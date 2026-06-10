Что вы можете увидеть 🤩

А давайте немного больше узнаем о курортах Кавказских Минеральных Вод? С нами вы отправитесь в путешествие по двум городам — Пятигорску и Железноводску.
Вы погуляете по их улочкам, познакомитесь с их историей и попробуете минеральную воду из источников, а также раскроете все секреты бальнеологических курортов.
Вы погуляете по их улочкам, познакомитесь с их историей и попробуете минеральную воду из источников, а также раскроете все секреты бальнеологических курортов.
Описание экскурсииКомплексная экскурсия, которая позволяет за один день посетить разом два города — Пятигорск и Железноводск. Вы увидите и узнает много интересного об этих городах, посетите курортные парки, попробуете целебную минеральную воду и окунетесь в историю этих замечательных мест. Пятигорск — крупнейший бальнеологический курорт страны, культурный центр Кавказских Минеральных Вод, исторический город России. Здесь много мест связанных с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Северном Кавказе. Во время этой экскурсии вы посетите их, а так же побываете на уникальном озере Провал, осмотрите пещеру и подземное озеро, поднимитесь к беседке Эолова арфа, откуда открывается великолепная панорама, побываете на месте дуэли и гибели Лермонтова. Железноводск — живописный курорт у подножия горы Железной. Самый уютный и зеленый среди городов-курортов на КМВ. Недаром Железноводск называют «зеленой жемчужиной» региона. Экскурсия пройдет по центру города, далее вы поднимитесь в курортный парк, который раскинулся по склонам горы Железной. Прогуляетесь по аллеям парка, полюбуетесь архитектурными памятниками (дача Эмира Бухарского, Пушкинская Галерея), попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую). Познакомитесь с историей возникновения Железноводска, с его лечебным профилем, пребыванием на курорте замечательных людей России, работами гидрогеологов, медиков.
Понедельник, Среда 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пятигорск:
- Место дуэли Лермонтова
- Памятник М.Ю. Лермонтову
- Провал (закрыт по понедельникам)
- Эолова Арфа
- Горячая гора
- Грот Дианы
- Ресторация
- Железноводск:
- Подворье И. Карпова
- ПАМ.М.Ю. Лермонтову
- Источник №1
- Бывшая дача эмира Бухарского
- Пушкинская галерея
- Галерея Смирновских источников
- Каскадная лестница
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия по Пятигорску и Железноводску прошла интересно. Несмотря на поломку автобуса на первой остановке, компания быстро нашла на замену точно такой же автобус. Экскурсовод Ульяна замечательная, молодая, эрудированная, видно, что любит свою работу. Железноводск очень понравился. Уютный город. Экскурсионный маршрут комфортный, продуманный, без больших подъемов. В Пятигорске побывали на Провале, у Эоловой арфы, в парке Цветник, у места дуэли Лермонтова.
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Н
Все понравилось. Насыщенный тур, много информации. Очень понравился Железноводск.
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М
Женщина экскурсовод очень интересно рассказывала истории и проводила экскурсию, приятный долгий маршрут с массой информации и интересными локациями
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А
Очень познавательная экскурсия, гид Надежда все очень интересно рассказывает. Нам очень понравилось. Спасибо
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С
Экскурсия была интересный и познавательной. Наш гид Екатерина провела нас по красивым местам Пятигорска и Железноводска, рассказала про Лермонтова и провела к павильонам с минеральной водой
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М
20 августа 2025г были на обзорной экскурсии Пятигорск и Железноводск. Гид Ульяна от турфирмы Ладья. Ульяна заслуживает наивысших похвал. С таким интересом она рассказывает о городах. Несмотря на юность она
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