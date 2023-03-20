Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска

Живописное путешествие к самому впечатляющему водопаду Северного Кавказа

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Северный Кавказ — излюбленное место путешественников. Но и здесь остаются оазисы девственной природы, куда пока не добрались толпы туристов.

При этом их красоту невозможно передать словами! Одно из таких мест — грандиозный водопад Абай-Су, куда мы и отправимся. По пути заедем в Чегемское ущелье, поедим хычины и выпьем травяной чай.
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Чегемское ущелье

Наш путь будет проходить по величественному Чегемскому ущелью. Вы увидите знаменитые Чегемские водопады, состоящие из сотен ниспадающих со скал струй. А также заедете на одноименный парадром — живописное место в горах, где можно понаблюдать за парапланеристами, поесть вкусные хычины и выпить ароматный травяной чай.

Водопад Абай-Су

Абай-Су — самый красивый водопад на Северном Кавказе, достигающий в высоту почти 80 метров. Чтобы его увидеть, мы преодолеем на подготовленном джипе бездорожье. Бонусом к сложной дороге станут безумно красивые панорамы и интересные рассказы. Вы узнаете, как образовался водопад и как правильно перевести его название. А еще услышите легенду о балкарском охотнике.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике. Транспорт включен в стоимость.
  • Обязательно возьмите с собой паспорт РФ
  • Питание оплачивается дополнительно. Пожалуйста, подготовьте наличные деньги — карты на маршруте не принимают.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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