Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы А давайте немного больше узнаем о курортах Кавказских Минеральных Вод? С нами вы отправитесь в путешествие по двум городам — Пятигорску и Железноводску.



Вы погуляете по их улочкам, познакомитесь с их историей и попробуете минеральную воду из источников, а также раскроете все секреты бальнеологических курортов. 4.7 60 отзывов

Ладья Ваш гид в Пятигорске Задать вопрос Групповая экскурсия 1800 ₽ за человека 4.7 60 отзывов 6 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Комплексная экскурсия, которая позволяет за один день посетить разом два города — Пятигорск и Железноводск. Вы увидите и узнает много интересного об этих городах, посетите курортные парки, попробуете целебную минеральную воду и окунетесь в историю этих замечательных мест. Пятигорск — крупнейший бальнеологический курорт страны, культурный центр Кавказских Минеральных Вод, исторический город России. Здесь много мест связанных с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Северном Кавказе. Во время этой экскурсии вы посетите их, а так же побываете на уникальном озере Провал, осмотрите пещеру и подземное озеро, поднимитесь к беседке Эолова арфа, откуда открывается великолепная панорама, побываете на месте дуэли и гибели Лермонтова. Железноводск — живописный курорт у подножия горы Железной. Самый уютный и зеленый среди городов-курортов на КМВ. Недаром Железноводск называют «зеленой жемчужиной» региона. Экскурсия пройдет по центру города, далее вы поднимитесь в курортный парк, который раскинулся по склонам горы Железной. Прогуляетесь по аллеям парка, полюбуетесь архитектурными памятниками (дача Эмира Бухарского, Пушкинская Галерея), попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую). Познакомитесь с историей возникновения Железноводска, с его лечебным профилем, пребыванием на курорте замечательных людей России, работами гидрогеологов, медиков.

Понедельник, Среда 14:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пятигорск:

Место дуэли Лермонтова

Памятник М.Ю. Лермонтову

Провал (закрыт по понедельникам)

Эолова Арфа

Горячая гора

Грот Дианы

Ресторация

Железноводск:

Подворье И. Карпова

ПАМ.М.Ю. Лермонтову

Источник №1

Бывшая дача эмира Бухарского

Пушкинская галерея

Галерея Смирновских источников

Каскадная лестница Что включено Транспортное обслуживание

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск Когда и сколько длится? Когда: Понедельник, Среда 14:00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.