    Полина
    14 июля 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Людмила настоящий профессионал в своей работе, такой интересной экскурсии у нас еще никогда не было. Интересно было и нам и
    читать дальше

    детям 7 и 10 лет, очень много узнали интересной информации. Людмила смогла заинтересовать и держать внимание всю экскурсию. В конце дети нашли клад, чему были безумно рады. Буду рекомендовать Людмилу всем свои знакомым.
    Мы замечательно провели время! Спасибо, Людмила, за Ваш труд!

  • C
    Chris
    13 июля 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Fantastik guided tur. Kan anbefale alle ar tage denne tur. Var god fortæller og børbene var helt opslugt.
    Фантастическая экскурсия. Рекомендую всем. Он был прекрасным рассказчиком, и дети были полностью поглощены.
  • Я
    Яна
    11 июля 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Очень понравилась экскурсия с Гульнарой! Спасибо большое!
  • ю
    юлия
    10 июля 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Отличный формат. Идеально подходит для ознакомления с парками. Да, ещё и квест для детей с призами. Все остались очень довольны!
  • М
    Михаил
    9 июля 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Замечательная программа-квест, которая подойдет и детям, и взрослым. Такой оригинальный формат экскурсии позволяет легко запомнить полученную информацию и крепко удерживать внимание даже маленьких слушателей.
  • Е
    Елена
    8 июля 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Нам очень понравилось! Дети в восторге! Спасибо за организацию!!! Много новой информации, все очень интересно и познавательно. Рекомендуем!!!
  • М
    Мария
    6 июля 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Замечательная экскурсия с Тамарой на велосипедах. Во-первых, учитывая территорию экскурсию, это очень уместно и необходимо, во-вторых, Тамара оказалась очень приятным
    читать дальше

    в общении человеком, деликатным, интересным. Экскурсия прошла в непринужденной, душевной, почти домашней обстановке. Материал во время экскурсии был дан несложный в восприятии, абсолютно в нужном и достаточном объеме. Небольшой презент от Тамары оставил самые теплые и добрые воспоминания о поездке в Царское Село. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    1 июля 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Чудесная, информативная и веселая экскурсия с прекрасной и стильной Гульнарой! нас было 6 чел, все в восторге! Рекомендуем!
  • З
    Злата
    28 июня 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Огромное спасибо Людмиле за квест. Шилопопистая дочка 8 лет на 2 часа была занята разгадыванием заданий и расширяла свой кругозор интересной информацией о Царском селе, дворцах, архитекторах и статуях в парке. Прогулка удалась на 100 процентов.
  • о
    ольга
    27 июня 2025
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Лучше поздно, чем никогда))) Спустя почти год пишу этот отзыв о нашем замечательном экскурсоводе Людмиле Петровне! Спасибо Вам огромное! Мы
    читать дальше

    с друзьями до сих пор вспоминаем Вашу замечательную экскурсию и смело могу заявить, что она была лучшей не только из тех экскурсий, которые мы заказывали на Tripster! Желаем Вам здоровья и неиссякаемой энергии! Дарите положительные эмоции, знание и Вашу доброту!!!

  • М
    Майя
    27 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Здорово провели время. Погода не подвела. Отличный экскурсовод. Так приятно ехать на велосипеде по красивым места, когда еще кто-то интересно рассказывает.
  • П
    Павел
    26 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Были на экскурсии с детьми 8 и 13 лет.
    Для старшего вначале было не интересно.
    Но ближе к середине и к нему Тамара нашла подход.
    Идеально для л
  • Б
    Балудина
    25 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Очень понравилось, содержательно, интересно. Сочетание велопрогулки и пешего маршрута очень удачно разнообразило экскурсию. Спасибо большое!

