Удивительный природный курорт находится у подножия легендарного Эльбруса, самой высокой точке в Европе, всего в 6 км на высоте около 2500 м. На протяжении всего маршрута, постепенно приближаясь и поднимаясь все выше, Вы можете наслаждаться прекрасными видами и горными ⛰️, и равнинными пейзажами. Недаром эту дорогу называют самой красивой в России. В изобилии из недр Земли бьют минеральные источники, а горные реки периодически образуют мощные водопады, к которым лежит простой пеший маршрут. Ущелье реки Хасаут хранит в себе "Долину нарзанов", вулканические породы образуют пестрый, яркий в любое время года пейзаж.
Что входит
Все перемещения по маршруту
Сопровождение профессионально гида - водителя на всем маршруте
Все входные билеты и курортные сборы по программе
Что не входит
Питание (кафе с кавказской кухней по дороге)
Личные расходы
Медицинская страховка
Экологический сбор при входе (50 р)
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 по согласованию
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.