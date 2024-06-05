1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Магия Кабардино-Балкарии: природные красоты и замок в мини-группе
Приглашаем в увлекательное путешествие по ключевым природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии в уютной компании
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Пятигорска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
57004 560₽ за человека
Групповая
10 часов
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Увидеть первозданную природу Верхней Балкарии и научиться готовить настоящие хычины
Начало: по договорённости
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
Путешествие в мир преданий балкарского народа и к горным панорамам, от которых замирает сердце
Начало: По адресу проживания
17 июня в 06:30
19 июня в 06:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии
Отправиться к головокружительным местам КБР в комфортном индивидуальном формате
Начало: в удобном вам месте
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в затерянный мир Верхней Балкарии
Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края
Начало: В любом городе КМВ
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1875016 875₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван5 июня 2024Прекрасные локации, а вишенкой на торте - Язык Тролля. Виды там потрясающие. Это не передать ни словам, ни фотографиям. Это
- ННадежда5 июня 2024Все отлично. Спасибо гиду Шамилю за потрясающие виды и интересные рассказы.
- ООльга28 мая 2024Первый раз были а горах и экскурсия не оставила равнодушными 😍 У нас был гид Денис все рассказал, показал, покормил, пофоткал. Просто 10 из 10. Виды гор захватывают дух
- ННаталья28 мая 2024Добрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора и непосредственно исполнителя😍 за отличную
- ННаталья27 мая 2024Очень интересно было! С погодой повезло! Автомобиль комфортный, но на 3 ряду крупному человеку сидеть так себе(хотелось бы микрофон для
- ССветлана27 мая 2024Сама по себе поездка хорошая, очень красивые места, потрясающая природа, интересный маршрут. Что не понравилось - гид рассказывал все в машине
- ЮЮлия26 мая 2024Только вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи о земле, по которой мы
- ССветлана19 мая 2024Очень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсий я выбрала организатора Анастасию,
- ДДмитрий11 мая 2024Путешествие прошло отлично! Гид Бештау в обещанное время забрал нас от отеля, интересно рассказал об истории посещаемых мест, отлично организовал
- ААнастасия11 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию! Очень все понравилось! Обязательно советую съездить! Замок очень красивый, павлины, лебеди! Язык троля отдельное искусство! На горе растет розовая яблоня! Супер! Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Безенгийский «Язык Тролля»»
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