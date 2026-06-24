Плато Бермамыт — самая лучшая фотолокация на Кавказе. Здесь получаются не только самые лучшие снимки, здесь вы сможете рассмотреть Эльбрус во всей красе. А если у вас останутся силы, мы поднимемся на гору Шапку и насладимся видами на Медовые водопады. Насладитесь красотой Кавказских гор!
Описание экскурсииПодъем на плато Бермамыт с великолепным видом на Эльбрус Плато Бермамыт известно с XIX века как туристическая мекка Горного Кавказа. Но путь к нему по-прежнему не так исхожен туристами, как к другим локациям, что делает это место особенно притягательным. Присоединяйтесь к нашему путешествию! Будет комфортно, познавательно и захватывающе красиво. Вы увидите Эльбрус с его лучшей стороны, посетите амфитеатр, созданный природой, причудливые скалы, похожие на монахов, а также — Медовые водопады, сказочные пещеры, и всё это за один день в вашем ритме и с нашим опытным гидом. Отправляемся в тур небольшой группой до 8 человек или в индивидуальном формате. Выбирайте подходящий для вас вариант и вперед за впечатлениями! Плато Бермамыт Мы заберем вас по вашему адресу и отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии. Именно там расположилась одна из самых фантастических локаций этого края — плато Бермамыт. Название «Бермамыт» переводят как «кривое колено». И правда — каньон уникален своими причудливыми изгибами, напоминает гигантскую заколдованную крепость с каменными колоннами и мощными скалистыми выступами. Вершина плато находится на высоте 2592 м. над уровнем моря. Эльбрус как на ладони — до него отсюда всего 30 км. Именно из-за вида на самую высокую гору Европы сюда и стремится попасть большинство путешественников. Здесь действительно роскошный и самый лучший вид на Эльбрус. Вы сможете убедиться в этом лично. Скалы Амфитеатр В километре от Бермамыта посетим еще один очень интересный объект, созданный природой. Это живописный скалистый обрыв, который прозвали Амфитеатром за его дугообразную ступенчатую форму. Посреди этой дуги вытянулся каменный выступ, отрог — своеобразная «сцена» и отличное место для захватывающих фото на фоне горных пейзажей. Скалы Монахи Чуть дальше мы увидим «Монахов» — так называют две скалы, которые похожи на людей, стоящих друг напротив друга. Вид этих скал впечатляет, а их появление окутано легендами. Наш гид обязательно расскажет вам историю этого места, и вы узнаете, почему скалы носят именно такое название. Следующие локации в маршруте — дополнительные, мы посещаем их по согласованию с группой и гидом за дополнительную плату. Гора Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище Мы отправимся на вершину горы под названием Шапка. Там нас будет ждать смотровая площадка, с которой открывается отличный вид на Эшкаконское водохранилище. Его протяженность 5 км, расположился этот уникальный водный объект среди скал, которые даже летом покрыты ледниками. Талые воды ледников пополняют запасы водоёма чистейшей водой, которая за счет минералов придает водохранилищу необычный цвет. Медовые водопады Следующая остановка — Медовые водопады. Пять завораживающих водных каскадов расположились в Аликоновском ущелье, месте удивительной красоты, история которого также наполнена легендами. Одна из них как раз объясняет причину, по которой водопады назвали Медовыми. Всё из-за пчёл, гнездившихся в скалах. Весной их мёд попадал в реку вместе с таявшим снегом и вода приобретала сладкий медовый вкус. Один из водопадов достигает высоты 18 метров, это Большой Медовый водопад. Жемчужный водопад пониже (высотой 6 метров), но очень мощный! Его потоки ударяются о скалы и разлетаются жемчужными каплями. Недалеко от него — водопад Скрытый, потому что прячется за валуном, Шумный (или «Чертова мельница»), потому что его звуки разносятся по всему ущелью, и небольшой медитативный водопад «Змейка», или Малый Медовый. Мы с вами проведаем каждый из них и заодно прогуляемся по окрестностям с впечатляющими лесными массивами, горными пейзажами и пещерами, которые окружают Медовые водопады. Чайный домик Сюда мы заедем, чтобы отдохнуть после путешествия. Это настоящее место силы для туристов, путешествующих по Кавказу. Здесь вы попробуете традиционные кавказские блюда, травяной чай, необычные сладости и варенье, а также сможете увезти вместе с яркими впечатлениями от поездки приятный сувенир из местной лавки. Формат путешествия • В туре присутствует участок по бездорожью. Дорога может быть трудно переносимой для людей с проблемой укачивания и болезнями опорно-двигательного аппарата • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован • Заезд на дополнительные локации возможен по согласованию с гидом • Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
- Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине. Удобная обувь на нескользящей подошве.
- Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов. Для индивидуального тура • В индивидуальном туре весь автомобиль в вашем распоряжении • Гид ориентирован на ваши пожелания в туре, возможны изменения в маршруте, длительность остановок и др. Важная информация: В туре присутствует участок по бездорожью. Дорога может быть трудно переносимой для людей с проблемой укачивания и болезнями опорно-двигательного аппарата. В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован. Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине. Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов.
Ежедневно 6.00-7:00. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Бермамыт
- Обзорная площадка с видом на Эльбрус
- Скалы Амфитеатр
- Скалы Монахи
- Медовые водопады и чайный домик (по согласованию с гидом и группой)
- Гора Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище (по согласованию с гидом и группой)
Что включено
- Тур в мини-группе до 6-8 человек
- Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и питьевую воду с собой
- Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом ≈ 1000 руб. /чел.)
- Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище (по согласованию с гидом ≈ 1500 руб. /чел.)
- Входной билет на Медовые водопады (60 руб. /чел., оплачивается на въезде на водопады)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите гиду о комфортном для вас месте встречи
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 6.00-7:00. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- В туре присутствует участок по бездорожью. Дорога может быть трудно переносимой для людей с проблемой укачивания и болезнями опорно-двигательного аппарата
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине
- Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 356 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
18.06.2026 Была на прекрасной экскурсии на плато Бермамыт, замечательный водитель Мурат доставил нашу группу в целости и сохранности! С погодой не повезло, было очень облачно, Эльбрус не видели, но в
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С
Всё было отлично, виды просто потрясающие!
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И
Ездили с гидом Каримом на Патриоте. Было очень облачно и не смогли насладиться природой во всей красе, но все равно понравилась экскурсия. Видели лису, орлов. Гид мастер вождения! С лёгкостью преодолевал сложные участки маршрута. В конце ели в прекрасном кафе очень вкусный шашлык с эффектной подачей, сидели в деревянных домиках в заснеженном еловом лесу.
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Н
Хотим сказать большое спасибо Али за отличную экскурсию на Бермамыт! Все прошло на высшем уровне: пунктуальность, комфорт в дороге, интересные рассказы по пути. Были учтены все наши пожелания, чувствовали себя не с гидом, а с хорошим знакомым. Рекомендуем Али всем, кто хочет увидеть настоящую красоту этой экскурсии!
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О
Виды прекрасные, очень повезло с погодой. Гид профессионал, но дорога тяжелая
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А
Все было шикарно, гид очень хорошо вел джип по бездорожью, подсказывал как лучше сфотографировать, ракурсы, все обо всем рассказывает. Погода отличная была и мы все увидели.
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