Мои заказы

Шёлковый путь – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Шёлковый путь» в Пятигорске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
12 часов
57 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье в мини-группе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Приэльбрусью. Откройте для себя озеро Гижгит, перевал Актопрак, древнее селение Эльтюбю и Чегемское ущелье
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4400 ₽ за человека
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Восхождение на Машук
Пятигорск предлагает незабываемое восхождение на Машук. Выберите время: рассвет, день или закат, и насладитесь видами и историей города
Начало: От места дуэли Лермонтова
13 дек в 08:30
14 дек в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 8 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гедуко и красоты Кавказа
Путешествие в Гедуко подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные места и насладитесь природой Кавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Шёлковый путь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
  2. Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
  3. Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Ущелья
  3. Эльбрус
  4. Парк Цветник
  5. Эолова арфа
  6. Гижгит
  7. Озеро Провал
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Чегемские водопады
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в декабре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Шёлковый путь" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2025 год по теме «Шёлковый путь», 79 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль