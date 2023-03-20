Северный Кавказ — излюбленное место путешественников. Но и здесь остаются оазисы девственной природы, куда пока не добрались толпы туристов. При этом их красоту невозможно передать словами! Одно из таких мест — грандиозный водопад Абай-Су, куда мы и отправимся. По пути заедем в Чегемское ущелье, поедим хычины и выпьем травяной чай.

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Описание

Что вас ожидает

Чегемское ущелье

Наш путь будет проходить по величественному Чегемскому ущелью. Вы увидите знаменитые Чегемские водопады, состоящие из сотен ниспадающих со скал струй. А также заедете на одноименный парадром — живописное место в горах, где можно понаблюдать за парапланеристами, поесть вкусные хычины и выпить ароматный травяной чай.

Водопад Абай-Су

Абай-Су — самый красивый водопад на Северном Кавказе, достигающий в высоту почти 80 метров. Чтобы его увидеть, мы преодолеем на подготовленном джипе бездорожье. Бонусом к сложной дороге станут безумно красивые панорамы и интересные рассказы. Вы узнаете, как образовался водопад и как правильно перевести его название. А еще услышите легенду о балкарском охотнике.

Организационные детали