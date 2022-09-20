Лермонтов встретит нас в центре города: сидя на высоком пьедестале в небольшом сквере, он задумчиво смотрит на далекую цепь снежных вершин. В Пятигорске жизнь поэта оборвалась, но не закончилась. Она живет в его книгах и в памяти потомков. Мы посетим все знаковые места, где он бывал, и вспомним связанные с ними романы: «Герой нашего времени», «Измаил-Бей» и «Аул Бастунджи».

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Описание

Что вас ожидает

Лермонтовские места

По пути в парк Цветник мы поговорим о здании Ресторации и балах, осмотрим Лермонтовские ванны с галереей и грот Дианы. Далее отыщем героев одного бессмертного романа в Эммануэлевском парке и увидим гроты Лермонтова и Печорина. А также Академическую галерею — первое место гульбищ водяного общества. В Лермонтовском квартале обсудим обстоятельства фатальной ссоры, настоящее место дуэли и последний день жизни поэта.

Пятигорск в лицах

Мы поговорим о личности поэта и его визитах на Кавказ. О людях, которые его окружали, и творческой истории его произведений. Погрузимся в интриги и повседневную жизнь того времени. Я расскажу о семье и друзьях Лермонтова, его влюбленностях и разочарованиях, развлечениях и таинственных элементах биографии. А еще раскрою, как он стал неотъемлемой частью духовной и культурной жизни Пятигорска.

Организационные детали

По желанию можно включить в программу дом-музей Лермонтова (закрыт по пн и чт), Пятигорский некрополь и место дуэли.