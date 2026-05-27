Приготовьтесь к идеальному дню в Пятигорске! Сначала вас ждёт неспешное знакомство с главными достопримечательностями курортного города, его историей и знаменитыми гостями. Вы увидите озеро Провалъ, парк «Цветник», Эолову арфу. А затем отправитесь в термы с температурой воды до +45° — расслабляться и восстанавливать силы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 11 400 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — встреча с гидом

9:10–9:50 — Эмануэлевский парк и Эолова арфа

Прогулка по одному из самых живописных парков города. С панорамных точек открываются виды на Пятигорск и Кавказский хребет. Вы узнаете, как формировался курорт и почему именно это место стало его символом.

10:00–10:40 — озеро Провалъ

Вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводородной воды и послушаете о легендах этого места.

10:50–11:30 — парк «Цветник»

Прогулка по историческому центру курорта: Лермонтовская галерея, питьевые бюветы и атмосфера старого Пятигорска.

12:00–12:40 — переезд в станицу Суворовскую

Комфортный трансфер к термальным источникам. По дороге гид расскажет об истории региона и развитии курортного лечения.

12:40–14:10 — купание в Суворовских термах

Отдых в бассейнах с термальной минеральной водой с температурой +38°–45°. Вода богата калием, бромом, фтором и щелочными элементами, обладает расслабляющим и противовоспалительным эффектом.

14:10–14:50 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали