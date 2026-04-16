После долгих лет запустения «Дом Рошке» вновь распахнул двери. Это место, где в начале 19 века находилась популярная кофейня, которую открыл повар Иоганн Рошке.
Мы выпьем в ней чашечку кофе, вспомним Пушкина, Лермонтова, Толстого, Белинского, Глинку — все они бывали здесь. После чего пройдём по старым улочкам Пятигорска, а в завершение поучаствуем в мастер-классе.
Мы выпьем в ней чашечку кофе, вспомним Пушкина, Лермонтова, Толстого, Белинского, Глинку — все они бывали здесь. После чего пройдём по старым улочкам Пятигорска, а в завершение поучаствуем в мастер-классе.
Описание экскурсии
Фотозавтрак и экскурсия в музее-кофейне «Дом Рошке»
Погружаемся в атмосферу 19 века за чашкой кофе с десертом в стенах кофейни, где бывали великие деятели культуры. Здесь же можно сделать интересные снимки в старинных платьях в окружении старинного фарфора.
Прогулка по старому Пятигорску
Исследуем нетуристические улицы и дворы. Я расскажу, как жили и чем занимались жители города в 19–20 веках.
Мастер-класс (по желанию)
Выбираем: работа с кожей, гончарное дело или картина песком в бутылке — творческий финал прогулки.
Организационные детали
- В стоимость входит кофе с десертом в «Доме Рошке»
- По желанию: аренда исторического костюма для фотосессии
- Мастер-класс оплачивается отдельно, стоимость зависит от типа (от 600 до 2000 ₽)
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Huindai Solaris. В машине есть детское удерживающее устройство
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 118 туристов
Я дипломированный аттестованный гид в регионе КМВ. Безумно люблю природу, спонтанные поездки, разговоры у костра, ароматный чай на рассвете и крепкий кофе в самом видовом месте на закате. Могу найти подход к любому гостю. Знаю много интересных фактов и историю региона. Со мной легко и непринуждённо, работаю на личном автомобиле. Знаю, где вкусно, красиво и бюджетно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсовод Екатерина нам очень понравилась! Приятная, грамотная, поставленная речь, интересная подача информации, внимательная к туристам. Безопасное вождение, водичка в салоне, чистый и комфортный автомобиль! Изюминкой экскурсии стал организованный пикник на беседке во дворе дома Рошке. Обязательно будем рекомендовать Вас как прекрасного гида!
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