1 отзыв оставили туристы

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Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су

Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников

5
1 отзыв
Валентин
Валентин – Гид из Пятигорска
Путешествие в Джилы-Су — это не только захватывающий день в горах ⛰️, но и многочисленные целебные источники! За 10 часов вы проедете по фантастической дороге, полюбуетесь двуглавым заснеженным Эльбрусом на плато Шаджатмаз, побываете в Долине Нарзанов, найдете три водопада и «парящие» скалы.

А я попутно расскажу о природе, историях, легендах и людях Кабардино-Балкарии.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 7 000 ₽ за экскурсию

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Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су

Что вас ожидает

Дороги Кавказа головокружительной красоты
От просторных альпийских лугов до гордых скалистых вершин — по одной из самых живописных дорог России мы отправимся из региона Кавказских Минеральных Вод в Кабардино-Балкарию. Доехав до плато Шаджатмаз, вы увидите обсерваторию и полюбуетесь захватывающей круговой панорамой. Затем наш путь пройдет через курортный комплекс Долина Нарзанов, где вы попробуете минеральную воду в первозданном виде. Остановимся мы и у скал, которые в народе называют скалами Аватара.

Чудеса природы в урочище Джилы-Су и у подножия Эльбруса
Джилы-Су называют неофициальным курортом и горной здравницей. Ветер здесь веками шлифует камни, а из земли вырываются источники целебной теплой воды. Вы оцените ее разные вкусы, а я расскажу о возникновении этого места, о его животном мире и редких растениях. А еще мы доберемся до трех водопадов, чьи воды вытекают из ледников Эльбруса: 40-метрового мощного Султана, Эмира и Каракая-Су. В финале экскурсии 🧭 по вашему желанию мы подъедем к поляне Эммануэля, где альпинисты готовятся к подъёму на северный склон Эльбруса.

Познавательное приключение
По пути вы услышите и об исторических фактах, и о легендах Кабардино-Балкарии. Погрузитесь в тайны горы ⛰️ Тузлук, где расположен храм Солнца, и горы Сирх — места силы. Найдете древние мегалиты и, конечно, узнаете о традициях народа, живущего в этих красивых 🤩 местах.

Организационные детали

  • В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике «УАЗ Патриот»
  • Экскурсию можно начать и закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске)
  • Дополнительные расходы: обед и вход в Долину нарзанов (50 руб. с человека)
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в любом городе КМВ
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валентин
Валентин
Меня зовут Валентин, я всю жизнь прожил в одном из самых красивых городов КМВ — Ессентуках. Меня всегда влекло в горы и их видами я хочу поделиться с другими людьми, чтобы они ощутили на себе всю красоту и величие нашего Северного Кавказа. Экскурсии провожу на комфортном и подготовленном для бездорожья джипе «УАЗ Патриот» — так, вы посетите те невероятные места, куда невозможно доехать на обычном автомобиле.
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1 отзыв оставили туристы

7 сентября 2020
Огромное спасибо Валентину за прекрасный день!!! Потрясающие пейзажи, невероятная энергетика гор и водопадов! А воздух какой!Даже дождь не омрачил впечатлений !Эмоции переполняют)) Валентин замечательный человек, прекрасный гид, опытный водитель и приятный собеседник! У него всё предусмотрено до мелочей! В завершении поездки отведала наивкуснейший хычин с домашним сыром и ароматный травяной чай в небольшом семейном кафе в горах! Моё первое знакомство с горами прошло на 5+ благодаря Валентину! СПАСИБО!))

Валентин проводит ещё 1 экскурсию

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