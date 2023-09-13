Познакомиться с природой, историей и кухней Кавказа на групповой автомобильной экскурсии
Мы отправимся в путешествие к Эльбрусу ― самой высокой горе России.
По пути посетим природные и исторические достопримечательности — живописное горное озеро, бурные водопады, заброшенный город, музеи и памятники. Вы узнаете о традициях кавказского народа и попробуете блюда национальной кухни.
По пути посетим природные и исторические достопримечательности — живописное горное озеро, бурные водопады, заброшенный город, музеи и памятники. Вы узнаете о традициях кавказского народа и попробуете блюда национальной кухни.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
С нами вас ждёт максимум комфорта и внимания: экскурсия проходит в небольших группах до 8 человек, так что наши гиды успевают уделить время каждому. После поездки вы будете знать о Кавказе всё! Итак, в программе:
- Первая остановка — горное озеро Гижгит. Пока вы будете любоваться природой и фотографироваться, гид расскажет легенды, связанные с озером. Также вы узнаете, почему долгое время рыбалка в озере была запрещена.
- Затем мы поедем по Баксанскому ущелью в сторону города-призрака Тырныауз. Вы узнаете историю этого места и людей, которые здесь жили.
- Памятники первым покорителям Эльбруса — наша следующая локация. Гид расскажет, каким было первое восхождение на гору и какие люди его совершили.
- Сделаем остановки у Музея Высоцкого и в теснине Уллу Тау — узком ущелье, окружённом высокими горами, насладимся красивыми видами на водопады. Потом заедем на обед в кафе, где вы попробуете блюда местной кухни: шурпу, лагман, люля кебаб, шашлык, карачаевские и балкарские хычины.
- Добравшись до национального парка Приэльбрусье, полюбуемся живописными горными панорамами.
- После посещения всех достопримечательностей мы поднимемся на канатке до верхней станции Эльбруса. Вы узнаете, как гору называют жители Кабардино-Балкарии, Грузии и Абхазии и другие интересные факты. Также мы заглянем в Музей обороны Приэльбрусья — самый высокогорный в мире.
Организационные детали
- Мы заберём вас из любого удобного вам места в Пятигорске и после экскурсии привезём обратно
- Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус
- Дополнительно оплачивается обед (600-700 руб.) и подъём на канатной дороге (1600 руб. /чел.)
- Если канатная дорога на Эльбрус не работает по независящим от нас причинам, мы можем подняться на канатной дороге Чегет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
- Мы рекомендуем надеть удобную и комфортную одежду и обувь для пеших прогулок
в понедельник в 07:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 07:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 92 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
13 сен 2023
Отличная экскурсия. У нас остались только самые хорошие воспоминания и море красивых фото. Ездили с гидом/водителем Алимом. Он немного скорректировал экскурсию под нас, т. к. ребёнок хотел увидеть водопад. Также подсказал, где лучше пообедать и купить сувениры. Спасибо за эмоции!
Екатерина
18 авг 2023
Огромное спасибо. Поездка удалась, всё супер. Очень хороший,заботливый водитель и комфортная машина.
Хотели увидеть Эльбрус и нам это удалось! Солнце, голубое небо и снежные шапки гиганта.
Хотели увидеть Эльбрус и нам это удалось! Солнце, голубое небо и снежные шапки гиганта.
М
Марина
18 авг 2023
Ездили на Эльбрус с гидом Казимом, очень было удобно то, что в группе было всего 4 человека, комфортный авто. Казим по пути рассказывал интересные истории, факты о местах, которые мы проезжали…. Красивая природа…. горы … озеро Гижгит с бирюзовой водой … с погодой нам очень сильно повезло …
Вот только с попутчиками нам не повезло - были парень с девушкой… если не ошибаюсь девушку зовут Варвара …. парня не помню как … всю дорогу вместо рассказов гида, слушала музыку в наушниках, а парень просто спал… Создавая своим храпом дискомфорт другим участникам группы…
Огромное спасибо Казиму за такую чудесную экскурсию)))) Если соберемся на другие поездки, то только с Казимом!!!! Казим - Вы лучший гид!!!
Вот только с попутчиками нам не повезло - были парень с девушкой… если не ошибаюсь девушку зовут Варвара …. парня не помню как … всю дорогу вместо рассказов гида, слушала музыку в наушниках, а парень просто спал… Создавая своим храпом дискомфорт другим участникам группы…
Огромное спасибо Казиму за такую чудесную экскурсию)))) Если соберемся на другие поездки, то только с Казимом!!!! Казим - Вы лучший гид!!!
В
Варвара
17 авг 2023
Начитались положительных отзывов и тоже заказали экскурсию! Природа замечательная, Эльбрус чудесный, но на этом все хорошее закончилось. Водитель Казим, который должен был быть водителем-гидом и рассказывать нам о всех местах и достопримечательностях, не рассказал ничего! Более того, половину мест мы не увидели, а именно: музей Высоцкого, город-призрак (мы проехали мимо него и Казим даже не сказал нам, что это именно тот самый город), памятник покорителям Эльбруса не показал, к озеру Гижгит вообще не хотел ехать, ссылаясь на то, что там пыльная дорога! Ни на одном этапе Казим не рассказал НИЧЕГО! Такими темпами можно было самим взять машину в аренду и доехать до Эльбруса. Вообщем разочарование
Оксана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Варвара, наша команда сожалеет, что не смогли оправдать Ваши ожидания по данной экскурсионной поездке. Гид Казим у нас работает уже давно, это первый такой отрицательный отзыв.
Комментарий от гида по поводу Вашего отзыва -"Мы только выехали из Пятигорска, парень возле меня уснул и всю дорогу храпел, Как я мог им что-то показать, или рассказать если он всю дорогу спал. Девушка сзади слушала музыку в наушниках, мы проезжали возле тамбуканского озера, я пытался им рассказать по поводу этого озера, но меня никто не слышал, а храп парня заглушал мои рассказы, Я в начале пытался с ними наладить контакт, но им было не до меня. Мы подъехали к месту завтрака -"Вы будете завтракать?" - Нет, у нас все свое, мы просто посидим … и так практически на каждой локации…. В наушниках соответственно Вы не услышите то, что я рассказывал …."
Комментарий от гида по поводу Вашего отзыва -"Мы только выехали из Пятигорска, парень возле меня уснул и всю дорогу храпел, Как я мог им что-то показать, или рассказать если он всю дорогу спал. Девушка сзади слушала музыку в наушниках, мы проезжали возле тамбуканского озера, я пытался им рассказать по поводу этого озера, но меня никто не слышал, а храп парня заглушал мои рассказы, Я в начале пытался с ними наладить контакт, но им было не до меня. Мы подъехали к месту завтрака -"Вы будете завтракать?" - Нет, у нас все свое, мы просто посидим … и так практически на каждой локации…. В наушниках соответственно Вы не услышите то, что я рассказывал …."
Екатерина
11 авг 2023
Забронировала поездку на Эльбрус. В назначенное время и место прибыл водитель, забрал прямо от отеля и весь день заботливо сопровождал и развлекал 👍
Маршрут проходил по живописным местам Кабардино-Балкарии. Программа тура соответствует действительности. Я смогла увидеть озеро Гижгит, Баксанское ущелье, город-призрак Тырныауз и, конечно же, главную локацию поездки - Приэльбрусье.
Отдельная благодарность гиду за то, что показал Гижгит с верхней смотровой площадки. Бирюзовый цвет воды отсюда выглядит нереально красиво!
Сам красавец-Эльбрус впечатлил своей мощью и величием. А обед с видом на горные вершины - это просто сказка.
Огромное спасибо организаторам за прекрасный день, новые знакомства и незабываемую поездку! Обязательно приеду ещё!
Маршрут проходил по живописным местам Кабардино-Балкарии. Программа тура соответствует действительности. Я смогла увидеть озеро Гижгит, Баксанское ущелье, город-призрак Тырныауз и, конечно же, главную локацию поездки - Приэльбрусье.
Отдельная благодарность гиду за то, что показал Гижгит с верхней смотровой площадки. Бирюзовый цвет воды отсюда выглядит нереально красиво!
Сам красавец-Эльбрус впечатлил своей мощью и величием. А обед с видом на горные вершины - это просто сказка.
Огромное спасибо организаторам за прекрасный день, новые знакомства и незабываемую поездку! Обязательно приеду ещё!
В
Валерия
10 авг 2023
Экскурсия прошла замечательно, мы остались в полном восторге! Очень впечатлили виды как Эльбруса так и дорога до него! Гид рассказывал много интересных фактов, в целом поездка прошла очень весело! Так же хочу сказать большое спасибо организаторам этого тура, организовали несколько экскурсий в удобную для нас дату,забирают и возвращают после экскурсии прямо в отель, не подвели! Отпуск удался, Спасибо
А
Алиса
8 авг 2023
Хотелось бы выразить огромую благодарность,были с мужем на двух экскурсиях:
первая это Эльбрус, но в нее входили еще много красивых мест, водитель он же гид Расул все все доходчиво рассказывал подсказывал где лучше сделать фотографии, мы очень довольны молодец, советуем👌👍
вторая экскурсия это Чечня
водитель он же гид Магомед тоже большой молодец👌👍
поездка была очень комфортная. Также подсказывал,а иногда и фотографировал👍
Тоже советуем🤗
Когда экскурсия в мини-группе это очень классно!
Очень хочется еще много всего сказать и хорошего написать
про Расула и Магомеда спасибо Вам за наши эмоции и впечатления (зная моего мужа этого достичь не просто😁👍) но он был очень доволен также как и я🤗
Отдельная благодарность Ксении
за оперативность и организацию нашего отдыха🌹она большая умничка👍
первая это Эльбрус, но в нее входили еще много красивых мест, водитель он же гид Расул все все доходчиво рассказывал подсказывал где лучше сделать фотографии, мы очень довольны молодец, советуем👌👍
вторая экскурсия это Чечня
водитель он же гид Магомед тоже большой молодец👌👍
поездка была очень комфортная. Также подсказывал,а иногда и фотографировал👍
Тоже советуем🤗
Когда экскурсия в мини-группе это очень классно!
Очень хочется еще много всего сказать и хорошего написать
про Расула и Магомеда спасибо Вам за наши эмоции и впечатления (зная моего мужа этого достичь не просто😁👍) но он был очень доволен также как и я🤗
Отдельная благодарность Ксении
за оперативность и организацию нашего отдыха🌹она большая умничка👍
Александра
5 авг 2023
Спасибо за чудестную экскурсию!!!
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