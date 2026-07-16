От подножия Эльбруса до бирюзового озера Гижгит — в этой поездке вас ждут самые эффектные пейзажи Приэльбрусья. Вы заглянете в дикое ущелье Адыр-Су со скалами, ледниками и бурной рекой, попробуете ледяной нарзан прямо из источника и увидите озеро, чья яркая вода настолько прозрачна, что виден каждый камень на глубине.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 16 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Пятигорска

8:00 — Баксанское ущелье

Вы увидите главную транспортную артерию Приэльбрусья.

9:00 — Тырныауз

Мы проедем через бывший центр добычи вольфрама и молибдена, история которого связана с появлением озера Гижгит.

10:30–12:30 — Эльбрус и канатная дорога

Поднимемся на станции «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши». С высоты более 3800 м перед вами откроются ледники, Главный Кавказский хребет и невероятные виды на вершину Эльбруса.

13:00 — Долина нарзанов

Вы попробуете знаменитую минеральную воду из источников и увидите необычные рыжие склоны, которые окрашены природным железом. А после сделаем остановку на обед в кафе.

13:30 — ущелье Адыр-Су

Одно из самых красивых ущелий Приэльбрусья с сосновыми лесами, ледниками и бурной горной рекой.

14:30 — озеро Гижгит

Потрясающие виды на бирюзовую воду.

16:30–17:00 — обратная дорога в Пятигорск

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.

Дополнительные расходы