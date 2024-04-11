Мои заказы

Перезагрузка – экскурсии в Пятигорске

В поход - на Шелудивую гору
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
В поход на Шелудивую гору: пикник с видом на кавказские вершины
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на Шелудивую гору. Вас ждет не только восхождение, но и пикник с экзотическим чаем на вершине
8 дек в 00:00
9 дек в 00:00
от 6000 ₽ за человека
Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
Насладитесь треккингом на Бештау: птицы, эндемики и дзен-чаепитие. Погрузитесь в атмосферу спокойствия и природы
Начало: Ж/д станция Лермонтовская
Завтра в 07:00
30 ноя в 07:00
3550 ₽ за человека
Треккинг с хаски на гору Машук
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Треккинг с хаски на гору Машук
Пушистые проводники, свежий воздух и чарующие панорамы Кавказа - из Пятигорска
Начало: На месте дуэли Лермонтова
30 ноя в 00:00
1 дек в 00:00
за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    11 апреля 2024
    В поход - на Шелудивую гору
    Отличная экскурсия для знакомства с местами и горами-лакколитами кмв)
  • Р
    Раушан
    24 сентября 2022
    Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
    Светлана хороший гид, приятный собеседник, позитивный человек! Прогулка длилась больше 4 часов, Светлана была внимательна и чутка к нам. Профессионально делает фото и видео!
    Благодаря ей гора Бештау стала нам ближе и понятней, спасибо!!
  • Е
    Елена
    11 сентября 2022
    Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
    Прогулка по местам силы в сопровождении гида Алексея подарила много ярких впечатлений и положительных эмоций. Конечно же, были переживания по
    читать дальше

    поводу подъёма, так как я человек равнинный и с высотой на Вы. Но, все оказалось преодолимо и не так уж страшно. На протяжении всего под' ема Алексей подбадривал, рассказывал много интересного о жизни в здешних краях. В качестве бонуса - советы, где перекусить и что стоит посетить в Пятигорске.

