Мини-группа
до 7 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье в мини-группе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Приэльбрусью. Откройте для себя озеро Гижгит, перевал Актопрак, древнее селение Эльтюбю и Чегемское ущелье
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Восхождение на Машук
Пятигорск предлагает незабываемое восхождение на Машук. Выберите время: рассвет, день или закат, и насладитесь видами и историей города
Начало: От места дуэли Лермонтова
13 дек в 08:30
14 дек в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гедуко и красоты Кавказа
Путешествие в Гедуко подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные места и насладитесь природой Кавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера12 ноября 2025Понравилось всё: от выбора локаций до проведения самой экскурсии.
- ДДарья10 ноября 2025Узнали много из истории Кабардино-Балкарии. Посетили потрясающие Баксанское и Чегемское ущелье. На комфортабельном автомобиле проехали по перевалу Актопрак. Сделали много фоток, но все они не передают того простора и мощи. Под конец, искупались в комплексе Гедуко. Спасибо
- ЕЕлена29 июля 2025Все супер, отличная интересная экскурсия! С прекрасными видами!
- ЛЛина14 октября 2024Великолепно! Это надо видеть! Красота природы, горы, экскурсовод Илья просто профессионал высшего класса. Спасибо огромное!
- ЯЯна27 марта 2024Спасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсию.
Профессиональный гид, хорошо знающий и любящий своё дело, отличный водитель в сложных горных условиях, и приятный, лёгкий человек в общении.
Маршрут составлен грамотно, с учётом всех жизненных потребностей)))
- ВВера17 декабря 2023Всё, что хотели, посмотрели, несмотря на то, что пошёл снег. Экскурсия насыщенная, локации, предложенные Николаем, очень красивые. Термальный комплекс Гедуко
- ММарина18 июня 2022Спасибо большое за экскурсию. Всё понравилось. Заранее обговорили маршрут и всё прошло по плану. Погода немного подвела, но это не страшно. В машине было комфортно и красоты Кавказа увидели. В Гедуко всё супер.
