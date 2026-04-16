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Погружение в 19 век: музей-кофейня и прогулка по старому Пятигорску

Прочувствовать аристократическую атмосферу, поговорить о прошлом города и насладиться напитком
После долгих лет запустения «Дом Рошке» вновь распахнул двери. Это место, где в начале 19 века находилась популярная кофейня, которую открыл повар Иоганн Рошке.

Мы выпьем в ней чашечку кофе, вспомним Пушкина, Лермонтова, Толстого, Белинского, Глинку — все они бывали здесь. После чего пройдём по старым улочкам Пятигорска, а в завершение поучаствуем в мастер-классе.
5
1 отзыв
Погружение в 19 век: музей-кофейня и прогулка по старому Пятигорску
Погружение в 19 век: музей-кофейня и прогулка по старому Пятигорску
Погружение в 19 век: музей-кофейня и прогулка по старому Пятигорску

Описание экскурсии

Фотозавтрак и экскурсия в музее-кофейне «Дом Рошке»

Погружаемся в атмосферу 19 века за чашкой кофе с десертом в стенах кофейни, где бывали великие деятели культуры. Здесь же можно сделать интересные снимки в старинных платьях в окружении старинного фарфора.

Прогулка по старому Пятигорску

Исследуем нетуристические улицы и дворы. Я расскажу, как жили и чем занимались жители города в 19–20 веках.

Мастер-класс (по желанию)

Выбираем: работа с кожей, гончарное дело или картина песком в бутылке — творческий финал прогулки.

Организационные детали

  • В стоимость входит кофе с десертом в «Доме Рошке»
  • По желанию: аренда исторического костюма для фотосессии
  • Мастер-класс оплачивается отдельно, стоимость зависит от типа (от 600 до 2000 ₽)
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Huindai Solaris. В машине есть детское удерживающее устройство

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 118 туристов
Я дипломированный аттестованный гид в регионе КМВ. Безумно люблю природу, спонтанные поездки, разговоры у костра, ароматный чай на рассвете и крепкий кофе в самом видовом месте на закате. Могу найти подход к любому гостю. Знаю много интересных фактов и историю региона. Со мной легко и непринуждённо, работаю на личном автомобиле. Знаю, где вкусно, красиво и бюджетно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсовод Екатерина нам очень понравилась! Приятная, грамотная, поставленная речь, интересная подача информации, внимательная к туристам. Безопасное вождение, водичка в салоне, чистый и комфортный автомобиль! Изюминкой экскурсии стал организованный пикник на беседке во дворе дома Рошке. Обязательно будем рекомендовать Вас как прекрасного гида!
Экскурсовод Екатерина нам очень понравилась! Приятная, грамотная, поставленная речь, интересная подача информации, внимательная к туристам. Безопасное
Экскурсовод Екатерина нам очень понравилась! Приятная, грамотная, поставленная речь, интересная подача информации, внимательная к туристам. Безопасное
Экскурсовод Екатерина нам очень понравилась! Приятная, грамотная, поставленная речь, интересная подача информации, внимательная к туристам. Безопасное
Экскурсовод Екатерина нам очень понравилась! Приятная, грамотная, поставленная речь, интересная подача информации, внимательная к туристам. Безопасное
Экскурсовод Екатерина нам очень понравилась! Приятная, грамотная, поставленная речь, интересная подача информации, внимательная к туристам. Безопасное
Экскурсовод Екатерина нам очень понравилась! Приятная, грамотная, поставленная речь, интересная подача информации, внимательная к туристам. Безопасное
Экскурсовод Екатерина нам очень понравилась! Приятная, грамотная, поставленная речь, интересная подача информации, внимательная к туристам. Безопасное
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