Д Дарья Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска) Узнали много из истории Кабардино-Балкарии. Посетили потрясающие Баксанское и Чегемское ущелье. На комфортабельном автомобиле проехали по перевалу Актопрак. Сделали много фоток, но все они не передают того простора и мощи. Под конец, искупались в комплексе Гедуко. Спасибо

Е Елена Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска) Все супер, отличная интересная экскурсия! С прекрасными видами!

Л Лина Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска) Великолепно! Это надо видеть! Красота природы, горы, экскурсовод Илья просто профессионал высшего класса. Спасибо огромное!

Я Яна Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска) Спасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсию.

Профессиональный гид, хорошо знающий и любящий своё дело, отличный водитель в сложных горных условиях, и приятный, лёгкий человек в общении.

Маршрут составлен грамотно, с учётом всех жизненных потребностей)))

В Вера Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска) читать дальше - то, что нужно зимой. Температура в бассейнах разная, есть как и общие бассейны, так и приватные дворики для компании. После долгой прогулки, отогрелись в бассейне - идеально 👍 Всё, что хотели, посмотрели, несмотря на то, что пошёл снег. Экскурсия насыщенная, локации, предложенные Николаем, очень красивые. Термальный комплекс Гедуко