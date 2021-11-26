Что вас ожидает

Переезд

Путь из Пятигорска до Грозного занимает в среднем 4 часа. Для комфортной поездки будем делать остановки, чтобы размяться или выпить кофе. По дороге мы пересечём территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании и Ингушетии — о каждой из республик я подробно расскажу. И, конечно, мы подготовимся ко встрече со столицей Чечни: поговорим о ваших ожиданиях от города, а чуть позже выясним, насколько они оправдались.

Молодой и современный с вековыми ценностями

В Грозном мы посетим современные объекты: высотный комплекс «Грозный-Сити» и мечеть «Сердце Чечни». Заглянем в храм Архангела Михаила и через парк цветов отправимся к смотровой площадке, чтобы полюбоваться городом с высоты! Обязательно прогуляемся по первой улице Грозного — сегодня это центральный проспект, на котором восстановлены здания прошлого столетия. Увидим Ахмат-Арену, современный стадион с 35 тыс. зрительских мест. И куда без национальной кухни — я отведу вас в ресторан или кафе, где вы попробуете жижиг галнаш или хингалш, а может быть захотите ещё и чепалгаш:) Не волнуйтесь, о каждом блюде я расскажу и переведу на русский язык их названия.

После насыщенной прогулки и обеда возвращаемся домой. Примерное время прибытия — 23:00.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки, музей в Грозном 200 руб. /чел. (посещаем по желанию), подъём на высотку 100 руб. /чел. (также по желанию)

Время выезда — 6:00-8:00, время прибытия домой — 23:00. Предусмотрены санитарные остановки, а также время на завтрак и ужин по пути туда и обратно.