Легендарный вид на Эльбрус, 2592 м над уровнем моря!
Поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных «псов» — Бермамыта! Плато, по мощности оставляемого впечатления, вполне способно сравниться с Гранд Каньоном в США.
До него не так просто добраться, что создает вокруг этого места дополнительный ореол недоступности и тайны. А какие фотосессии мы здесь устраиваем! Одна из лучших фото локаций на Кавказе!
Плато — вершина в составе Скалистого хребта на северном склоне системы Большого Кавказа.
Несмотря на относительно невысокие горные пики, рельеф плато поражает причудливыми формами: каменные столбы, резные ущелья и не симметрические склоны потрясают воображение! Складывается ощущение, что это все декорации для фильма, а не реальные объекты.
Бермамыт известен очень давно. Еще в XIX веке горцы устраивали поездки сюда для отдыхающих на курортах Кисловодска. Ради этих целей на плато соорудили домик-гостиницу, где можно было остановиться переночевать, а то и остаться на несколько дней. Дорога сюда была неблизкой — запрягали лошадей с повозками и ехали порой целый день. По вечерам для желающих устраивали целые представления по мотивам местных обычаев и фольклора. В свое время этими местами были покорены А. П. Чехов, М. Ю. Лермонтов, М. Горький.
Одна из ключевых причин, ради которой стоит проделать нелегкий путь сюда — это невероятный вид на Эльбрус, которого по многочисленным отзывам бывалых путешественников нет больше нигде. М. Ю. Лермонтов здесь написал картину «Эльбрус на восходе солнца».
Дополнительно, по желанию:
Гора Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище
Эшкаконское водохранилище является основным источником водоснабжения г. Кисловодска. Отличный вид! Вдалеке даже видны горы-лакколиты КМВ.
Карстовые пещеры Гришкиной балки
С невысоких каменных образований, почти сплошь покрытых ярко-зеленым бархатистым мхом текут хрустальные струйки воды с шумом и брызгами.
В каменном массиве имеются несколько пещер разной площади, формы и глубины. Вход в те, куда можно пройти, загораживает «шторка» из воды.
Внутри пещер краски на удивление яркие, разнообразные и насыщенные. Сказывается наличие проникающего внутрь света, они все же не такие глубокие. Фотографии здесь получаются очень живописные!
Чтобы добраться к карстовым пещерам Гришкиной балки придется приложить немного усилий — спуск (а затем, и подъём) пешком 1, 5 км по склону холма. Но поверьте, это того стоит!
Медовые водопады
Расположены в живописном Аликоновском ущелье, в 10 км от села Учкекен и 20 км от Кисловодска. Свое вкусное название, согласно легенде, водопады получили из-за гнездившихся в скалах пчёл. Всего Медовых водопадов 5. Причем Жемчужный, Скрытый и Шумный (Чёртова мельница) находятся на реке Аликоновке, а Большой и Малый Медовые – на речке Эчки-Баш. Самый высокий из всей группы – 18-метровый Большой Медовый водопад, а самым мощным считается Жемчужный. Около Медовых водопадов, на территории природно-рекреационного комплекса работают турбаза, ресторан, этнографический музей «Карачаевское подворье» и небольшой зоопарк.
Чайный домик
Здесь можно бесплатно продегустировать множество деликатесов! Наливаешь травяной чай, а с ним местное варенье раскрывается вкусом гораздо богаче и обширнее, и отправляешься в изысканный вояж от плошки до плошки. Огромный выбор сладостей, урбеча и многого другого!
Важно знать:
- Экскурсия проходит на комфортабельном полноприводном минивэне/внедорожнике
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в личном сообщении)
- Заезд на дополнительные локации возможен по согласованию с гидом и группой
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с гидом и группой, маршрут программы может быть скорректирован
- Для групп от 5-ти человек делаем скидку (подробности уточняйте в личном сообщении)