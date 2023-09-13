Здравствуйте, Варвара, наша команда сожалеет, что не смогли оправдать Ваши ожидания по данной экскурсионной поездке. Гид Казим у нас работает уже давно, это первый такой отрицательный отзыв.

Комментарий от гида по поводу Вашего отзыва -"Мы только выехали из Пятигорска, парень возле меня уснул и всю дорогу храпел, Как я мог им что-то показать, или рассказать если он всю дорогу спал. Девушка сзади слушала музыку в наушниках, мы проезжали возле тамбуканского озера, я пытался им рассказать по поводу этого озера, но меня никто не слышал, а храп парня заглушал мои рассказы, Я в начале пытался с ними наладить контакт, но им было не до меня. Мы подъехали к месту завтрака -"Вы будете завтракать?" - Нет, у нас все свое, мы просто посидим … и так практически на каждой локации…. В наушниках соответственно Вы не услышите то, что я рассказывал …."