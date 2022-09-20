По пути в парк Цветник мы поговорим о здании Ресторации и балах, осмотрим Лермонтовские ванны с галереей и грот Дианы. Далее отыщем героев одного бессмертного романа в Эммануэлевском парке и увидим гроты Лермонтова и Печорина. А также Академическую галерею — первое место гульбищ водяного общества. В Лермонтовском квартале обсудим обстоятельства фатальной ссоры, настоящее место дуэли и последний день жизни поэта.
Мы поговорим о личности поэта и его визитах на Кавказ. О людях, которые его окружали, и творческой истории его произведений. Погрузимся в интриги и повседневную жизнь того времени. Я расскажу о семье и друзьях Лермонтова, его влюбленностях и разочарованиях, развлечениях и таинственных элементах биографии. А еще раскрою, как он стал неотъемлемой частью духовной и культурной жизни Пятигорска.
По желанию можно включить в программу дом-музей Лермонтова (закрыт по пн и чт), Пятигорский некрополь и место дуэли.