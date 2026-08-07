На комфортабельном автомобиле мы отправимся в путешествие по живописным горным дорогам Карачаево-Черкесии. Вы насладитесь потрясающим видом на Эльбрус со смотровой площадки перевала Гумбаши. Оседлаете породистого скакуна в горах и попробуете себя в роли наездников. Узнаете, какая на ощупь Сырная пещера, и побываете в христианском храме 10 века.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Красивые пейзажи и нескучная дорога

Наш путь пролегает через перевал Гумбаши. Мы поднимемся на высоту более 2 км и проедем сквозь высокогорные луга плато Бийчесын. Сделаем остановку на самой высокой точке — смотровой площадке. В ясную погоду с неё открывается великолепнейший вид на Кавказский хребет и его двуглавую жемчужину — Эльбрус.

Конная прогулка (по желанию за доплату)

Затем отправимся в уединённый туристический комплекс в горах Карачаево-Черкесии, где вы по желанию совершите прогулку на лошадях. Рядом будут опытные инструкторы — они подстрахуют вас и объяснят все детали. После верховой езды, если захотите, перекусите в кафе аутентичной кавказской кухни. А ещё сможете купить сувениры или одежду от местных мастеров.

Сырная пещера и Шоанинский храм

Немного отдохнув, мы поедем дальше. Сырная пещера состоит из песчаника и внешне действительно напоминают сыр. Её глубина — примерно 10 м. После «сырного места» отправимся к Шоанинскому храму, построенному в конце 10 века. Он стоит на вершине, с которой вы рассмотрите горные просторы и сочную растительность. А ещё изучите элементы византийской архитектуры внутри и снаружи храма.

Организационные детали