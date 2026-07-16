От подножия Эльбруса до бирюзового озера Гижгит — в этой поездке вас ждут самые эффектные пейзажи Приэльбрусья.
Вы заглянете в дикое ущелье Адыр-Су со скалами, ледниками и бурной рекой, попробуете ледяной нарзан прямо из источника и увидите озеро, чья яркая вода настолько прозрачна, что виден каждый камень на глубине.
Вы заглянете в дикое ущелье Адыр-Су со скалами, ледниками и бурной рекой, попробуете ледяной нарзан прямо из источника и увидите озеро, чья яркая вода настолько прозрачна, что виден каждый камень на глубине.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Пятигорска
8:00 — Баксанское ущелье
Вы увидите главную транспортную артерию Приэльбрусья.
9:00 — Тырныауз
Мы проедем через бывший центр добычи вольфрама и молибдена, история которого связана с появлением озера Гижгит.
10:30–12:30 — Эльбрус и канатная дорога
Поднимемся на станции «Старый Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши». С высоты более 3800 м перед вами откроются ледники, Главный Кавказский хребет и невероятные виды на вершину Эльбруса.
13:00 — Долина нарзанов
Вы попробуете знаменитую минеральную воду из источников и увидите необычные рыжие склоны, которые окрашены природным железом. А после сделаем остановку на обед в кафе.
13:30 — ущелье Адыр-Су
Одно из самых красивых ущелий Приэльбрусья с сосновыми лесами, ледниками и бурной горной рекой.
14:30 — озеро Гижгит
Потрясающие виды на бирюзовую воду.
16:30–17:00 — обратная дорога в Пятигорск
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Канатная дорога: взрослый — 2700 ₽, детский от 6 до 13 лет — 1500 ₽, дети до 5 лет едут бесплатно
- Обед в кафе — от 350 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шаво — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1222 туристов
Я родился и вырос в Кисловодске. Вместе с другими гидами из моей команды с радостью покажу вам наш замечательный край и поддержу разговор на любую тему.
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