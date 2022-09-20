Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь

Пройти по следам поэта и раскрыть кавказские главы его биографии

5
8 отзывов
Лермонтов встретит нас в центре города: сидя на высоком пьедестале в небольшом сквере, он задумчиво смотрит на далекую цепь снежных вершин. В Пятигорске жизнь поэта оборвалась, но не закончилась. Она живет в его книгах и в памяти потомков.

Мы посетим все знаковые места, где он бывал, и вспомним связанные с ними романы: «Герой нашего времени», «Измаил-Бей» и «Аул Бастунджи».
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
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Описание

Что вас ожидает

Лермонтовские места

По пути в парк Цветник мы поговорим о здании Ресторации и балах, осмотрим Лермонтовские ванны с галереей и грот Дианы. Далее отыщем героев одного бессмертного романа в Эммануэлевском парке и увидим гроты Лермонтова и Печорина. А также Академическую галерею — первое место гульбищ водяного общества. В Лермонтовском квартале обсудим обстоятельства фатальной ссоры, настоящее место дуэли и последний день жизни поэта.

Пятигорск в лицах

Мы поговорим о личности поэта и его визитах на Кавказ. О людях, которые его окружали, и творческой истории его произведений. Погрузимся в интриги и повседневную жизнь того времени. Я расскажу о семье и друзьях Лермонтова, его влюбленностях и разочарованиях, развлечениях и таинственных элементах биографии. А еще раскрою, как он стал неотъемлемой частью духовной и культурной жизни Пятигорска.

Организационные детали

По желанию можно включить в программу дом-музей Лермонтова (закрыт по пн и чт), Пятигорский некрополь и место дуэли.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Лермонтовском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Е
20 сен 2022
Один из лучших экскурсоводов, что мне попадался - столько знает, подхватывает любой вопрос и не просто коротко отвечает, а как будто вопрос и был темой экскурсии. И, в целом, очень приятный интеллигентный мужчина, полный позитива. Не смотря на то, что тема экскурсии была про Лермонтова, нам также рассказали про историю Пятигорска и ближайших городов. Вместо 3 отведенных часов мы прогуляли 4,5, которые пролетели, как час. Рекомендую
Д
15 сен 2022
Большое спасибо Сергею за интересную экскурсию по историческому центру Пятигорска. Удалось много узнать как о самом городе, так и о жизни М. Ю. Лермонтова. Получили ответы на все свои вопросы. Рекомендуем!
Ю
13 сен 2022
Спасибо за чудесную прогулку для знакомства с городом!
Екатерина
12 сен 2022
Хотим выразить большую благодарность Сергею за интереснейшую прогулку-экскурсию! Очень понравилось, что материал подаётся не заученным текстом, а живым рассказом, сопровождается портретами личностей и архивными фотографиями. На любые вопросы Сергей давал развёрнутые ответы, скорректировал маршрут относительно наших пожеланий. Благодаря его экскурсии появилось желание скорее перечитать произведения М. Ю. Лермонтова, уже с новыми знаниями о местах и людях, которые явились прототипами его персонажей. По новому открылся взгляд на личность самого поэта. Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию!
Хотим выразить большую благодарность Сергею за интереснейшую прогулку-экскурсию! Очень понравилось, что материал подаётся не заученным текстом,Хотим выразить большую благодарность Сергею за интереснейшую прогулку-экскурсию! Очень понравилось, что материал подаётся не заученным текстом,Хотим выразить большую благодарность Сергею за интереснейшую прогулку-экскурсию! Очень понравилось, что материал подаётся не заученным текстом,Хотим выразить большую благодарность Сергею за интереснейшую прогулку-экскурсию! Очень понравилось, что материал подаётся не заученным текстом,
Ольга
5 сен 2022
Очень понравилась экскурсия и гид. Информативно и ненапряжно, Сергей любит свой город и покажет его с лучшей стороны.
Рекомендую и экскурсию и Пятигорск!
Очень понравилась экскурсия и гид. Информативно и ненапряжно, Сергей любит свой город и покажет его с лучшей стороны.Очень понравилась экскурсия и гид. Информативно и ненапряжно, Сергей любит свой город и покажет его с лучшей стороны.
Ольга
3 сен 2022
Большое спасибо Сергею за интересный и подробный рассказ о жизни Лермонтова и в том числе о пребывании поэта на Кавказе. Узнали много новых подробностей. Интересно было и взрослым, и детям. Однозначно рекомендую!
Ю
25 авг 2022
Мы были на экскурсии 19.08. 3 часа пролетели, как 5 минут не смотря на жару. Сергей очень интересно рассказывает не только про Лермонтова, но и про историю курортов, да и всех этих мест!
Мы были на экскурсии 19.08. 3 часа пролетели, как 5 минут не смотря на жару. Сергей
Ю
15 авг 2022
Сергей, прекрасный гид. Очень интересно и увлекательно рассказывал про историю города и про самого поэта. Помимо того, что Сергей хорошо знает материал, он ещё очень чутко относится к потребностям туристов и старался создать для нас комфортные условия. В общем, нам все понравилось!

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