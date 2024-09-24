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сообщил, что мы едем прямо на Эльбрус без остановок, чтобы приехать раньше всех… Таким образом мы приехали и увидели кучу огромных автобусов, которые уже давно были на месте. Встали в очередь в 10. Тут же узнали, что работает только один старый подъёмник с минимальной пропускной способностью. Алексей предложил ехать на Чегет, но все уже встали в очередь и не рассчитывали на такой треш. В общем стояли 3 часа, чтобы подняться на 1 уровень. Кроме основной очереди, кстати, заходили откуда-то сбоку, чем тоже задерживали. Поднявшись на 1 уровень, мы увидели опять глухую очередь, и нервы уже не выдержали. Спустились. 2 человека из нашей группы поднялись на 2 уровень и спустились около 17 часов. А ещё 2 умницы поехали на 4 уровня вверх и спустились в 19. Потом спросили у Алексея, разве не было договорённости подняться на 2 уровня, сколько их там всего. На что он ответил, что понятия не имеет… Около 18.00 Алексей отвез нас всё-таки на Чегет. Но и там канатка уже закрылась. В общем выехали обратно в темноте в 19 часов. Озеро не увидели, поляну Нарзанов освещали телефонами. Вернулись в отель поздно вечером, без настроения. О таких вещах надо предупреждать заранее. Но тогда вряд ли кто-то купит такое. Худшая экскурсия, в других фирмах на порядок лучше