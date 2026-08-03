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Из Пятигорска на Эльбрус

Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас
Представьте себе день, полный приключений и открытий. Ваше путешествие начнется в Пятигорске и приведет к подножию величественного Эльбруса.

По пути вы исследуете горное озеро Гижгит, узнаете тайны города-призрака Тырныауз, отдадите дань
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уважения первым покорителям Эльбруса у их памятников.

В музее Высоцкого и Музее обороны Приэльбрусья откроются новые грани истории, а блюда местной кухни покорят ваш вкус. Завершится день подъемом на канатке, откуда открывается дыхание захватывающий вид на окрестности

4.7
55 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Восхитительные виды Эльбруса
  • 🗺️ Увлекательные истории и легенды
  • 🍽️ Дегустация кавказской кухни
  • 🏞️ Посещение уникальных природных объектов
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Эльбруса - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а виды наиболее впечатляющие. В мае и октябре также можно насладиться красотой гор, но возможны осадки и более прохладная погода. В зимние месяцы, с ноября по апрель, Эльбрус привлекает любителей зимних видов спорта, но условия для экскурсии могут быть сложнее.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Пятигорска на Эльбрус
Из Пятигорска на Эльбрус
Из Пятигорска на Эльбрус

Что можно увидеть

  • Горное озеро Гижгит
  • Тырныауз
  • Памятники покорителям Эльбруса
  • Музей обороны Приэльбрусья
  • Байдаевский водопад

Описание экскурсии

  • Первая остановка — на завтрак в кафе национальной кухни, где продегустируем хычины, айран, шурпу, лагман, чай. По желанию в кафе можно будет купить сувениры — чай, вязаные вещи.
  • Далее — горное озеро Гижгит. Пока вы будете любоваться природой и фотографироваться, гид расскажет легенды, связанные с озером. Также вы узнаете, почему долгое время здесь была запрещена рыбалка.
  • Затем мы поедем по Баксанскому ущелью к самому высокогорному городу в России — Тырныаузу. Вы узнаете историю этого места и его жителей. Гид объяснит, почему иногда этот город называют «призраком» или «фениксом».
  • Далее осмотрим памятники первым покорителям Эльбруса. Выясните, кто и как впервые покорил гору.
  • Сделаем остановку в теснине Уллу-Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами, насладимся красивыми видами на водопады. Потом заедем на обед в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни: шурпу, лагман, люля-кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.
  • В национальном парке «Приэльбрусье», полюбуетесь живописными горными панорамами.
  • После посещения всех достопримечательностей мы поднимемся по канатной дороге до верхней станции Эльбруса. Вы узнаете, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии, а также другие интересные факты. После мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.
  • На обратном пути посетим Поляну Нарзанов, где продегустируем несколько видов воды и покушаем в кафе национальной кухни. Здесь можно самостоятельно поймать форель, и вам её приготовят на мангале.
  • При хорошей погоде мы заедем на Байдаевский водопад.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из любого удобного вам места в Пятигорске и после экскурсии привезём обратно.
  • Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус.
  • Дополнительно оплачивается питание (600-700 ₽) и подъём на канатной дороге (2300 ₽/чел.).
  • Если канатная дорога на Эльбрус не работает по независящим от нас причинам, мы можем подняться на канатной дороге Чегет.
  • Время выезда указано приблизительное, точный час гид сообщит накануне поездки с 19.00 до 21.00 телефонным звонком или сообщением. Время возвращение тоже ориентировочное и зависит от многих факторов.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Особенности формата

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
  • Мы рекомендуем надеть удобную и комфортную одежду и обувь для пеших прогулок.

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4489 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
3
1
2
4
1
1
М
Дата посещения: 2 авг 2026
Все прошло замечательно. Эльбрус нам показался.
Все прошло замечательно. Эльбрус нам показался.
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Андрей
Рекомендуем данную поездку!!!
Особую благодарность, выражаем гиду Джамбулату.
Приехал во время! Во время поездки показывал и рассказывал интересные места, а так же факты о местных жителях По пути обязательно обновитесь у Ларисы♥️ и попробуйте ее домашнее вино Благодаря данному гиду, вы проведёте очень интересно день. А главное не скучно
Рекомендуем данную поездку!!!
Рекомендуем данную поездку!!!
Рекомендуем данную поездку!!!
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Н
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Тамерлан очень интерно рассказывает, было безумно комфортно! Группа была небольшая, всего 4 человека, я оооочень довольна!
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Тамерлан очень интерно рассказывает, было безумно комфортно! Группа была небольшая, всего 4 человека,
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Тамерлан очень интерно рассказывает, было безумно комфортно! Группа была небольшая, всего 4 человека,
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Тамерлан очень интерно рассказывает, было безумно комфортно! Группа была небольшая, всего 4 человека,
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Тамерлан очень интерно рассказывает, было безумно комфортно! Группа была небольшая, всего 4 человека,
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Тамерлан очень интерно рассказывает, было безумно комфортно! Группа была небольшая, всего 4 человека,
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Тамерлан очень интерно рассказывает, было безумно комфортно! Группа была небольшая, всего 4 человека,
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Тамерлан очень интерно рассказывает, было безумно комфортно! Группа была небольшая, всего 4 человека,
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Ю
Чудесная поездка на Эльбрус!
Гид Алим забрал прямо из дома, приехал без опозданий, узнали много интересного 👍 По дороге завез в очень вкусное недорогое кафе, колоритно рассказывал про Кабардино -Балкарию. С уважением и заботой относился к туристам, однозначно рекомендую!
Озеро Гижгит и Эльбрус восхитили, мощные, энергетически заряженные места!
Чудесная поездка на Эльбрус!
Чудесная поездка на Эльбрус!
Чудесная поездка на Эльбрус!
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Татьяна
Спасибо за эмоции,всё понравилось,маршрут необыкновенный,завораживающий 🥰👍
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Мария
Огромное спасибо гиду Борису за сегодняшнюю поездку! Просто нереальное количество красивых локаций, интересные рассказы о местном быте и много заботы. Обязательно будем рекомендовать всем друзьям и близким!
Огромное спасибо гиду Борису за сегодняшнюю поездку! Просто нереальное количество красивых локаций, интересные рассказы о местном
Огромное спасибо гиду Борису за сегодняшнюю поездку! Просто нереальное количество красивых локаций, интересные рассказы о местном
Огромное спасибо гиду Борису за сегодняшнюю поездку! Просто нереальное количество красивых локаций, интересные рассказы о местном
Огромное спасибо гиду Борису за сегодняшнюю поездку! Просто нереальное количество красивых локаций, интересные рассказы о местном
Огромное спасибо гиду Борису за сегодняшнюю поездку! Просто нереальное количество красивых локаций, интересные рассказы о местном
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