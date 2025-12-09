Треккинг к ледникам Эльбруса — это захватывающее приключение, которое позволит вам насладиться великолепными пейзажами, ощутить многовековую горную мощь и прикоснуться к вечным льдам, которые, к сожалению, не вечные — они стремительно тают. Поэтому надо успеть!
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Пятигорска
8:30 — санитарная остановка по пути
10:00 — выход на треккинговый маршрут, который проложен у подножия Эльбруса в ущелье Адыл-Су. Перед тем, как отправиться к ледникам, проведём инструктаж по технике безопасности
13:00 — добираемся до места, любуемся видами, отдыхаем и делаем фото
14:00 — дорога обратно
17:00 — возвращение в Пятигорск. Дорога занимает 3 часа
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер на автомобиле УАЗ «Патриот», общая аптечка, инструктаж
- Питание не включено — позаботьтесь о нём самостоятельно
- Треккинг подходит для всех возрастов, особой физической подготовки не требуется
- Ваша экипировка: треккинговые ботинки, горнолыжные штаны+куртка, термобельё, шапка, перчатки, солнечные очки. Берите треккинговые палки
- Вас будет сопровождать сертифицированный гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От памятника Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 554 туристов
Я ваш гид по Северному Кавказу. За моими плечами немало километров: я восходил на Эльбрус, пробежал не один горный марафон, а также ультрамарафон 104 км. С нашей командой вы можете отправиться в живописнейшие места. А ещё мы можем снарядить вас в поход подальше от цивилизации, где у вас случится полное слияние с природой!
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
Мини-группа
до 6 чел.
Из Пятигорска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к Джилы-Су, где вас ждут величественные горы, водопады и уникальные природные достопримечательности
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит и Байдаевский водопад
Главное не победа, а участие! Насладитесь живописной дорогой и природой. Побывайте на озере Гижгит, Байдаевском водопаде и поднимитесь на Эльбрус
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Пятигорска в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4000 ₽ за человека