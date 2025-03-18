Это путешествие будет интересно и тем, кто приехал к нам в гости впервые, и тем, кто уже не раз бывал в этих местах. Вы полюбуетесь невероятной природой Кавказа, попробуете целебную воду прямо из источника, подниметесь на Эльбрус и Чегет и ощутите могущество и величие гор.

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Описание экскурсии

7:00 — выезд из Пятигорска

Из окна машины вы насладитесь потрясающими видами отвесных скал и альпийских лугов. Услышите истории о первооткрывателях Эльбруса и людях, которые живут в Кабардино-Балкарии, познакомитесь с местными традициями. Мы сделаем остановку в Тырныаузе — самом высокогорном городе России.

10:30 — прибытие на поляну Азау

Рядом с живописной поляной есть живой нарзанный источник — вы обязательно попробуете воду оттуда.

11:00 — подъём на Эльбрус

По канатной дороге мы поднимемся на высоту 3500 метров до станции «Мир», а оттуда — на высоту 3847 метров до станции «Гарабаши». Вы полюбуетесь пейзажами и подышите чистейшим горным воздухом.

13:00 — обед (по желанию)

14:00 — подъём на Чегет

После небольшого отдыха мы отправимся к поляне Чегет, откуда по канатно-кресельной дороге поднимемся на одноимённую гору. Вы увидите сразу две вершины — Эльбрус и Донгуз-Орун со знаменитым ледником «Семёрка».

15:00 — Поляна Нарзанов

Вы охватите взглядом красивую долину в окружении зелёных гор.

18:00 — термальные источники «Гедуко» (по желанию)

Если захотите, заедем к тёплым бассейнам с минеральной водой, где вы искупаетесь.

20:30–21:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено: трансфер на автомобиле BMW из Пятигорска (из аэропорта и других городов КМВ оплачивается отдельно — детали уточняйте в переписке), сопровождение гида

Дополнительные расходы