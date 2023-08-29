Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)

Увидеть невероятную природу региона, покататься на лошадях и потрогать Сырную пещеру

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На комфортабельном автомобиле мы отправимся в путешествие по живописным горным дорогам Карачаево-Черкесии. Вы насладитесь потрясающим видом на Эльбрус со смотровой площадки перевала Гумбаши. Оседлаете породистого скакуна в горах и попробуете себя в роли наездников. Узнаете, какая на ощупь Сырная пещера, и побываете в христианском храме 10 века.
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
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Описание

Что вас ожидает

Красивые пейзажи и нескучная дорога

Наш путь пролегает через перевал Гумбаши. Мы поднимемся на высоту более 2 км и проедем сквозь высокогорные луга плато Бийчесын. Сделаем остановку на самой высокой точке — смотровой площадке. В ясную погоду с неё открывается великолепнейший вид на Кавказский хребет и его двуглавую жемчужину — Эльбрус.

Конная прогулка (по желанию за доплату)

Затем отправимся в уединённый туристический комплекс в горах Карачаево-Черкесии, где вы по желанию совершите прогулку на лошадях. Рядом будут опытные инструкторы — они подстрахуют вас и объяснят все детали. После верховой езды, если захотите, перекусите в кафе аутентичной кавказской кухни. А ещё сможете купить сувениры или одежду от местных мастеров.

Сырная пещера и Шоанинский храм

Немного отдохнув, мы поедем дальше. Сырная пещера состоит из песчаника и внешне действительно напоминают сыр. Её глубина — примерно 10 м. После «сырного места» отправимся к Шоанинскому храму, построенному в конце 10 века. Он стоит на вершине, с которой вы рассмотрите горные просторы и сочную растительность. А ещё изучите элементы византийской архитектуры внутри и снаружи храма.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): 2-часовая конная прогулка — 2100 руб. /чел., еда, напитки, сувениры
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota
  • Поездка подойдёт взрослым и детям от 6 лет
  • Мы можем начать экскурсию из Пятигорска, Железноводска, Кисловодска, Ессентуков, Минеральных Вод (без доплат)
  • На протяжении всей поездки с вами будет гид-водитель

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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