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Индивидуальная VIP-экскурсия в Приэльбрусье

5
5 отзывов
Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Мы проедем вдоль Баксанского ущелья, пересекая реку Баксан.

У вас будет возможность подняться на канатной дороге на гору Эльбрус, где можно позагорать среди сверкающего снега.

И оказаться на вершине горы ⛰️ Чегет, откуда открывается потрясающий вид на Эльбрус.
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная VIP-экскурсия в Приэльбрусье
Индивидуальная VIP-экскурсия в Приэльбрусье

Что вы увидите

  • Эльбрус
  • Долина Нарзанов
  • Азау
  • Чегет
Приэльбрусье
Замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким, и покоривший сердца миллионов людей. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Подъем на Эльбрус
Наш путь пройдёт вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан, и приведет к подножию Эльбруса. Автомобильный маршрут заканчивается у селения Терскол, на поляне Азау. Отсюда начинается подъем на Эльбрус на канатной дороге. Первые две — вагончик, третья — кресельная — от станции Мир (3500 м. ) идет до высоты 3900 м., до лагеря акклиматизации альпинистов.
Гора Чегет
В программу экскурсии 🧭 входит и посещение горы ⛰️ Чегет, откуда открывается прекрасный вид на Эльбрус и гору Донгуз-Орун. Две кресельных канатных дороги идут до высоты 3100 м. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега.
Важно знать
Необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Канатные дороги: Чегет (900 руб/чел) Эльбрус (1150 руб/чел) + 3-й уровень (600 руб/чел)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Индивидуальная VIP-экскурсия в Приэльбрусье
Индивидуальная VIP-экскурсия в Приэльбрусье
Индивидуальная VIP-экскурсия в Приэльбрусье
Индивидуальная VIP-экскурсия в Приэльбрусье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ладья
Ладья
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5 отзывов оставили туристы

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