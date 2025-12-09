Мои заказы

Безенгийский Язык Тролля и Голубое озеро - из Пятигорска в мини-группе

Увидеть сердце Кабардино-Балкарии, спрятанное высоко в горах
Мы покажем вам настоящий затерянный мир, где время замедляет ход, воздух хрустит от чистоты, а горы будто обнимают душу. Сюда стоит отправиться хотя бы раз в жизни. Вы прогуляетесь вдоль загадочного озера, на дне которого покоится войско Тамерлана и кое-что ещё. Услышите правдивые истории и увлекательные легенды о крае. И вернётесь наполненными энергией гор!
Безенгийский Язык Тролля и Голубое озеро - из Пятигорска в мини-группе© Вадим
Описание экскурсии

Водопад Тыжынты, или Девичьи слёзы. Начнём знакомство с Кабардино-Балкарией с карстового водопада в Безенгийском ущелье. Скалы имеют очертания женщины, лежащей на спине и смотрящей в небо, откуда и пошло второе название каскада.

Безенгийский Язык Тролля. А у вас есть фото с высоты 2600 метров на краю скального выступа с панорамой горных хребтов? Нет!? Теперь будет! Равнодушным и без эмоций отсюда не уезжает никто.

Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль. Вы увидите лазурное озеро с ароматами сероводорода, в котором люди не купаются, рыбаки не ловят рыбу, а на его глубине в 292 метра, по легенде, лежит дракон в заваленной пещере, конница Тамерлана и грузовик с портвейном.

Черекская теснина. Посетите смотровую площадку высотой 500 метров. Посмотрите, как река словно прорезает себе дорогу в скалах.

Башня Абаевых, или Абай-Кала. Взглянете на оборонительное сооружение 16 века, погуляете по его окрестностям и насладитесь природой.

Тайминг маршрута

Продолжительность экскурсии — около 12 часов, на каждую локацию — 30 минут

  • 1 час 45 минут в пути: Пятигорск — водопад Тыжынты
  • 35 минут в пути: Тыжынты — Язык Тролля
  • 40 минут в пути: Язык Тролля — Нижнее Голубое озеро
  • 60 минут — обед на озере
  • 30 минут в пути: Нижнее Голубое озеро — Черекская теснина
  • 30 минут в пути: Черекская теснина — башня Абаевых
  • 2 часа 25 минут — обратная дорога

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на минивэне Hyundai Grand Starex
  • Дополнительно оплачивается питание. Мы остановимся в проверенных кафе с вкусной национальной едой
  • Путешествие рассчитано на возраст 18+
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в среду, пятницу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Пятигорске
Наша команда гидов — ваш путеводитель в сердце Кавказа и проводник в мир захватывающих дух пейзажей, древних традиций и невероятных открытий. Мы — страстные путешественники и исследователи, влюблённые в Кавказ. Показываем
читать дальше

его истинную мощь и величие. Многие наши экскурсии и туры уникальные. Разработаны на собственном опыте, продуманы до мелочей и проверены ни один раз. За каждым из них стоят не менеджеры, а люди, для которых Кавказ — не работа, а любовь и призвание. С 2015 года мы делимся этой любовью с вами! Наша команда — ваш билет в мир сильных эмоций, потрясающих видов и незабываемых встреч на земле древних легенд и вечных гор!

