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Джилы Су. Самая красивая дорога в России

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Пятигорска
Джилы Су.

Самая красивая дорога в России
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 800 ₽ за экскурсию

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Джилы Су. Самая красивая дорога в России
Джилы Су. Самая красивая дорога в России

Что вы увидите

  • водопады Каракая-Су, Эмир и Султан
  • минеральные источники
  • Долина Нарзанов
  • поляна "грибов"
  • скалы Аватары
  • долина замков
Удивительный природный курорт находится у подножия легендарного Эльбруса, самой высокой точке в Европе, всего в 6 км на высоте около 2500 м. На протяжении всего маршрута, постепенно приближаясь и поднимаясь все выше, Вы можете наслаждаться прекрасными видами и горными ⛰️, и равнинными пейзажами. Недаром эту дорогу называют самой красивой в России. В изобилии из недр Земли бьют минеральные источники, а горные реки периодически образуют мощные водопады, к которым лежит простой пеший маршрут. Ущелье реки Хасаут хранит в себе "Долину нарзанов", вулканические породы образуют пестрый, яркий в любое время года пейзаж.
Что входит
  • Все перемещения по маршруту
  • Сопровождение профессионально гида - водителя на всем маршруте
  • Все входные билеты и курортные сборы по программе
Что не входит
  • Питание (кафе с кавказской кухней по дороге)
  • Личные расходы
  • Медицинская страховка
  • Экологический сбор при входе (50 р)
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 по согласованию
Джилы Су. Самая красивая дорога в России
Джилы Су. Самая красивая дорога в России
Джилы Су. Самая красивая дорога в России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
M&M's T.
M&M's T.
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