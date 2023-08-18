Отправляемся в урочище Джилы-Су знаменитое своими целебными водами и завораживающими пейзажами. Добраться до Джилы-Су долгое время было сложно, но сегодня это один из самых живописных маршрутов России и самая красивая дорога Кавказа. Выбранный нами маршрут поразит вас разнообразием ландшафтов и будет сопровождать красивыми видами на реки, альпийские луга, скалы и ущелья. За один день в комфортном темпе и без спешки увидим сразу три мощных водопада, заберемся на гору Шатджатмаз, посетим мистические скалы в ущелье реки Харбаз — еще одно место, где из земных недр пробиваются целебные воды Кавказа. Опытный гид поделится с вами историями этого края, вы познакомитесь с кавказской кухней, попьете воду из минеральных источников и сделаете фото на фоне Кавказского хребта и величавого Эльбруса. Тур проходит в индивидуальном формате.

Гора Шатджатмаз (Шат

Жатмаз) Ма заедем за вами по вашему адресу и сразу отправимся в урочище Джилы-Су. Этот край славится своими термальными источниками. Название урочища так и переводится — «Теплая вода». Люди приезжают сюда на целое лето, чтобы оздоровиться целебными водами. Джилы-Су располагается на высоте 2380 м. над уровнем моря на северном склоне горы Эльбрус. Один из лучших видов на самую высокую гору Европы мы сможем запечатлеть, сделав первую остановку на горе Штаджатмаз. С её плоской вершины на высоте 2100 метров над уровнем моря открывается удивительный горный пейзаж с участием Эльбруса и Большого Кавказского хребта. Ущелье реки Харбаз и скалы Аватара Дальше мы отправимся к ущелью реки Харбаз, где проведаем мистические «скалы Аватара». Мистические, потому что часто можно увидеть, как они парят над землей, точно как каменные острова в фильме Кэмерона «Аватар». Такой эффект создают плотные облака тумана, превращая эту и без того поражающую воображение местность в декорации фантастического фильма. Впечатляют не только сами скалы, но и окружающие их обрывистые утесы и зеленые природные ландшафты, над которыми мы вновь сможем увидеть царственный Эльбрус. Водопады Впереди нас ждет еще одно место, впечатляющее своей красотой. Край Джилы-Су известен еще и своими водопадами. Мы посетим три из них. Это мощные высокие водопады — Каракая-Су, Эмир и Султан. Султан — самый большой. Его потоки обрушиваются из горной расщелины с высоты 40 метров. Чуть меньше (30 метров) водопад Каракая-Су. Из-за глины и мелких камней летом он приобретает светло-оранжевый оттенок, а зимой красиво застывает. Самый маленький водопад — Эмир. Его высота всего 7,5 метров, но зато, в отличие от его бурных собратьев, вы сможете полюбоваться им очень близко. Формат путешествия • Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине. Удобная обувь на нескользящей подошве.