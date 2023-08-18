Описание экскурсии
Отправляемся в урочище Джилы-Су знаменитое своими целебными водами и завораживающими пейзажами. Добраться до Джилы-Су долгое время было сложно, но сегодня это один из самых живописных маршрутов России и самая красивая дорога Кавказа. Выбранный нами маршрут поразит вас разнообразием ландшафтов и будет сопровождать красивыми видами на реки, альпийские луга, скалы и ущелья. За один день в комфортном темпе и без спешки увидим сразу три мощных водопада, заберемся на гору Шатджатмаз, посетим мистические скалы в ущелье реки Харбаз — еще одно место, где из земных недр пробиваются целебные воды Кавказа. Опытный гид поделится с вами историями этого края, вы познакомитесь с кавказской кухней, попьете воду из минеральных источников и сделаете фото на фоне Кавказского хребта и величавого Эльбруса. Тур проходит в индивидуальном формате.
Гора Шатджатмаз (Шат
Жатмаз) Ма заедем за вами по вашему адресу и сразу отправимся в урочище Джилы-Су. Этот край славится своими термальными источниками. Название урочища так и переводится — «Теплая вода». Люди приезжают сюда на целое лето, чтобы оздоровиться целебными водами. Джилы-Су располагается на высоте 2380 м. над уровнем моря на северном склоне горы Эльбрус. Один из лучших видов на самую высокую гору Европы мы сможем запечатлеть, сделав первую остановку на горе Штаджатмаз. С её плоской вершины на высоте 2100 метров над уровнем моря открывается удивительный горный пейзаж с участием Эльбруса и Большого Кавказского хребта. Ущелье реки Харбаз и скалы Аватара Дальше мы отправимся к ущелью реки Харбаз, где проведаем мистические «скалы Аватара». Мистические, потому что часто можно увидеть, как они парят над землей, точно как каменные острова в фильме Кэмерона «Аватар». Такой эффект создают плотные облака тумана, превращая эту и без того поражающую воображение местность в декорации фантастического фильма. Впечатляют не только сами скалы, но и окружающие их обрывистые утесы и зеленые природные ландшафты, над которыми мы вновь сможем увидеть царственный Эльбрус. Водопады Впереди нас ждет еще одно место, впечатляющее своей красотой. Край Джилы-Су известен еще и своими водопадами. Мы посетим три из них. Это мощные высокие водопады — Каракая-Су, Эмир и Султан. Султан — самый большой. Его потоки обрушиваются из горной расщелины с высоты 40 метров. Чуть меньше (30 метров) водопад Каракая-Су. Из-за глины и мелких камней летом он приобретает светло-оранжевый оттенок, а зимой красиво застывает. Самый маленький водопад — Эмир. Его высота всего 7,5 метров, но зато, в отличие от его бурных собратьев, вы сможете полюбоваться им очень близко. Формат путешествия • Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине. Удобная обувь на нескользящей подошве.
- Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов.
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой • Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике • В зависимости от погодных условий, маршрут программы может быть скорректирован Дополнительные расходы • питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 р. /чел.) Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
- экологический сбор (100 руб. /чел.
- оплачивается на въезде в Джилы-Су).
- экологический сбор (100 руб. /чел.
- оплачивается при заезде на скалы Аватары).
Ежедневно. Время индивидуально.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🔹Гора Тузлук
- 🔹Гора Сирх
- 🔹Гора Шатджатмаз (ШатЖатмаз)
- 🔹Ущелье реки Харбаз и скалы Аватара
- 🔹Водопады - Каракая-Су, Эмир и Султан
Что включено
- Индивидуальный тур
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
- Экологический сбор (200 руб. /чел. + 100 руб. /чел. за проезд наверх в кемпингу - оплачивается на въезде в Джилы-Су).
- Экологический сбор (50 руб. /чел. - оплачивается при заезде на скалы Аватары).
- Высокогорные качели (50 руб. /чел. вход, 400 руб. /чел. качели)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время индивидуально.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия на УАЗ Патриот. Манина оказалась ухоженной, приспособленной для такого маршрута. Гид Абрек- отлично знает историю, с хорошим чувством юмора и аккуратной манерой езды. Поработал личным фотографом- за что ему
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Т
Экскурсия замечательная, насыщенная и поразительная! Гид интересный собеседник, ненавязчиво сопровождал и давал возможность насладиться прекрасными видами) дал полезные рекомендации по путешествию по Кавказу, рассказал интересные факты об этом замечательном крае и людях, которые там живут. День пролетел как одно мгновение, и запомнился на всю жизнь!
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Т
Экскурсия замечательная, насыщенная и поразительная! Гид интересный собеседник, ненавязчиво сопровождал и давал возможность насладиться прекрасными видами) дал полезные рекомендации по путешествию по Кавказу, рассказал интересные факты об этом замечательном крае и людях, которые там живут. День пролетел как одно мгновение, и запомнился на всю жизнь!
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Р
Здравствуйте! Пишем отзыв на вчерашнюю поездку на Джил Су с гидом Сергеем.
Вождение комфортное, общался, рассказывал истории. На все места нас сопровождал и был рядом. Очень нам повезло с ним. Спасибо!
Вождение комфортное, общался, рассказывал истории. На все места нас сопровождал и был рядом. Очень нам повезло с ним. Спасибо!
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П
Организация поездки, гид (Абрек), его машина заслуживает высшей оценки. Четвёрка - исключительно субъективная оценка достопримечательностей. Нам не очень повезло с погодой - Эльбрус был скрыт дымкой и облаками из-за чего
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Н
Очень хорошая организация экскурсии. Профессиональный гид. Узнали много новой информации, посетили красивые места
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Входит в следующие категории Пятигорска
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