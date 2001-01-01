Приэльбрусье

Замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким, и покоривший сердца миллионов людей. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Подъем на Эльбрус

Наш путь пройдёт вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан, и приведет к подножию Эльбруса. Автомобильный маршрут заканчивается у селения Терскол, на поляне Азау. Отсюда начинается подъем на Эльбрус на канатной дороге. Первые две — вагончик, третья — кресельная — от станции Мир (3500 м. ) идет до высоты 3900 м., до лагеря акклиматизации альпинистов.

Гора Чегет

В программу экскурсии 🧭 входит и посещение горы ⛰️ Чегет, откуда открывается прекрасный вид на Эльбрус и гору Донгуз-Орун. Две кресельных канатных дороги идут до высоты 3100 м. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега.

Важно знать

Необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки.