Представьте себе день, полный приключений и открытий. Ваше путешествие начнется в Пятигорске и приведет к подножию величественного Эльбруса.По пути вы исследуете горное озеро Гижгит, узнаете тайны города-призрака Тырныауз, отдадите дань

уважения первым покорителям Эльбруса у их памятников. В музее Высоцкого и Музее обороны Приэльбрусья откроются новые грани истории, а блюда местной кухни покорят ваш вкус. Завершится день подъемом на канатке, откуда открывается дыхание захватывающий вид на окрестности

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Эльбруса - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а виды наиболее впечатляющие. В мае и октябре также можно насладиться красотой гор, но возможны осадки и более прохладная погода. В зимние месяцы, с ноября по апрель, Эльбрус привлекает любителей зимних видов спорта, но условия для экскурсии могут быть сложнее.

Сейчас август — это идеальное время.