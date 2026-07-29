Эта поездка — для тех, кто хочет увидеть Северную Осетию не как набор достопримечательностей. Мы проведём день среди древних башен, монастырей и горных панорам. У маршрута есть главные точки, но

нет жёсткого сценария. Если захочется задержаться у смотровой, выпить чая с видом на вершины или побыть в тишине, мы это сделаем. Ведь главное — не количество остановок, а эмоции, которые вы увезёте с собой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Памятник Уастырджи

Арт-лавочка «Счастье не за горами — оно в горах»

Зеркальный барс

Дзивгисская крепость

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Башни Курта и Тага

Арт-объект «Æ»

Мидаграбинское озеро (если позволит погода)

Колесо Балсага

Кармадонское ущелье и мемориалы памяти

Главная особенность этой поездки — общение. Мы не перегружаем гостей датами и сухими фактами. По дороге говорим о жизни в Осетии, местных традициях, легендах, кухне и людях. А когда слова становятся лишними, можно просто молча смотреть на горы.

Примерный тайминг

6:00 — выезд из Пятигорска.

9:30 — первая остановка у памятника Уастырджи, арт-объектов и смотровых площадок

10:30–12:00 — Дзивгисская крепость, Аланский монастырь, башни Курта и Тага, буква «Æ»

12:00–13:00 — Колесо Балсага и панорамные площадки

13:00–13:40 — Кармадонское ущелье и мемориалы

Около 15:00 — возвращение в Пятигорск

Маршрут остаётся гибким. При желании группы мы можем уделить больше времени понравившимся местам или скорректировать последовательность остановок.

Организационные детали