Эта поездка — для тех, кто хочет увидеть Северную Осетию не как набор достопримечательностей. Мы проведём день среди древних башен, монастырей и горных панорам. У маршрута есть главные точки, но
Описание экскурсии
- Памятник Уастырджи
- Арт-лавочка «Счастье не за горами — оно в горах»
- Зеркальный барс
- Дзивгисская крепость
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Башни Курта и Тага
- Арт-объект «Æ»
- Мидаграбинское озеро (если позволит погода)
- Колесо Балсага
- Кармадонское ущелье и мемориалы памяти
Главная особенность этой поездки — общение. Мы не перегружаем гостей датами и сухими фактами. По дороге говорим о жизни в Осетии, местных традициях, легендах, кухне и людях. А когда слова становятся лишними, можно просто молча смотреть на горы.
Примерный тайминг
6:00 — выезд из Пятигорска.
9:30 — первая остановка у памятника Уастырджи, арт-объектов и смотровых площадок
10:30–12:00 — Дзивгисская крепость, Аланский монастырь, башни Курта и Тага, буква «Æ»
12:00–13:00 — Колесо Балсага и панорамные площадки
13:00–13:40 — Кармадонское ущелье и мемориалы
Около 15:00 — возвращение в Пятигорск
Маршрут остаётся гибким. При желании группы мы можем уделить больше времени понравившимся местам или скорректировать последовательность остановок.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле вместимостью до 7 человек
- Не забудьте паспорт: будем находиться в приграничной зоне
- Обед не включён, но по пути можно будет остановиться в местном кафе и заказать традиционные осетинские блюда, ароматный горный чай и домашний сыр (за отдельную плату)
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 57 туристов
Открываем гостям многогранный мир Северного Кавказа — от заснеженных вершин Эльбруса до древних аулов и целебных источников. Наши экскурсии помогают увидеть регион во всей полноте: через природу, историю, традиции и
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