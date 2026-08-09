Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Грозный лучше один раз посетить и понять, что ничего общего с названием город не имеет.
В поездке вы узнаете не только о столице Чеченской республики, но и о его народе, традициях и нравах — что очень интересно. Это будет большое и прекрасное путешествие в самое сердце края.
Описание экскурсии
Переезд
Путь из Пятигорска до Грозного составляет примерно 300 км. Для комфортной поездки будем делать остановки, чтобы размяться или выпить кофе. По дороге мы пересечём территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании и Ингушетии — о каждой из республик я подробно расскажу. И, конечно, мы подготовимся ко встрече со столицей Чечни: поговорим о ваших ожиданиях от города, а чуть позже выясним, насколько они оправдались.
Молодой и современный с вековыми ценностями
В Грозном мы посетим современные объекты: высотный комплекс «Грозный-Сити» и мечеть «Сердце Чечни». Заглянем в храм Архангела Михаила и через парк цветов отправимся к смотровой площадке, чтобы полюбоваться городом с высоты! Обязательно прогуляемся по первой улице Грозного — сегодня это центральный проспект, на котором восстановлены здания прошлого столетия. И куда без национальной кухни — я отведу вас в ресторан или кафе, где вы попробуете жижиг галнаш или хингалш, а может быть захотите ещё и чепалгаш:) Не волнуйтесь, о каждом блюде я расскажу и переведу на русский язык их названия.
После насыщенной прогулки и обеда возвращаемся домой. Примерное время прибытия — 23:00.
Организационные детали
Дополнительные расходы: еда и напитки, музей в Грозном 200 руб. /чел. (посещаем по желанию), подъём на высотку 100 руб. /чел. (также по желанию)
Время выезда — 6:00-8:00, время прибытия домой — 23:00. Предусмотрены санитарные остановки, а также время на завтрак и ужин по пути туда и обратно.
Если у вас есть свой автомобиль, мы можем отправиться в Грозный на нём. В этом случае стоимость экскурсии пересчитывается (подробности в переписке).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пятигорске, Железноводске, Ессентуки. Из Кисловодска не забираю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 802 туристов
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Железноводске. Работаю гидом 10 лет. Мне хочется, чтобы наши гости узнали как можно больше о городах-курортах (Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске). Это удивительный регион, читать дальшеуменьшить
в котором у каждого города есть свои секреты. Я могу организовать экскурсии в Грозный, горную Ингушетию, к Чегемским водопадам, Голубому озеру и с. Верхняя Балкария, к Медовым водопадам, в Цейское ущелье, на Домбай. Есть свой транспорт.
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