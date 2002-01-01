Крупнейший на Северном Кавказе склеповый могильник «Город мертвых»
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Описание
Кармадонское ущелье в Северной Осетии — часть горной системы Большого Кавказа, оно располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря. По дну ущелья протекает река Геналдон, образующая долину. Из-за нее массив иногда именуют Геналдонским. В верховьях располагаются ледники Колка и Майли.
Горный каньон получил печальную славу после трагедии 2002 года, когда сошедший ледник Колка уничтожил поселок Верхний Кармадон и унес более ста жизней, в том числе съемочную группу Сергея Бодрова-младшего. Сегодня Кармадонское ущелье часто посещают туристы, которые хотят увидеть своими глазами место катастрофы и почтить память погибших.
Ответы на вопросы
Что входит
Водитель-гид
Транспорт
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Необходимо взять с собой паспорт для проезда к водопадам через Пограничный контроль
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