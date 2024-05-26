1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Пятигорск: история, культура и нарзанные источники
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: от исторических улиц до живописных парков и легендарных нарзанных источников
Начало: В сквере ИМ.М.Ю. Лермонтова
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
80007 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670₽ за всё до 7 чел.
Квест
3 часа
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Полюбоваться старинными домами и узнать, как менялся облик города
Начало: У памятника Ермолову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 мая 2024Экскурсия понравилась очень. Настолько интересно было, мы заслушались. Гид змечательная, очень тактичная, приятная в общении, а как она ведет повествование, просто песня. Не просто советую, а настоятельно рекомендую- не пожалеете.
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мы с нетерпением ждали новой
- ТТатьяна13 мая 2024Замечательная экскурсия. Очень хороший гид. Только положительные эмоции. Благодарим от всей души.
- ЕЕлена12 мая 2024Прекрасная познавательная экскурсия. Спасибо великолепному гиду, Юрию Михайловичу!
- ЕЕкатерина8 мая 2024Сергей очень интересно провел экскурсию, учел наши пожелания. Мы узнали много нового, мы и наши дети остались полностью довольны. Сергей, желаем вам успехов и надеемся на новую встречу и новые экскурсии!
- ЛЛилия8 мая 2024Нам все понравилось. Отличная подача материала, интересные факты. Юлия даже стихи нам читала. Отдельно хочу отметить терпение и тактичность. Наш
- ЮЮрий7 мая 2024Марина, молодая, приятная девушка. Местная, живет в Пятигорске, имеет профильное образование - настоящий ГИД. Очень интересно рассказывает, много фактов, рассказов
- ССветлана3 мая 2024Спасибо большое Марине за проведенную экскурсию! Отличный маршрут, приятная компания! Часы пролетели незаметно!!! Рекомендую Марину как грамотного экскурсовода и приятного собеседника!
- ВВадим2 мая 2024Очень динамичная, насыщенная интересной информацией экскурсия, рекомендую!
- ЮЮрий13 апреля 2024Если Вы хотите погрузиться в жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова, то Вам сюда. Сергей - эрудированный, любящий свою работу и
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Дом-музей Лермонтова»
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