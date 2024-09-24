Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов

Все сокровища Кавказа
Вы когда-нибудь влюблялись с первого взгляда? Если нет, то во время нашей экскурсии приступ острой влюбленности в Кавказ вам гарантирован! Наш путь пройдет через невероятно живописные места: Кавказские горы, Баксанское ущелье, селение Азау и горнолыжный курорт «Приэльбрусье».

И если снежный Эльбрус вскружит вам голову, то бирюзовое озеро Гижгит покорит ваше сердце невероятными пейзажами, одинаково прекрасными в зимнее и летнее время.
4.9
377 отзывов
Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00

Описание экскурсии

В гости к великану Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В дороге гид-водитель расскажет о покорении Эльбруса и обычаях местных жителей, поделится легендами и стихами, посвящёнными великану Кавказа. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом. Озеро Гижгит Здесь нет туристических толп, так как не каждый транспорт осилит дорогу. Былымское озеро, как еще называют Гижгит, овеяно легендами. Мы их вам обязательно расскажем, а вы сами решите во что верить. В летнее время холмы вокруг водоема пестрят разноцветными растениями, а вода в озере ярко-бирюзовая. Вид поистине сказочный! Так же мы заедем на обратном пути продегустировать Нарзан на Поляну нарзанов и пройдемся по мини рынку с местными продуктами и сувенирами. И в окончании программы посетим Ущелье Адыр Су где полюбуемся сказочными видами и сделаем массу красивых фото. Важная информация:
  • Экскурсия по единой цене доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки.
  • На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.

Ежедневно

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (13+)от 3 700 ₽
Детский (3-12)от 4 100 ₽
Взрослый3 700 ₽
Стандартный билет3 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эльбрус
  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит
  • Тырнауз
  • Поляна Азау
  • Ущелье Адыр Су
  • Поляна Нарзанов
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
  • Питание - средний чек 500-700 руб. /чел. (по желанию)
  • Канатная дорога: взрослый - 2100 руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона, по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Завершение: Ваш адрес в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки
  • Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды. Мы не несем ответственность, если погодные условия будут плохие, но постараемся сделать поездку максимально комфортной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 377 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
350
4
13
3
5
2
2
1
1
Т
24 сен 2024
О
22 сен 2024
Я
22 сен 2024
Шикарная экскурсия. Гид Виталий прекрасно вел машину и очень много рассказывал о народах Кавказа, истории края, природе. Очень понравилось, что именно гид, а не просто сопровождающий. Знающий, внимательный, даже кофе сварил у озера в турке! Организация прекрасная, все отлично, рекомендую однозначно!
А
21 сен 2024
Классная экскурсия на комфортном минивэне. Гид Виталий на высоте. Советую. Не пожалеете.
А
20 сен 2024
Заказала тур по отзывам и не пожалела! Бронь тура проходит легко, предоплата за день до отъезда, водитель Владимир связался вечером перед поездкой. Группа состояла из 5 взрослых людей и 5-ти
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летнего ребёнка. Владимир очень приветливый и вежливый водитель, всю дорогу рассказывал истории, было не скучно. Главная наша цель был Эльбрус, мы его успели увидеть до того, как все закрыло облаками. Природа шикарная, даже несмотря на дождик в конце дня. Были на водопаде, ущелье и прекрасном озере! Дорога не сложная, не как в Сочи. 5-ти летняя дочь выдержала весь день с 6-ти утра до 8 вечера. Мы довольны! Единственное, что мы попали в период профилактики работы основных фуникулеров, из-за этого на подъме пришлось ждать в очереди (работали 2 старых вагончика). Поэтому совет- прежде чем заказывать тур, проверьте на официальном сайте подъёмника график работы (обычно профилактики происходит перед началом горнолыжного сезона).

Д
19 сен 2024
М
17 сен 2024
Безумно вдохновляющие виды! Виталий — очень приятный гид, который поведывал нам много локальных историй и посоветовал что ещё можно потом посетить. Рекомендую!
Р
17 сен 2024
Бомба!!! Красота изумительная. Рекомендую Гида Виталия! очень крутой экскурсовод
Ю
16 сен 2024
Эльбрус,приэльбрусье, озеро Гижгит и долину нарзанов
Н
16 сен 2024
Экскурсия на высоте! Приятный, вежливый гид Виталий, с хорошим чувством юмора! Очень интересно рассказывал!
С
15 сен 2024
Все хорошо организовано. Масса впечатлений от поездки. Обязательно поедем ещё в горы. Спасибо гиду!
А
15 сен 2024
Отличная экскурсия! Была с детьми 5 и 7 лет. Машина хорошая, гид Артемий приятный и общительный, рассказывал много интересного по дороге. С погодой повезло увидели потрясающие виды!!! Но, был нюанс,
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в сентябре проводили ТО новой канатки, и работала только старая канатка, а это всего 2 вагончика! В очереди внизу провели только 2 часа, потом также очереди наверху и обратно. В итоге плюс 3 часа потратили на подъем и спуск. Спустившись, успели поужинать и уже в темноте посетили поляну нарзанов. На озеро не успели. Но даже при такой ситуации гид всячески помогал, поддерживал, извинялся и не торопил. Спасибо за экскурсию! Рекомендую!

К
14 сен 2024
М
14 сен 2024
Это даже трудно назвать экскурсией, т. к. экскурсия предполагает хорошую организацию, удобство, а не только трансфер до места, где ты болтаешься неограниченное количество времени. Гид Алексей приехал с перегаром и
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сообщил, что мы едем прямо на Эльбрус без остановок, чтобы приехать раньше всех… Таким образом мы приехали и увидели кучу огромных автобусов, которые уже давно были на месте. Встали в очередь в 10. Тут же узнали, что работает только один старый подъёмник с минимальной пропускной способностью. Алексей предложил ехать на Чегет, но все уже встали в очередь и не рассчитывали на такой треш. В общем стояли 3 часа, чтобы подняться на 1 уровень. Кроме основной очереди, кстати, заходили откуда-то сбоку, чем тоже задерживали. Поднявшись на 1 уровень, мы увидели опять глухую очередь, и нервы уже не выдержали. Спустились. 2 человека из нашей группы поднялись на 2 уровень и спустились около 17 часов. А ещё 2 умницы поехали на 4 уровня вверх и спустились в 19. Потом спросили у Алексея, разве не было договорённости подняться на 2 уровня, сколько их там всего. На что он ответил, что понятия не имеет… Около 18.00 Алексей отвез нас всё-таки на Чегет. Но и там канатка уже закрылась. В общем выехали обратно в темноте в 19 часов. Озеро не увидели, поляну Нарзанов освещали телефонами. Вернулись в отель поздно вечером, без настроения. О таких вещах надо предупреждать заранее. Но тогда вряд ли кто-то купит такое. Худшая экскурсия, в других фирмах на порядок лучше

М
14 сен 2024
Сам Эльбрус прекрасен, но возникло несколько сложностей, и в основном они были связаны с гидом Владимиром:
Человек он не очень обходительный, местами резкий. Кому-то его простая и панибратская манера общения может
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зайти, но далеко не всем. Проблемы с посадкой или с тем, что кому-то что-то плохо слышно решать он тоже не будет. После Эльбруса пришлось его бегать искать, нас он встречать отказывался.
Не могу не отметить, что гид все же молодец местами: протолкнул нашу группу в очереди, благодаря чему суммарно мы стояли в них всех не больше пары часов. Это определенно большой плюс, ведь иначе возникли бы сложности с наслаждением горой, а так и до вершины добрались, и там часок пробыли спокойно. На озере Гижгит угостил кофе, и туда мы попали прям под закат, что было очень красиво.
По итогу все же поездка оставила больше положительных эмоций, какие-то разногласия с гидом можно простить, ведь все равно старался помочь группе насладиться поездкой. Эльбрус определенно стоит того чтобы его увидеть даже сейчас, когда там проблемы с очередями. Но возможно, стоит сдвинуть сроки и начинать экскурсию еще раньше, чтобы успевать на канатку до очередей.

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