Авто-путешествие в Грозный!

Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» — так говорят местные

Грозный лучше один раз посетить и понять, что ничего общего с названием город не имеет.

В поездке вы узнаете не только о столице Чеченской республики, но и о его народе, традициях и нравах — что очень интересно.

Это будет большое и прекрасное путешествие в самое сердце края.
Авто-путешествие в Грозный!
Авто-путешествие в Грозный!
Авто-путешествие в Грозный!
Авто-путешествие в Грозный!
Авто-путешествие в Грозный!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Переезд

Путь из Пятигорска до Грозного занимает в среднем 4 часа. Для комфортной поездки будем делать остановки, чтобы размяться или выпить кофе. По дороге мы пересечём территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании и Ингушетии — о каждой из республик я подробно расскажу. И, конечно, мы подготовимся ко встрече со столицей Чечни: поговорим о ваших ожиданиях от города, а чуть позже выясним, насколько они оправдались.

Молодой и современный с вековыми ценностями

В Грозном мы посетим современные объекты: высотный комплекс «Грозный-Сити» и мечеть «Сердце Чечни». Заглянем в храм Архангела Михаила и через парк цветов отправимся к смотровой площадке, чтобы полюбоваться городом с высоты! Обязательно прогуляемся по первой улице Грозного — сегодня это центральный проспект, на котором восстановлены здания прошлого столетия. Увидим Ахмат-Арену, современный стадион с 35 тыс. зрительских мест. И куда без национальной кухни — я отведу вас в ресторан или кафе, где вы попробуете жижиг галнаш или хингалш, а может быть захотите ещё и чепалгаш:) Не волнуйтесь, о каждом блюде я расскажу и переведу на русский язык их названия.

После насыщенной прогулки и обеда возвращаемся домой. Примерное время прибытия — 23:00.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: еда и напитки, музей в Грозном 200 руб. /чел. (посещаем по желанию), подъём на высотку 100 руб. /чел. (также по желанию)
  • Время выезда — 6:00-8:00, время прибытия домой — 23:00. Предусмотрены санитарные остановки, а также время на завтрак и ужин по пути туда и обратно.
  • Если у вас есть свой автомобиль, мы можем отправиться в Грозный на нём. В этом случае стоимость экскурсии пересчитывается (подробности в переписке).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Пятигорске

Грозный - Аргун: история трех республик Кавказа
до 50 чел.
4.5
41
14ч
2 000
за 1 чел.
Грозный - Аргун: история трех республик Кавказа
🚌 На автобусе
На этой экскурсии вы познакомитесь с историей трех северокавказских республик, а также побываете в...
28 ноя
1 дек
5 дек
ещё...
Среда, воскресенье в 06:30
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
для 5 чел.
5
18
9 200
за 1-5 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
🚌 На автобусе
Приглашаю вас в путешествие по Кавминводам! Всего за день мы с вами побываем на пяти главных...
Смотрите свободные даты
Знакомство с Ессентуками
для 4 чел.
5
5
3 700
за 1-4 чел.
Знакомство с Ессентуками
🚗 На машине
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
для 5 чел.
5
59
9 200
за 1-5 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
🚗 На машине
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Грозный - Шали - Аргун
до 20 чел.
4.3
26
16ч
2 000
за 1 чел.
Грозный - Шали - Аргун
🚌 На автобусе
Прекрасная восточная сказка способна удивить и поразить любого путешественника
27 ноя
28 ноя
1 дек
ещё...
СР, СБ, ВС в 07:45
Озеро Кезеной-Ам - Шали - Аргун - Грозный
до 20 чел.
4.8
25
17ч
3 000
за 1 чел.
Озеро Кезеной-Ам - Шали - Аргун - Грозный
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Чеченская республика - одна из красивых Кавказских республик
По воскресеньям с 5:30
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
для 4 чел.
4.9
9
10ч
12 000
за 1-4 чел.
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
до 8 чел.
3
4
12ч
24 000
за 1-8 чел.
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
🚗 На машине
Перезагрузиться в горах, изучить город мертвых Даргавс и открыть традиции Республики
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
Ессентуки. Обзорная экскурсия
до 20 чел.
4.7
7
500
за 1 чел.
Ессентуки. Обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Ессентуки - единственный равнинный курорт Кавказских Минеральных Вод
25 ноя
2 дек
9 дек
ещё...
По четвергам с 14:20
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
для 4 чел.
5
1
12ч
9 600
за 1-4 чел.
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
👣 Пешеходная
🛣 Джиппинг
Приглашаю в интересное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы посетите водопад, ущелья,...
Ежедневно с 7:00 до 19:00
Легенды Кисловодска: обзорная экскурсия
до 20 чел.
4.4
14
600
за 1 чел.
Легенды Кисловодска: обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Познакомьтесь с одним из старейших российских курортов, Кисловодском
27 ноя
1 дек
4 дек
ещё...
По средам и субботам в 13:20
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
для 5 чел.
5
15
5 000
за 1-5 чел.
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
👣 Пешеходная
Пройти по тропам литераторов, представить атмосферу курорта в 19 веке и вдохновиться панорамами
2 дек
6 дек
9 дек
ещё...

Елена проводит ещё 5 экскурсий

Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
для 4 чел.
5
16
7 500
за 1-4 чел.
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
🚗 На машине
Узнать о жизни на водах и пройти по лучшим маршрутам в путешествии из Пятигорска
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
Горы и Медовые водопады — из Пятигорска
для 4 чел.
5
15
4ч 30м
6 000
за 1-4 чел.
Горы и Медовые водопады — из Пятигорска
🚗 На машине
Открыть разнообразие и красоту природы, истории и традиции края
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
Неизведанная Северная Осетия
для 4 чел.
4.5
4
10ч
5 500
за 1-4 чел.
Неизведанная Северная Осетия
🚗 На машине
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
27 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Из Пятигорска в маленький и уютный Железноводск
для 4 чел.
5
10
4 500
за 1-4 чел.
Из Пятигорска в маленький и уютный Железноводск
🚗 На машине
Исследовать парковую часть курорта и узнать главное о лечебном крае
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
Чегемские водопады — чудо Кабардино-Балкарии
для 4 чел.
4 500
за 1-4 чел.
Чегемские водопады — чудо Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
В любое время года впечатлиться красотой Кавказа и открыть традиции коренных народов
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
🇷🇺