Вы полюбуетесь невероятной природой Кавказа, попробуете целебную воду прямо из источника, подниметесь на Эльбрус и Чегет и ощутите могущество и величие гор.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Пятигорска
Из окна машины вы насладитесь потрясающими видами отвесных скал и альпийских лугов. Услышите истории о первооткрывателях Эльбруса и людях, которые живут в Кабардино-Балкарии, познакомитесь с местными традициями. Мы сделаем остановку в Тырныаузе — самом высокогорном городе России.
10:30 — прибытие на поляну Азау
Рядом с живописной поляной есть живой нарзанный источник — вы обязательно попробуете воду оттуда.
11:00 — подъём на Эльбрус
По канатной дороге мы поднимемся на высоту 3500 метров до станции «Мир», а оттуда — на высоту 3847 метров до станции «Гарабаши». Вы полюбуетесь пейзажами и подышите чистейшим горным воздухом.
13:00 — обед (по желанию)
14:00 — подъём на Чегет
После небольшого отдыха мы отправимся к поляне Чегет, откуда по канатно-кресельной дороге поднимемся на одноимённую гору. Вы увидите сразу две вершины — Эльбрус и Донгуз-Орун со знаменитым ледником «Семёрка».
15:00 — Поляна Нарзанов
Вы охватите взглядом красивую долину в окружении зелёных гор.
18:00 — термальные источники «Гедуко» (по желанию)
Если захотите, заедем к тёплым бассейнам с минеральной водой, где вы искупаетесь.
20:30–21:00 — возвращение в Пятигорск
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле BMW из Пятигорска (из аэропорта и других городов КМВ оплачивается отдельно — детали уточняйте в переписке), сопровождение гида
Дополнительные расходы
- Въезд на территорию парка «Приэльбрусье» — 200 ₽ за чел.
- Билеты на канатную дорогу до станции «Гарабаши» — 2300 ₽ за чел.
- Билеты на канатную дорогу на Чегет — 900 ₽ за чел.
- Вход в комплекс «Гедуко» — 400 ₽ за чел. (по желанию)
- Обед — по желанию
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7000 ₽