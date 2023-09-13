Из Пятигорска на Эльбрус

Познакомиться с природой, историей и кухней Кавказа на групповой автомобильной экскурсии

4.7
8 отзывов
Описание
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Ответы на вопросы
Мы отправимся в путешествие к Эльбрусу ― самой высокой горе России.

По пути посетим природные и исторические достопримечательности — живописное горное озеро, бурные водопады, заброшенный город, музеи и памятники. Вы узнаете о традициях кавказского народа и попробуете блюда национальной кухни.
Из Пятигорска на Эльбрус
Из Пятигорска на Эльбрус
Из Пятигорска на Эльбрус
Из Пятигорска на Эльбрус
Из Пятигорска на Эльбрус
Из Пятигорска на Эльбрус
Из Пятигорска на Эльбрус
Из Пятигорска на Эльбрус
Из Пятигорска на Эльбрус
Из Пятигорска на Эльбрус
Из Пятигорска на Эльбрус
Из Пятигорска на Эльбрус
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

С нами вас ждёт максимум комфорта и внимания: экскурсия проходит в небольших группах до 8 человек, так что наши гиды успевают уделить время каждому. После поездки вы будете знать о Кавказе всё! Итак, в программе:

  • Первая остановка — горное озеро Гижгит. Пока вы будете любоваться природой и фотографироваться, гид расскажет легенды, связанные с озером. Также вы узнаете, почему долгое время рыбалка в озере была запрещена.
  • Затем мы поедем по Баксанскому ущелью в сторону города-призрака Тырныауз. Вы узнаете историю этого места и людей, которые здесь жили.
  • Памятники первым покорителям Эльбруса — наша следующая локация. Гид расскажет, каким было первое восхождение на гору и какие люди его совершили.
  • Сделаем остановки у Музея Высоцкого и в теснине Уллу Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами, насладимся красивыми видами на водопады. Потом заедем на обед в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни: шурпу, лагман, люля кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.
  • Добравшись до национального парка Приэльбрусье, полюбуемся живописными горными панорамами.
  • После посещения всех достопримечательностей мы поднимемся на канатке до верхней станции Эльбруса. Вы узнаете, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии и другие интересные факты. Также мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из любого удобного вам места в Пятигорске и после экскурсии привезём обратно
  • Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус
  • Дополнительно оплачивается обед (600-700 руб.) и подъём на канатной дороге (1600 руб. /чел.)
  • Если канатная дорога на Эльбрус не работает по независящим от нас причинам, мы можем подняться на канатной дороге Чегет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
  • Мы рекомендуем надеть удобную и комфортную одежду и обувь для пеших прогулок

в понедельник в 07:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 07:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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3
2
1
1
А
13 сен 2023
Отличная экскурсия. У нас остались только самые хорошие воспоминания и море красивых фото. Ездили с гидом/водителем Алимом. Он немного скорректировал экскурсию под нас, т. к. ребёнок хотел увидеть водопад. Также подсказал, где лучше пообедать и купить сувениры. Спасибо за эмоции!
Отличная экскурсия. У нас остались только самые хорошие воспоминания и море красивых фото. Ездили с гидом/водителем
Екатерина
18 авг 2023
Огромное спасибо. Поездка удалась, всё супер. Очень хороший,заботливый водитель и комфортная машина.
Хотели увидеть Эльбрус и нам это удалось! Солнце, голубое небо и снежные шапки гиганта.
М
18 авг 2023
Ездили на Эльбрус с гидом Казимом, очень было удобно то, что в группе было всего 4 человека, комфортный авто. Казим по пути рассказывал интересные истории, факты о местах, которые мы проезжали…. Красивая природа…. горы … озеро Гижгит с бирюзовой водой … с погодой нам очень сильно повезло …
Вот только с попутчиками нам не повезло - были парень с девушкой… если не ошибаюсь девушку зовут Варвара …. парня не помню как … всю дорогу вместо рассказов гида, слушала музыку в наушниках, а парень просто спал… Создавая своим храпом дискомфорт другим участникам группы…

Огромное спасибо Казиму за такую чудесную экскурсию)))) Если соберемся на другие поездки, то только с Казимом!!!! Казим - Вы лучший гид!!!
В
17 авг 2023
Начитались положительных отзывов и тоже заказали экскурсию! Природа замечательная, Эльбрус чудесный, но на этом все хорошее закончилось. Водитель Казим, который должен был быть водителем-гидом и рассказывать нам о всех местах и достопримечательностях, не рассказал ничего! Более того, половину мест мы не увидели, а именно: музей Высоцкого, город-призрак (мы проехали мимо него и Казим даже не сказал нам, что это именно тот самый город), памятник покорителям Эльбруса не показал, к озеру Гижгит вообще не хотел ехать, ссылаясь на то, что там пыльная дорога! Ни на одном этапе Казим не рассказал НИЧЕГО! Такими темпами можно было самим взять машину в аренду и доехать до Эльбруса. Вообщем разочарование
Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Варвара, наша команда сожалеет, что не смогли оправдать Ваши ожидания по данной экскурсионной поездке. Гид Казим у нас работает уже давно, это первый такой отрицательный отзыв.
Комментарий от гида по поводу Вашего отзыва -"Мы только выехали из Пятигорска, парень возле меня уснул и всю дорогу храпел, Как я мог им что-то показать, или рассказать если он всю дорогу спал. Девушка сзади слушала музыку в наушниках, мы проезжали возле тамбуканского озера, я пытался им рассказать по поводу этого озера, но меня никто не слышал, а храп парня заглушал мои рассказы, Я в начале пытался с ними наладить контакт, но им было не до меня. Мы подъехали к месту завтрака -"Вы будете завтракать?" - Нет, у нас все свое, мы просто посидим … и так практически на каждой локации…. В наушниках соответственно Вы не услышите то, что я рассказывал …."
Екатерина
11 авг 2023
Забронировала поездку на Эльбрус. В назначенное время и место прибыл водитель, забрал прямо от отеля и весь день заботливо сопровождал и развлекал 👍
Маршрут проходил по живописным местам Кабардино-Балкарии. Программа тура соответствует действительности. Я смогла увидеть озеро Гижгит, Баксанское ущелье, город-призрак Тырныауз и, конечно же, главную локацию поездки - Приэльбрусье.
Отдельная благодарность гиду за то, что показал Гижгит с верхней смотровой площадки. Бирюзовый цвет воды отсюда выглядит нереально красиво!
Сам красавец-Эльбрус впечатлил своей мощью и величием. А обед с видом на горные вершины - это просто сказка.
Огромное спасибо организаторам за прекрасный день, новые знакомства и незабываемую поездку! Обязательно приеду ещё!
Забронировала поездку на Эльбрус. В назначенное время и место прибыл водитель, забрал прямо от отеля и весь день заботливо сопровождал и развлекал 👍Забронировала поездку на Эльбрус. В назначенное время и место прибыл водитель, забрал прямо от отеля и весь день заботливо сопровождал и развлекал 👍Забронировала поездку на Эльбрус. В назначенное время и место прибыл водитель, забрал прямо от отеля и весь день заботливо сопровождал и развлекал 👍Забронировала поездку на Эльбрус. В назначенное время и место прибыл водитель, забрал прямо от отеля и весь день заботливо сопровождал и развлекал 👍Забронировала поездку на Эльбрус. В назначенное время и место прибыл водитель, забрал прямо от отеля и весь день заботливо сопровождал и развлекал 👍
В
10 авг 2023
Экскурсия прошла замечательно, мы остались в полном восторге! Очень впечатлили виды как Эльбруса так и дорога до него! Гид рассказывал много интересных фактов, в целом поездка прошла очень весело! Так же хочу сказать большое спасибо организаторам этого тура, организовали несколько экскурсий в удобную для нас дату,забирают и возвращают после экскурсии прямо в отель, не подвели! Отпуск удался, Спасибо
Экскурсия прошла замечательно, мы остались в полном восторге! Очень впечатлили виды как Эльбруса так и дорогаЭкскурсия прошла замечательно, мы остались в полном восторге! Очень впечатлили виды как Эльбруса так и дорогаЭкскурсия прошла замечательно, мы остались в полном восторге! Очень впечатлили виды как Эльбруса так и дорога
А
8 авг 2023
Хотелось бы выразить огромую благодарность,были с мужем на двух экскурсиях:
первая это Эльбрус, но в нее входили еще много красивых мест, водитель он же гид Расул все все доходчиво рассказывал подсказывал где лучше сделать фотографии, мы очень довольны молодец, советуем👌👍
вторая экскурсия это Чечня
водитель он же гид Магомед тоже большой молодец👌👍
поездка была очень комфортная. Также подсказывал,а иногда и фотографировал👍
Тоже советуем🤗
Когда экскурсия в мини-группе это очень классно!
Очень хочется еще много всего сказать и хорошего написать
про Расула и Магомеда спасибо Вам за наши эмоции и впечатления (зная моего мужа этого достичь не просто😁👍) но он был очень доволен также как и я🤗
Отдельная благодарность Ксении
за оперативность и организацию нашего отдыха🌹она большая умничка👍
Александра
5 авг 2023
Спасибо за чудестную экскурсию!!!
Спасибо за чудестную экскурсию!!!Спасибо за чудестную экскурсию!!!

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