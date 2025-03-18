Из Пятигорска - к огромному Эльбрусу в крошечной компании

Уехать в горы на целый день и изумиться их красоте
Это путешествие будет интересно и тем, кто приехал к нам в гости впервые, и тем, кто уже не раз бывал в этих местах.

Вы полюбуетесь невероятной природой Кавказа, попробуете целебную воду прямо из источника, подниметесь на Эльбрус и Чегет и ощутите могущество и величие гор.
Из Пятигорска - к огромному Эльбрусу в крошечной компании
Из Пятигорска - к огромному Эльбрусу в крошечной компании
Из Пятигорска - к огромному Эльбрусу в крошечной компании
Ближайшие даты:
18
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мар24
мар
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Пятигорска

Из окна машины вы насладитесь потрясающими видами отвесных скал и альпийских лугов. Услышите истории о первооткрывателях Эльбруса и людях, которые живут в Кабардино-Балкарии, познакомитесь с местными традициями. Мы сделаем остановку в Тырныаузе — самом высокогорном городе России.

10:30 — прибытие на поляну Азау

Рядом с живописной поляной есть живой нарзанный источник — вы обязательно попробуете воду оттуда.

11:00 — подъём на Эльбрус

По канатной дороге мы поднимемся на высоту 3500 метров до станции «Мир», а оттуда — на высоту 3847 метров до станции «Гарабаши». Вы полюбуетесь пейзажами и подышите чистейшим горным воздухом.

13:00 — обед (по желанию)

14:00 — подъём на Чегет

После небольшого отдыха мы отправимся к поляне Чегет, откуда по канатно-кресельной дороге поднимемся на одноимённую гору. Вы увидите сразу две вершины — Эльбрус и Донгуз-Орун со знаменитым ледником «Семёрка».

15:00 — Поляна Нарзанов

Вы охватите взглядом красивую долину в окружении зелёных гор.

18:00 — термальные источники «Гедуко» (по желанию)

Если захотите, заедем к тёплым бассейнам с минеральной водой, где вы искупаетесь.

20:30–21:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле BMW из Пятигорска (из аэропорта и других городов КМВ оплачивается отдельно — детали уточняйте в переписке), сопровождение гида

Дополнительные расходы

  • Въезд на территорию парка «Приэльбрусье» — 200 ₽ за чел.
  • Билеты на канатную дорогу до станции «Гарабаши» — 2300 ₽ за чел.
  • Билеты на канатную дорогу на Чегет — 900 ₽ за чел.
  • Вход в комплекс «Гедуко» — 400 ₽ за чел. (по желанию)
  • Обед — по желанию
Остались вопросы?

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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