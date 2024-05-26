Дом-музей Лермонтова – экскурсии в Пятигорске

Найдено 8 экскурсий в категории «Дом-музей Лермонтова» в Пятигорске, цены от 4 670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 340 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Пятигорск
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Знакомьтесь, Пятигорск: история, культура и нарзанные источники
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: от исторических улиц до живописных парков и легендарных нарзанных источников
Начало: В сквере ИМ.М.Ю. Лермонтова
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
80007 200 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 5 чел.
Пятигорск глазами Лермонтова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670 за всё до 7 чел.
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Архитектурные сюжеты Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Полюбоваться старинными домами и узнать, как менялся облик города
Начало: У памятника Ермолову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Пятигорск глазами Лермонтова
    Экскурсия понравилась очень. Настолько интересно было, мы заслушались. Гид змечательная, очень тактичная, приятная в общении, а как она ведет повествование, просто песня. Не просто советую, а настоятельно рекомендую- не пожалеете.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Пятигорск глазами Лермонтова
    Экскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мы с нетерпением ждали новой
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    встречи с ней. И эта встреча превзошла наши ожидания. Экскурсия была необыкновенно интересной, яркой, насыщенной. Мы узнали множество фактов и о самом городе, и, конечно, о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. Юлия не только увлекательно рассказывает, но и маршрут строит так, чтобы экскурсанты чувствовали себя максимально комфортно. На любой вопрос она может дать исчерпывающий ответ, и даже готова потратить свое личное время, чтобы найти дополнительную информацию, интересующую экскурсанта. Юлия, это очень профессионально! Спасибо Вам огромное за полученное удовольствие от общения с Вами.

    Экскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мы
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
    Замечательная экскурсия. Очень хороший гид. Только положительные эмоции. Благодарим от всей души.
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
    Прекрасная познавательная экскурсия. Спасибо великолепному гиду, Юрию Михайловичу!
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
    Сергей очень интересно провел экскурсию, учел наши пожелания. Мы узнали много нового, мы и наши дети остались полностью довольны. Сергей, желаем вам успехов и надеемся на новую встречу и новые экскурсии!
  • Л
    Лилия
    8 мая 2024
    Пятигорск глазами Лермонтова
    Нам все понравилось. Отличная подача материала, интересные факты. Юлия даже стихи нам читала. Отдельно хочу отметить терпение и тактичность. Наш
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    состав был 2 взрослых, два подростка и 5ти летка с шило в попе. Взрослые с удовольствием слушали и слушали бы ещё. Подростки отбывали повинность, но потом во время прогулки по городув их в голове всплывали факты, которые нам рассказали на экскурсии. Мы в восторге. Спасибо за удовольствие от общения.

    Нам все понравилось. Отличная подача материала, интересные факты. Юлия даже стихи нам читала. Отдельно хочу отметить
  • Ю
    Юрий
    7 мая 2024
    Знакомьтесь, Пятигорск
    Марина, молодая, приятная девушка. Местная, живет в Пятигорске, имеет профильное образование - настоящий ГИД. Очень интересно рассказывает, много фактов, рассказов
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    о каждом уголке, куда мы заходили. С собой планшет с фотографиями и исторические бумажные фото, которые сопровождали нас всю экскурсию. Вместо 3х часов у нас экскурсия длилась 5 часов и все на одном дыхании. Отлично общается с детьми умеет их заинтересовать. С удовольствием отправимся с ней на другие экскурсии. Рекомендуем !

  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Знакомьтесь, Пятигорск
    Спасибо большое Марине за проведенную экскурсию! Отличный маршрут, приятная компания! Часы пролетели незаметно!!! Рекомендую Марину как грамотного экскурсовода и приятного собеседника!
  • В
    Вадим
    2 мая 2024
    Знакомьтесь, Пятигорск
    Очень динамичная, насыщенная интересной информацией экскурсия, рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    13 апреля 2024
    Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
    Если Вы хотите погрузиться в жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова, то Вам сюда. Сергей - эрудированный, любящий свою работу и
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    город профессионал, на увлекательной экскурсии которого, вы пройдете по лермонтовский местам Пятигорска и откроете для себя все грани таланта нашего великого поэта.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Дом-музей Лермонтова»

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