Вы когда-нибудь влюблялись с первого взгляда? Если нет, то во время нашей экскурсии приступ острой влюбленности в Кавказ вам гарантирован! Наш путь пройдет через невероятно живописные места: Кавказские горы, Баксанское ущелье, селение Азау и горнолыжный курорт «Приэльбрусье».
И если снежный Эльбрус вскружит вам голову, то бирюзовое озеро Гижгит покорит ваше сердце невероятными пейзажами, одинаково прекрасными в зимнее и летнее время.
И если снежный Эльбрус вскружит вам голову, то бирюзовое озеро Гижгит покорит ваше сердце невероятными пейзажами, одинаково прекрасными в зимнее и летнее время.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00
Описание экскурсииВ гости к великану Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В дороге гид-водитель расскажет о покорении Эльбруса и обычаях местных жителей, поделится легендами и стихами, посвящёнными великану Кавказа. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом. Озеро Гижгит Здесь нет туристических толп, так как не каждый транспорт осилит дорогу. Былымское озеро, как еще называют Гижгит, овеяно легендами. Мы их вам обязательно расскажем, а вы сами решите во что верить. В летнее время холмы вокруг водоема пестрят разноцветными растениями, а вода в озере ярко-бирюзовая. Вид поистине сказочный! Так же мы заедем на обратном пути продегустировать Нарзан на Поляну нарзанов и пройдемся по мини рынку с местными продуктами и сувенирами. И в окончании программы посетим Ущелье Адыр Су где полюбуемся сказочными видами и сделаем массу красивых фото. Важная информация:
- Экскурсия по единой цене доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки.
- На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (13+)
|от 3 700 ₽
|Детский (3-12)
|от 4 100 ₽
|Взрослый
|3 700 ₽
|Стандартный билет
|3 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эльбрус
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Тырнауз
- Поляна Азау
- Ущелье Адыр Су
- Поляна Нарзанов
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Питание - средний чек 500-700 руб. /чел. (по желанию)
- Канатная дорога: взрослый - 2100 руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона, по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Завершение: Ваш адрес в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки
- Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды. Мы не несем ответственность, если погодные условия будут плохие, но постараемся сделать поездку максимально комфортной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 377 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
24 сен 2024
О
Ольга
22 сен 2024
Я
Яна
22 сен 2024
Шикарная экскурсия. Гид Виталий прекрасно вел машину и очень много рассказывал о народах Кавказа, истории края, природе. Очень понравилось, что именно гид, а не просто сопровождающий. Знающий, внимательный, даже кофе сварил у озера в турке! Организация прекрасная, все отлично, рекомендую однозначно!
А
Александр
21 сен 2024
Классная экскурсия на комфортном минивэне. Гид Виталий на высоте. Советую. Не пожалеете.
А
Асатурьян
20 сен 2024
Заказала тур по отзывам и не пожалела! Бронь тура проходит легко, предоплата за день до отъезда, водитель Владимир связался вечером перед поездкой. Группа состояла из 5 взрослых людей и 5-ти
Д
Даидбек
19 сен 2024
М
Мария
17 сен 2024
Безумно вдохновляющие виды! Виталий — очень приятный гид, который поведывал нам много локальных историй и посоветовал что ещё можно потом посетить. Рекомендую!
Р
Руслан
17 сен 2024
Бомба!!! Красота изумительная. Рекомендую Гида Виталия! очень крутой экскурсовод
Ю
Юлия
16 сен 2024
Эльбрус,приэльбрусье, озеро Гижгит и долину нарзанов
Н
Наталья
16 сен 2024
Экскурсия на высоте! Приятный, вежливый гид Виталий, с хорошим чувством юмора! Очень интересно рассказывал!
С
Сергей
15 сен 2024
Все хорошо организовано. Масса впечатлений от поездки. Обязательно поедем ещё в горы. Спасибо гиду!
А
Анна
15 сен 2024
Отличная экскурсия! Была с детьми 5 и 7 лет. Машина хорошая, гид Артемий приятный и общительный, рассказывал много интересного по дороге. С погодой повезло увидели потрясающие виды!!! Но, был нюанс,
К
Кирилл
14 сен 2024
М
Мария
14 сен 2024
Это даже трудно назвать экскурсией, т. к. экскурсия предполагает хорошую организацию, удобство, а не только трансфер до места, где ты болтаешься неограниченное количество времени. Гид Алексей приехал с перегаром и
М
Мария
14 сен 2024
Сам Эльбрус прекрасен, но возникло несколько сложностей, и в основном они были связаны с гидом Владимиром:
Человек он не очень обходительный, местами резкий. Кому-то его простая и панибратская манера общения может
Человек он не очень обходительный, местами резкий. Кому-то его простая и панибратская манера общения может
Входит в следующие категории Пятигорска
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