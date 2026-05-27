Приготовьтесь к идеальному дню в Пятигорске! Сначала вас ждёт неспешное знакомство с главными достопримечательностями курортного города, его историей и знаменитыми гостями. Вы увидите озеро Провалъ, парк «Цветник», Эолову арфу. А затем отправитесь в термы с температурой воды до +45° — расслабляться и восстанавливать силы.
Описание экскурсии
9:00 — встреча с гидом
9:10–9:50 — Эмануэлевский парк и Эолова арфа
Прогулка по одному из самых живописных парков города. С панорамных точек открываются виды на Пятигорск и Кавказский хребет. Вы узнаете, как формировался курорт и почему именно это место стало его символом.
10:00–10:40 — озеро Провалъ
Вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводородной воды и послушаете о легендах этого места.
10:50–11:30 — парк «Цветник»
Прогулка по историческому центру курорта: Лермонтовская галерея, питьевые бюветы и атмосфера старого Пятигорска.
12:00–12:40 — переезд в станицу Суворовскую
Комфортный трансфер к термальным источникам. По дороге гид расскажет об истории региона и развитии курортного лечения.
12:40–14:10 — купание в Суворовских термах
Отдых в бассейнах с термальной минеральной водой с температурой +38°–45°. Вода богата калием, бромом, фтором и щелочными элементами, обладает расслабляющим и противовоспалительным эффектом.
14:10–14:50 — возвращение в Пятигорск
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле Ford Focus, Hyundai Sonata или аналогичном
- Экскурсию также можно провести во второй половине дня с выездом в 16:00 — подробности в переписке
- Отдельно оплачивается вход в термы — 700 ₽ взрослый, 300 ₽ детский (за час). А также по желанию: аренда полотенца — 50 ₽, тапочек — 50 ₽ и халата — 150 ₽, кофе/чай — 200 ₽
- С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эоловой арфы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 2059 туристов
Создаём уникальные маршруты, учитывая ваши интересы и предпочтения, чтобы каждая экскурсия с гидом стала незабываемым приключением. Мы — опытные гиды, увлечённые своим делом. Не просто рассказываем факты, а погружаем в атмосферу города, делимся интересными историями и легендами, открываем секреты и малоизвестные места.
