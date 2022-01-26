Что вы можете увидеть 🤩

Комплексная экскурсия, которая позволяет за один день посетить разом два города - Пятигорск и Железноводск. Вы увидите и узнает много интересного об этих городах, посетите курортные парки, попробуете целебную минеральную воду и окунетесь в историю этих замечательных мест.

Пятигорск – крупнейший бальнеологический курорт страны, культурный центр Кавказских Минеральных Вод, исторический город России. Здесь много мест связанных с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Северном Кавказе.

Во время этой экскурсии вы посетите их, а так же побываете на уникальном озере Провал, осмотрите пещеру и подземное озеро, поднимитесь к беседке Эолова арфа, откуда открывается великолепная панорама, побываете на месте дуэли и гибели Лермонтова.

Железноводск – живописный курорт у подножия горы Железной. Самый уютный и зеленый среди городов-курортов на КМВ. Недаром Железноводск называют «зеленой жемчужиной» региона.

Экскурсия пройдет по центру города, далее вы поднимитесь в курортный парк, который раскинулся по склонам горы Железной. Прогуляетесь по аллеям парка, полюбуетесь архитектурными памятниками (дача Эмира Бухарского, Пушкинская Галерея), попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую).

Познакомитесь с историей возникновения Железноводска, с его лечебным профилем, пребыванием на курорте замечательных людей России, работами гидрогеологов, медиков.