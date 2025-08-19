М Максим Велоэкскурсия по Царскому Селу Мы благодарны Тамаре за прекрасную экскурсию в форме велопрогулки комбинированной с пешей прогулкой в Екатерининском парке. Она прекрасно знает материал и хорошо его доносит до участников. Понравился и небольшой квест с подарками на память. Рекомендуем!

K Ksenia Экскурсия-квест в Царском Селе Экскурсия очень понравилось, энергично и нескучно.

А Александра Экскурсия-квест в Царском Селе Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Ребенку было очень интересно!

А Александра Велоэкскурсия по Царскому Селу Благодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбы и сделала прекрасные фото на память о Царском Селе!!!

Е Евгений Велоэкскурсия по Царскому Селу Прекрасный формат для компании на велосипедах. Рекомендую

Н Наталья Велоэкскурсия по Царскому Селу читать дальше дам с сумочками. Совсем необязательно брать рюкзак. Прогулка подойдет для начинающих велосипедистов. Дорожки а Александровском парке широкие, сухие, ехать легко и приятно. Маршрут продуман до мелочей. Через 200-300 м остановки в живописном месте и рассказ экскурсовода. Даже антураж в виде короны для девочки и треуголки для мальчика. Можно (по желанию) играть в квест и в конце получить полезные подарки. Время пролетает незаметно. Затем пешеходная экскурсия по Екатерининскому парку. Рекомендую экскурсию для родителей с детьми. На велосипеде можно достаточно быстро осмотреть множество мест, в том числе с рыцарской тематикой, что обязательно впечатлит мальчиков. Замечательная экскурсия! Экскурсовод Тамара предоставляет велосипеды, с женской рамой, помогает подобрать по росту, велосипеды снабжены корзинками, так что подходят для

Д Денис Экскурсия-квест в Царском Селе Очень интересно, познавательно. Прекрасная подача материала. Были с детьми, детям очень понравилось

П Полина Экскурсия-квест в Царском Селе читать дальше детям 7 и 10 лет, очень много узнали интересной информации. Людмила смогла заинтересовать и держать внимание всю экскурсию. В конце дети нашли клад, чему были безумно рады. Буду рекомендовать Людмилу всем свои знакомым.

Мы замечательно провели время! Спасибо, Людмила, за Ваш труд! Людмила настоящий профессионал в своей работе, такой интересной экскурсии у нас еще никогда не было. Интересно было и нам и

C Chris Экскурсия-квест в Царском Селе Fantastik guided tur. Kan anbefale alle ar tage denne tur. Var god fortæller og børbene var helt opslugt.

Фантастическая экскурсия. Рекомендую всем. Он был прекрасным рассказчиком, и дети были полностью поглощены.

Я Яна Экскурсия-квест в Царском Селе Очень понравилась экскурсия с Гульнарой! Спасибо большое!

ю юлия Велоэкскурсия по Царскому Селу Отличный формат. Идеально подходит для ознакомления с парками. Да, ещё и квест для детей с призами. Все остались очень довольны!

М Михаил Экскурсия-квест в Царском Селе Замечательная программа-квест, которая подойдет и детям, и взрослым. Такой оригинальный формат экскурсии позволяет легко запомнить полученную информацию и крепко удерживать внимание даже маленьких слушателей.

Е Елена Экскурсия-квест в Царском Селе Нам очень понравилось! Дети в восторге! Спасибо за организацию!!! Много новой информации, все очень интересно и познавательно. Рекомендуем!!!

М Мария Велоэкскурсия по Царскому Селу читать дальше в общении человеком, деликатным, интересным. Экскурсия прошла в непринужденной, душевной, почти домашней обстановке. Материал во время экскурсии был дан несложный в восприятии, абсолютно в нужном и достаточном объеме. Небольшой презент от Тамары оставил самые теплые и добрые воспоминания о поездке в Царское Село. Спасибо! Замечательная экскурсия с Тамарой на велосипедах. Во-первых, учитывая территорию экскурсию, это очень уместно и необходимо, во-вторых, Тамара оказалась очень приятным

Т Татьяна Экскурсия-квест в Царском Селе Чудесная, информативная и веселая экскурсия с прекрасной и стильной Гульнарой! нас было 6 чел, все в восторге! Рекомендуем!

З Злата Экскурсия-квест в Царском Селе Огромное спасибо Людмиле за квест. Шилопопистая дочка 8 лет на 2 часа была занята разгадыванием заданий и расширяла свой кругозор интересной информацией о Царском селе, дворцах, архитекторах и статуях в парке. Прогулка удалась на 100 процентов.

о ольга Экскурсия-квест в Царском Селе читать дальше с друзьями до сих пор вспоминаем Вашу замечательную экскурсию и смело могу заявить, что она была лучшей не только из тех экскурсий, которые мы заказывали на Tripster! Желаем Вам здоровья и неиссякаемой энергии! Дарите положительные эмоции, знание и Вашу доброту!!! Лучше поздно, чем никогда))) Спустя почти год пишу этот отзыв о нашем замечательном экскурсоводе Людмиле Петровне! Спасибо Вам огромное! Мы

М Майя Велоэкскурсия по Царскому Селу Здорово провели время. Погода не подвела. Отличный экскурсовод. Так приятно ехать на велосипеде по красивым места, когда еще кто-то интересно рассказывает.

П Павел Велоэкскурсия по Царскому Селу Были на экскурсии с детьми 8 и 13 лет.

Для старшего вначале было не интересно.

Но ближе к середине и к нему Тамара нашла подход.

Идеально для л