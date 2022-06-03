Что вас ожидает

Горная Ингушетия - это путешествие в прошлое, ведь здесь мы встретимся с заброшенными древними аулами, бесчисленными башенными комплексами, древними храмами и усыпальницами.

Помимо этого, здесь — в стран башен и легенд — дух захватывает от невероятной красоты природы: альпийские луга, сосновые рощи, широколиственные леса и незабываемые пейзажи!

Страна башен

Ингушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. По праву, ведь Ингушетия — страна башен, башенные комплексы внесены в Мировой фонд наследия ЮНЕСКО, а замковый комплекс Вовнушки входит в 7 чудес России.

Джейрахское ущелье

Проехав по знаменитому Дарьяльскому ущелью, соединяющему Грузию с Россией, переехав через реку Терек в сопровождении увлекательных рассказов гида об этих местах, мы направляемся в Джейрахское ущелье горной Ингушетии — настоящее сокровище кавказских гор!

На Цей-Лоамском перевале мы полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации, и, при благосклонности погоды, на гору Казбек, граница с Грузией здесь всего в 5-8 км.

Поверьте, фотографии будут поражающие воображение!

Башенные комплексы

Мы посетим с вами башенные комплексы, окруженные невероятной красоты горными вершинами:

Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг каменные оборонительные стены.

Эгикал - средневековая столица Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины XX века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.

Вовнушки — средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен, относятся к родовым башням ингушского тейпа «Оздой». один из самых ярких и экзотических башенных комплексов Ингушетии. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал.

Вовнушки стал финалистом конкурса «7 чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.

Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. На данный момент здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ.

Храм Тхаба-Ерды

Самый древний христианский храм на территории России.

Расположен между аулами Хайрахе и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией.

Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды. О существовании на мусульманском Северном Кавказе такого древнего и уникального христианского храма в Европе узнали лишь в конце XVIII-го века. Тогда уникальную христианскую святыню показали русским офицерам жители, вошедшей в состав Российской империи, горной Ингушетии.

Историки полагают, что Тхаба-Ерды мог быть построен на месте древнего вайнахского языческого святилища. В период с V по XI века нашей эры — краткую эпоху распространения среди некоторых предков чеченцев и ингушей православного христианства.

Горная Ингушетия - незабываемое приключение

Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии!

Если Вы хотите открыть для себя нечто новое, удивительное и похвастаться тем, что были там, куда еще не ступала нога обычного туриста или же просто оказаться на склонах великолепных гор, вдали от цивилизации и вдохнуть чистейший горный воздух всей грудью окружении исторических мест - горная Ингушетия станет для Вас таким открытием!

Формат путешествия

Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой;

Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике;

В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован;

Дополнительные расходы и подготовка к поездке

Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.

Входной билет в заповедник (150р. оплачивается в кассе);

Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт / свидетельство о рождении);

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