Безенгийский «Язык Тролля» – экскурсии в Пятигорске

Найдено 15 экскурсий в категории «Безенгийский «Язык Тролля»» в Пятигорске, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500 за человека
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
99 отзывов
Магия Кабардино-Балкарии: природные красоты и замок в мини-группе
Приглашаем в увлекательное путешествие по ключевым природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии в уютной компании
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
32 отзыва
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
22 000 за всё до 4 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
50004 500 за человека
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
21 000 за всё до 4 чел.
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
57004 560 за человека
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
10 часов
14 отзывов
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Увидеть первозданную природу Верхней Балкарии и научиться готовить настоящие хычины
Начало: по договорённости
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700 за человека
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248 за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
Путешествие в мир преданий балкарского народа и к горным панорамам, от которых замирает сердце
Начало: По адресу проживания
17 июня в 06:30
19 июня в 06:30
20 000 за всё до 4 чел.
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900 за человека
Путешествие по Верхней Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии
Отправиться к головокружительным местам КБР в комфортном индивидуальном формате
Начало: в удобном вам месте
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 500 за всё до 6 чел.
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края
Начало: В любом городе КМВ
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1875016 875 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    5 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Прекрасные локации, а вишенкой на торте - Язык Тролля. Виды там потрясающие. Это не передать ни словам, ни фотографиям. Это
    читать дальше

    надо видеть вживую. Алексей, наш гид, был профессионален и отлично справлялся и с заторами из баранов, и с развлечением нас, туристов. Рассказывал много интересных особенностей мест. Однозначно рекомендую и этот маршрут, и Алексея, тем, кто хочет провести незабываемый день, полный ярких впечатлений!

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
    Все отлично. Спасибо гиду Шамилю за потрясающие виды и интересные рассказы.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Первый раз были а горах и экскурсия не оставила равнодушными 😍 У нас был гид Денис все рассказал, показал, покормил, пофоткал. Просто 10 из 10. Виды гор захватывают дух
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Добрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора и непосредственно исполнителя😍 за отличную
    читать дальше

    организацию и фееричное настроение. Продуманный маршрут, шикарные локации, достаточно времени для прогулок и осмотров. Удобный, чистый автомобиль. Ну и выше всех похвал наш Фарух! 💚💛🧡❤💙💜💚😜интересное общение, уделял внимание всей группе, помогал с фотосъёмкой, рассказывал интересные факты о своём крае. Это тот случай, когда отличное настроение остаётся навсегда при воспоминании о хорошо проведённом времени в компании хороших людей. Завтрак на языке троля выше всех похвал! Такие хычины!!!!! спасибо хозяюшке👍Единственное что надо изменить - место обеда (кухня в термальных ваннах не айс… От слова совсем. Но надеюсь у них всё наладится, бизнес пойдёт в гору, а главное кормить будут вкусно как родных). еще раз спасибо огромное. Всем советую поездки с ребятами. Фаруху успеха во всём!!!! Ты лучший!!!! 💙💜💚🤭💙❤🧡

    Добрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора и
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Очень интересно было! С погодой повезло! Автомобиль комфортный, но на 3 ряду крупному человеку сидеть так себе(хотелось бы микрофон для
    читать дальше

    гида-водителя, рассказывал интересно, но сзади мало что слышно. Самым страшным для меня было не собственно сфоткаться на языке троля, а доехать к нему, дорога не простая, и потом дойти тоже не очень то просто! Там холодно и ветер сильный - рекомендую шапочку или капюшон иметь) и кафе так себе именно там - айран мне не понравился, шашлыка явно было не 300 гр… возможно обедать лучше в другом месте. Вот на голубом озере куча кафе и там еда вкуснейшие хачины и айран оч вкусный и свежий был! Замок Шато-Эркен - вкуснейший кофе был! И страшненький туалет деревенский. Екатерина отвечала на все вопросы! Водитель был великолепен! Главное что бы повезло с погодой! Сделайте платным место рядом с водителем - оно самое комфортное и видовое - пусть будет возможность забронировать именно его, ну там за небольшую доплату.

    Очень интересно было! С погодой повезло! Автомобиль комфортный, но на 3 ряду крупному человеку сидеть такОчень интересно было! С погодой повезло! Автомобиль комфортный, но на 3 ряду крупному человеку сидеть такОчень интересно было! С погодой повезло! Автомобиль комфортный, но на 3 ряду крупному человеку сидеть такОчень интересно было! С погодой повезло! Автомобиль комфортный, но на 3 ряду крупному человеку сидеть такОчень интересно было! С погодой повезло! Автомобиль комфортный, но на 3 ряду крупному человеку сидеть так
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Сама по себе поездка хорошая, очень красивые места, потрясающая природа, интересный маршрут. Что не понравилось - гид рассказывал все в машине
    читать дальше

    по дороге к локациям, нам посчастливилось сидеть на заднем ряду, было практически не слышно, я об этом сказала, но к сожалению результата не было, приходилось периодически напрягать слух, чтобы хоть что то услышать. На обратном пути нас высадили на противоположной стороне от отеля, так как водитель не захотел делать лишний маневр (развернуться), что же - отметочку сделала. В целом маршрут великолепный, места потрясающие.

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Только вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи о земле, по которой мы
    читать дальше

    проезжали. Видно, что человек очень любит края, в которых вырос. Как водитель понравился, водит аккуратно и уверенно. С кафе тоже повезло, Роман посоветовал блюда местной кухни. Однозначно рекомендую!

    Только вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи оТолько вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи оТолько вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи оТолько вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи о
  • С
    Светлана
    19 мая 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
    Очень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсий я выбрала организатора Анастасию,
    читать дальше

    о чем я не пожалела. Хочется выразить отдельную благодарность нашему водителю Руслану, который сделал нашу поездку яркой, эмоциональный и очень комфортной. С кучей эмоций и впечатлений мы вернулись домой. Благодарим за подаренные, позитивные эмоции. Желаю всего наилучшего и процветания. Обязательно приедем к Вам ещё❤❤❤❤❤

    Очень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсийОчень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсийОчень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсийОчень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсий
  • Д
    Дмитрий
    11 мая 2024
    Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
    Путешествие прошло отлично! Гид Бештау в обещанное время забрал нас от отеля, интересно рассказал об истории посещаемых мест, отлично организовал
    читать дальше

    посещение досторимечательностей, заботился, чтобы нам не было скучно) Мы первый раз на Кавказе, поэтому названия всех достопримечтельностей писать не буду, чтобы не переврать:) Так же, очень понравилось отношение Бештау к нашей безопастности: аккуратное вождение и забота о нас на горных маршрутах. Замок Шато Эркен владельцы закрыли без предупреждения на частное мероприятие, но Бештау решил вопрос с заменой этой точки на прекрасные горячие источники - мы все очень довольны и улыбаемся)

  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
    Спасибо огромное за экскурсию! Очень все понравилось! Обязательно советую съездить! Замок очень красивый, павлины, лебеди! Язык троля отдельное искусство! На горе растет розовая яблоня! Супер! Огромное спасибо!
    Спасибо огромное за экскурсию! Очень все понравилось! Обязательно советую съездить! Замок очень красивый, павлины, лебеди! ЯзыкСпасибо огромное за экскурсию! Очень все понравилось! Обязательно советую съездить! Замок очень красивый, павлины, лебеди! ЯзыкСпасибо огромное за экскурсию! Очень все понравилось! Обязательно советую съездить! Замок очень красивый, павлины, лебеди! ЯзыкСпасибо огромное за экскурсию! Очень все понравилось! Обязательно советую съездить! Замок очень красивый, павлины, лебеди! Язык

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Безенгийский «Язык Тролля»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
  2. Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
  3. Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
  4. К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
  5. Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Безенгийский «Язык Тролля»" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 4 000 до 22 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Безенгийский «Язык Тролля»», 199 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам