Индивидуальная
В поход на Шелудивую гору: пикник с видом на кавказские вершины
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на Шелудивую гору. Вас ждет не только восхождение, но и пикник с экзотическим чаем на вершине
8 дек в 00:00
9 дек в 00:00
от 6000 ₽ за человека
Индивидуальная
Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
Насладитесь треккингом на Бештау: птицы, эндемики и дзен-чаепитие. Погрузитесь в атмосферу спокойствия и природы
Начало: Ж/д станция Лермонтовская
Завтра в 07:00
30 ноя в 07:00
3550 ₽ за человека
Индивидуальная
Треккинг с хаски на гору Машук
Пушистые проводники, свежий воздух и чарующие панорамы Кавказа - из Пятигорска
Начало: На месте дуэли Лермонтова
30 ноя в 00:00
1 дек в 00:00
₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем11 апреля 2024Отличная экскурсия для знакомства с местами и горами-лакколитами кмв)
- РРаушан24 сентября 2022Светлана хороший гид, приятный собеседник, позитивный человек! Прогулка длилась больше 4 часов, Светлана была внимательна и чутка к нам. Профессионально делает фото и видео!
Благодаря ей гора Бештау стала нам ближе и понятней, спасибо!!
- ЕЕлена11 сентября 2022Прогулка по местам силы в сопровождении гида Алексея подарила много ярких впечатлений и положительных эмоций. Конечно же, были переживания по
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Перезагрузка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в ноябре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 3550 до 6000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2025 год по теме «Перезагрузка», 3 ⭐ отзыва, цены от 3550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь