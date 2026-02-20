Летние месяцы с июня по август идеально подходят для экскурсии «Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь». В это время можно насладиться прогулками по историческим местам и паркам, ощутить атмосферу города, связанного с жизнью великого поэта. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посещать Пятигорск. Эти месяцы позволяют избежать большого наплыва туристов и спокойно погрузиться в историю и культуру региона.

Представьте, как вы шагаете по историческим местам Пятигорска, где каждый уголок хранит воспоминания о Михаиле Лермонтове.Эта экскурсия не просто прогулка, а путешествие в прошлое, где вы сможете прикоснуться к жизни

великого поэта. От Лермонтовских ванн до места его дуэли, каждый объект расскажет свою историю, связанную с жизнью и творчеством Лермонтова. Почувствуйте дух эпохи, узнайте о тайнах и любви, которые окружали поэта в последние годы его жизни. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в глубину русской литературы и истории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лермонтовские места

По пути в парк Цветник мы поговорим о здании Ресторации и балах, осмотрим Лермонтовские ванны с галереей и грот Дианы. Далее отыщем героев одного бессмертного романа в Эммануэлевском парке и увидим гроты Лермонтова и Печорина. А также Академическую галерею — первое место гульбищ водяного общества. В Лермонтовском квартале обсудим обстоятельства фатальной ссоры, настоящее место дуэли и последний день жизни поэта.

Пятигорск в лицах

Мы поговорим о личности поэта и его визитах на Кавказ. О людях, которые его окружали, и творческой истории его произведений. Погрузимся в интриги и повседневную жизнь того времени. Я расскажу о семье и друзьях Лермонтова, его влюбленностях и разочарованиях, развлечениях и таинственных элементах биографии. А еще раскрою, как он стал неотъемлемой частью духовной и культурной жизни Пятигорска.

Организационные детали

По желанию можно включить в программу дом-музей Лермонтова (музей работает с 10:00 до 18:00. Касса: 10:00-17:30 Выходной: понедельник и вторник), а также Пятигорский некрополь и место дуэли.