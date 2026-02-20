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Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь

Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Представьте, как вы шагаете по историческим местам Пятигорска, где каждый уголок хранит воспоминания о Михаиле Лермонтове.

Эта экскурсия не просто прогулка, а путешествие в прошлое, где вы сможете прикоснуться к жизни
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великого поэта.

От Лермонтовских ванн до места его дуэли, каждый объект расскажет свою историю, связанную с жизнью и творчеством Лермонтова. Почувствуйте дух эпохи, узнайте о тайнах и любви, которые окружали поэта в последние годы его жизни. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в глубину русской литературы и истории

5
152 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в историю Лермонтова
  • 🏞 Прогулка по живописным местам
  • 🕵️‍♂️ Интересные факты о жизни поэта
  • 🏛 Посещение знаковых достопримечательностей
  • 🎭 Узнать о культурной жизни Пятигорска
  • 🗺 Индивидуальный подход и гибкость маршрута

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы с июня по август идеально подходят для экскурсии «Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь». В это время можно насладиться прогулками по историческим местам и паркам, ощутить атмосферу города, связанного с жизнью великого поэта. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посещать Пятигорск. Эти месяцы позволяют избежать большого наплыва туристов и спокойно погрузиться в историю и культуру региона.
Сейчас август — это идеальное время.
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь

Что можно увидеть

  • Парк Цветник
  • Здание Ресторации
  • Лермонтовские ванны
  • Грот Дианы
  • Эммануэлевский парк
  • Гроты Лермонтова и Печорина
  • Академическая галерея
  • Лермонтовский квартал
  • Дом-музей Лермонтова
  • Пятигорский некрополь
  • Место дуэли

Описание экскурсии

Лермонтовские места

По пути в парк Цветник мы поговорим о здании Ресторации и балах, осмотрим Лермонтовские ванны с галереей и грот Дианы. Далее отыщем героев одного бессмертного романа в Эммануэлевском парке и увидим гроты Лермонтова и Печорина. А также Академическую галерею — первое место гульбищ водяного общества. В Лермонтовском квартале обсудим обстоятельства фатальной ссоры, настоящее место дуэли и последний день жизни поэта.

Пятигорск в лицах

Мы поговорим о личности поэта и его визитах на Кавказ. О людях, которые его окружали, и творческой истории его произведений. Погрузимся в интриги и повседневную жизнь того времени. Я расскажу о семье и друзьях Лермонтова, его влюбленностях и разочарованиях, развлечениях и таинственных элементах биографии. А еще раскрою, как он стал неотъемлемой частью духовной и культурной жизни Пятигорска.

Организационные детали

По желанию можно включить в программу дом-музей Лермонтова (музей работает с 10:00 до 18:00. Касса: 10:00-17:30 Выходной: понедельник и вторник), а также Пятигорский некрополь и место дуэли.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Лермонтовском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1837 туристов
Я аттестованный гид и увлечённый лермонтовед. Помогу увидеть Кавказ не просто как красивые горы, а как живой исторический и литературный мир. На экскурсиях не просто перечисляю факты, а рассказываю истории —
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о становлении курортов, знаменитых гостях КМВ и судьбах выдающихся личностей, которые оставили след в истории региона. Особое внимание уделяю М. Ю. Лермонтову: покажу места, связанные с поэтом, помогу почувствовать атмосферу лермонтовской эпохи, расскажу о быте «водяного общества», светских традициях и повседневной жизни курорта тех лет. Со мной вы увидите не только «открыточные» виды, но и уголки, где история буквально живёт в каждом камне. Буду рад стать вашим проводником по Пятигорску и КМВ — давайте вместе откроем этот удивительный край.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 152 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
150
4
2
3
2
1
Елизавета
В составе нашей семьи (и экскурсии) был хвостатый слушатель, поэтому с нами было сложно. Благодарим Сергея, что согласился быть нашим экскурсоводом. Знакомство с городом состоялось на отлично!
В составе нашей семьи (и экскурсии) был хвостатый слушатель, поэтому с нами было сложно. Благодарим Сергея,
В составе нашей семьи (и экскурсии) был хвостатый слушатель, поэтому с нами было сложно. Благодарим Сергея,
В составе нашей семьи (и экскурсии) был хвостатый слушатель, поэтому с нами было сложно. Благодарим Сергея,
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Елена
Спасибо большое за экскурсию, учитывая, что Пятигорск посещаем не в первый и даже не во второй раз, дети узнали много нового и остались очень довольны.
Экскурсия потрясающая! Очень понравилось всё! Спасибо экскурсоводу за отличный рассказ,интересно было всем! Благодарю! - это от главной желающей побольше узнать о Лермонтове
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Марина
Сергей начал нашу встречу с глубокого описания истории Пятигорска - у нас сложилось полное представление об истории региона. Глубоко и интересно раскрыл личность Лермонтова, описал его как поэта и человека
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многогранно и тонко. Мы узнали много деталей о его творческой и личной жизни. А также мы погрузились в жизнь светского общества Пятигорска 19 века.
Гид Сергей - профи своего дела, глубоко знает тему, три часа пролетели быстро и насыщенно. Рекомендуем!

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Екатерина
Сергей - невероятно эрудированный, великолепный рассказчик, мы хотя и готовились к поездке, и много читали о Лермонтове, но столько узнали нового и интересного и о Лермонтове, и об истории Пятигорска, и ясно, что еще бездна информации осталась "за кадром". Ответил на все наши вопросы, и дал много полезной информации, не связанной с темой экскурсии. Спасибо!!!
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за такие теплые слова! Мне всегда вдвойне приятно работать с гостями, которые «в теме» и искренне интересуются историей.
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Лермонтов — это действительно бездна, и даже за несколько часов экскурсии мы успеваем лишь приоткрыть завесу его тайн. Рад, что смог дополнить вашу личную «копилку» знаний новыми фактами об истории нашего Пятигорска. И вы правы — «за кадром» осталось еще много захватывающих сюжетов, которые ждут нашей следующей встречи! Буду рад видеть вас снова!

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Л
Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересных,"не книжных" фактов из жизни М. Ю. Лермонтова. Сам рассказ живой и с юмором, не было скучно. Поскольку в Пятигорске были не в первый раз, попросили Сергея провести нас нестандартным экскурсионным маршрутом. Маршрут действительно отличался от того, куда ведут все туристические группы. Посетили смотровые площадки и необычные места для фото.
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Сергей
Сергей сотворил чудо, влюбил нас и в Пятигорск и в Лермонтова! Прекрасная экскурсия, когда на следующий день вдруг хочется перечитать «Героя нашего времени» и что-то еще из творчества писателя, биография
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которого заиграла новыми яркими красками! Это мастерство, иначе не скажешь! Сергей прекрасный рассказчик, очень чуткий человек и приятный собеседник, готовый выслушать вопросы и мнение, внести новое в то, что казалось уже давно известно! Очень понравилась экскурсия, спасибо Сергею! (Кстати, Сергей знает секреты некоторых вкусных мест, что потом стало внезапным дополнением к нашей гастрономической части путешествия!)

Сергей сотворил чудо, влюбил нас и в Пятигорск и в Лермонтова! Прекрасная экскурсия, когда на следующий
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