Мы отправимся в Кисловодск, чтобы погулять по историческому центру и поговорить о прошлом и настоящем солнечного города.
Вы подниметесь к горе, о которой писал Лермонтов, поймаете освежающие брызги Медовых водопадов и познакомитесь с культурой карачаевского народа. А по желанию попробуете местные угощения.
Описание экскурсии
- Мы попадём на плато динозавров, где можно увидеть окаменевшие следы древних гигантов
- Начнём пешеходную прогулку от крепости, основанной в 1803 году
- Спустимся в Нижний курортный парк, где увидим зеркальный пруд, мостик «Дамский каприз», балансирующие камни, нарзанную галерею и курортный бульвар
- Пройдём мимо комплекса «Главные Нарзанные ванны», исторических особняков и доходных домов
- Отведаем вкусные пончики и отправимся к горе Кольцо, которую описал Лермонтов в романе «Герой нашего времени»
- Поедем в соседнюю республику к Медовым водопадам, а при желании попробуем карачевские хычины и шашлык из барашка
- Я расскажу вам об истории города, его современной жизни, памятниках и достопримечательностях 19–20 века, а также традициях и быте карачаевского народа
Примерный тайминг
10:00 — выезд из Пятигорска
11:00 — прибытие на Плато Динозавров (Кисловодск)
11:30 — пешеходная экскурсия по исторической части Кисловодска
13:30 — обед (по желанию)
14:30 — гора Кольцо
15:20 — Медовые водопады
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном седане Hyundai Solaris. Есть детское кресло
- Дополнительные расходы: вход на территорию медовых водопадов — 200 ₽, по желанию — обед, кофе, сувениры
- Ограничений по возрасту нет
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Пятигорске
Провела экскурсии для 54 туристов
Привет! Я дипломированный гид в регионе КМВ. Безумно люблю природу, спонтанные поездки, разговоры у костра, ароматный чай на рассвете и крепкий кофе в самом видовом месте на закате. Могу найти подход к любому гостю. Знаю много интересных фактов и историю региона. Со мной легко и непринуждённо, работаю на личном автомобиле. Знаю, где вкусно, красиво и бюджетно.
