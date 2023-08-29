Увидеть невероятную природу региона, покататься на лошадях и потрогать Сырную пещеру
авг
авг
авг
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Что вас ожидает
Красивые пейзажи и нескучная дорога
Наш путь пролегает через перевал Гумбаши. Мы поднимемся на высоту более 2 км и проедем сквозь высокогорные луга плато Бийчесын. Сделаем остановку на самой высокой точке — смотровой площадке. В ясную погоду с неё открывается великолепнейший вид на Кавказский хребет и его двуглавую жемчужину — Эльбрус.
Конная прогулка (по желанию за доплату)
Затем отправимся в уединённый туристический комплекс в горах Карачаево-Черкесии, где вы по желанию совершите прогулку на лошадях. Рядом будут опытные инструкторы — они подстрахуют вас и объяснят все детали. После верховой езды, если захотите, перекусите в кафе аутентичной кавказской кухни. А ещё сможете купить сувениры или одежду от местных мастеров.
Сырная пещера и Шоанинский храм
Немного отдохнув, мы поедем дальше. Сырная пещера состоит из песчаника и внешне действительно напоминают сыр. Её глубина — примерно 10 м. После «сырного места» отправимся к Шоанинскому храму, построенному в конце 10 века. Он стоит на вершине, с которой вы рассмотрите горные просторы и сочную растительность. А ещё изучите элементы византийской архитектуры внутри и снаружи храма.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): 2-часовая конная прогулка — 2100 руб. /чел., еда, напитки, сувениры
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota
- Поездка подойдёт взрослым и детям от 6 лет
- Мы можем начать экскурсию из Пятигорска, Железноводска, Кисловодска, Ессентуков, Минеральных Вод (без доплат)
- На протяжении всей поездки с вами будет гид-водитель
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.