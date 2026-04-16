После долгих лет запустения «Дом Рошке» вновь распахнул двери. Это место, где в начале 19 века находилась популярная кофейня, которую открыл повар Иоганн Рошке. Мы выпьем в ней чашечку кофе, вспомним Пушкина, Лермонтова, Толстого, Белинского, Глинку — все они бывали здесь. После чего пройдём по старым улочкам Пятигорска, а в завершение поучаствуем в мастер-классе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 16 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Пятигорске

Описание экскурсии

Фотозавтрак и экскурсия в музее-кофейне «Дом Рошке»

Погружаемся в атмосферу 19 века за чашкой кофе с десертом в стенах кофейни, где бывали великие деятели культуры. Здесь же можно сделать интересные снимки в старинных платьях в окружении старинного фарфора.

Прогулка по старому Пятигорску

Исследуем нетуристические улицы и дворы. Я расскажу, как жили и чем занимались жители города в 19–20 веках.

Мастер-класс (по желанию)

Выбираем: работа с кожей, гончарное дело или картина песком в бутылке — творческий финал прогулки.

Организационные детали