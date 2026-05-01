Машук — гора с характером, но нам не составит добраться до её вершины.
Мы не будем подниматься на фуникулёре — только пешком, с разговорами по душам и захватывающими видами, которые не увидеть из окна автомобиля или кабинки подъёмника. А в финальной точке устроим пикник в облаках.
Мы не будем подниматься на фуникулёре — только пешком, с разговорами по душам и захватывающими видами, которые не увидеть из окна автомобиля или кабинки подъёмника. А в финальной точке устроим пикник в облаках.
Описание экскурсии
Поход, а не просто прогулка
Мы выберем не туристическую асфальтовую тропу, а интересный, более дикий маршрут. Пройдём через тенистые лесные массивы, полюбуемся видами на Пятигорск и окрестности. Технически поход несложный, но дарит ощущение приключения.
Панорамы с вершины
С высоты 993 м откроются головокружительные виды на Пятигорск, Бештау и Эльбрус. Обязательно сделаем десятки крутых кадров.
Пикник на высоте
Устроим привал с видом на облака. Термос с чаем и сладости входят в стоимость.
Организационные детали
- Маршрут несложный, можно с детьми от 6 лет
- Возьмите с собой питьевую воду
- Длительность прогулки — 3–4 часа с учётом привалов, подъëма и спуска
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 12 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Солнца и Любви
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Пятигорске
Моя любовь к путешествиям и созданию душевных маршрутов началась ещё в 2012 году. За эти годы я придумывала и воплощала экскурсии, авторские туры и ретриты в разных городах и странах. Сейчас
1800 ₽ за человека