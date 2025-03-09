читать дальше доберёмся до зеркально-бирюзового озера Туманлы-Кёль в долине реки Гоначхир.



В Домбае мы посетим Домбайскую поляну, где сливаются ущелья Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген, и поднимемся на вершину горы Мусса-Ачитара на канатной дороге, чтобы увидеть заснеженные пики Кавказского хребта.



Во время всего маршрута мы будем делать фотографии лучших видов, которые долго будут напоминать вам об этом путешествии.

В этом фототуре мы отправимся в Домбай, живописный курортный посёлок, окружённый величественными горами.Маршрут начнётся с прохода через перевал Гумбаши, самый высокогорный в России, затем мы остановимся у реки Теберда и