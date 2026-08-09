Грозный лучше один раз посетить и понять, что ничего общего с названием город не имеет. В поездке вы узнаете не только о столице Чеченской республики, но и о его народе, традициях и нравах — что очень интересно. Это будет большое и прекрасное путешествие в самое сердце края.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Переезд

Путь из Пятигорска до Грозного составляет примерно 300 км. Для комфортной поездки будем делать остановки, чтобы размяться или выпить кофе. По дороге мы пересечём территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании и Ингушетии — о каждой из республик я подробно расскажу. И, конечно, мы подготовимся ко встрече со столицей Чечни: поговорим о ваших ожиданиях от города, а чуть позже выясним, насколько они оправдались.

Молодой и современный с вековыми ценностями

В Грозном мы посетим современные объекты: высотный комплекс «Грозный-Сити» и мечеть «Сердце Чечни». Заглянем в храм Архангела Михаила и через парк цветов отправимся к смотровой площадке, чтобы полюбоваться городом с высоты! Обязательно прогуляемся по первой улице Грозного — сегодня это центральный проспект, на котором восстановлены здания прошлого столетия. И куда без национальной кухни — я отведу вас в ресторан или кафе, где вы попробуете жижиг галнаш или хингалш, а может быть захотите ещё и чепалгаш:) Не волнуйтесь, о каждом блюде я расскажу и переведу на русский язык их названия.

После насыщенной прогулки и обеда возвращаемся домой. Примерное время прибытия — 23:00.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки, музей в Грозном 200 руб. /чел. (посещаем по желанию), подъём на высотку 100 руб. /чел. (также по желанию)

Время выезда — 6:00-8:00, время прибытия домой — 23:00. Предусмотрены санитарные остановки, а также время на завтрак и ужин по пути туда и обратно.