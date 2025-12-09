Мы покажем вам настоящий затерянный мир, где время замедляет ход, воздух хрустит от чистоты, а горы будто обнимают душу. Сюда стоит отправиться хотя бы раз в жизни. Вы прогуляетесь вдоль загадочного озера, на дне которого покоится войско Тамерлана и кое-что ещё. Услышите правдивые истории и увлекательные легенды о крае. И вернётесь наполненными энергией гор!

Описание экскурсии

Водопад Тыжынты, или Девичьи слёзы. Начнём знакомство с Кабардино-Балкарией с карстового водопада в Безенгийском ущелье. Скалы имеют очертания женщины, лежащей на спине и смотрящей в небо, откуда и пошло второе название каскада.

Безенгийский Язык Тролля. А у вас есть фото с высоты 2600 метров на краю скального выступа с панорамой горных хребтов? Нет!? Теперь будет! Равнодушным и без эмоций отсюда не уезжает никто.

Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль. Вы увидите лазурное озеро с ароматами сероводорода, в котором люди не купаются, рыбаки не ловят рыбу, а на его глубине в 292 метра, по легенде, лежит дракон в заваленной пещере, конница Тамерлана и грузовик с портвейном.

Черекская теснина. Посетите смотровую площадку высотой 500 метров. Посмотрите, как река словно прорезает себе дорогу в скалах.

Башня Абаевых, или Абай-Кала. Взглянете на оборонительное сооружение 16 века, погуляете по его окрестностям и насладитесь природой.

Тайминг маршрута

Продолжительность экскурсии — около 12 часов, на каждую локацию — 30 минут

1 час 45 минут в пути: Пятигорск — водопад Тыжынты

35 минут в пути: Тыжынты — Язык Тролля

40 минут в пути: Язык Тролля — Нижнее Голубое озеро

60 минут — обед на озере

30 минут в пути: Нижнее Голубое озеро — Черекская теснина

30 минут в пути: Черекская теснина — башня Абаевых

2 часа 25 минут — обратная дорога

Организационные детали