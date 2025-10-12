Мини-группа
до 6 чел.
Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты
Погрузитесь в мир горных вершин и семицветных озёр. Путешествие на канатной дороге, трекинг и обед с видом на Эльбрус - всё это ждёт вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
12 окт в 07:00
15 окт в 07:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Полюбоваться старинными домами и узнать, как менялся облик города
Начало: У памятника Ермолову
27 окт в 10:00
28 окт в 10:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История и керамика Пятигорска
Исследовать самый живописный город Кавказа и посетить гончарный мастер-класс (по желанию)
Начало: У озера Провал
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
5940 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
По следам «водяного общества»: прогулка по Пятигорску. Групповая экскурсия
Погрузиться в атмосферу курортов Кавказских Минеральных Вод 19 века
Начало: У памятника генералу Ермолову
Расписание: в субботу в 10:00
18 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
2000 ₽ за человека
