Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)

Пятигорск+Железноводск

В группе
до 50 чел.
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)

Что вы можете увидеть 🤩

  • Пятигорск:
  • Место дуэли Лермонтова
  • Памятник М. Ю. Лермонтову
  • Провал
  • Эолова Арфа
  • Горячая гора
  • Грот Дианы
  • Ресторация
  • Железноводск:
  • Ванны Островского
  • Ж/д вокзал
  • Подворье И. Карпова
  • Пам. М. Ю. Лермонтову
  • Источник №1
  • Бывшая дача эмира Бухарского
  • Пушкинская галерея
  • Галерея Смирновских источников
  • Каскадная лестница
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Комплексная экскурсия, которая позволяет за один день посетить разом два города - Пятигорск и Железноводск. Вы увидите и узнает много интересного об этих городах, посетите курортные парки, попробуете целебную минеральную воду и окунетесь в историю этих замечательных мест.
Пятигорск – крупнейший бальнеологический курорт страны, культурный центр Кавказских Минеральных Вод, исторический город России. Здесь много мест связанных с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Северном Кавказе.
Во время этой экскурсии вы посетите их, а так же побываете на уникальном озере Провал, осмотрите пещеру и подземное озеро, поднимитесь к беседке Эолова арфа, откуда открывается великолепная панорама, побываете на месте дуэли и гибели Лермонтова.
Железноводск – живописный курорт у подножия горы Железной. Самый уютный и зеленый среди городов-курортов на КМВ. Недаром Железноводск называют «зеленой жемчужиной» региона.
Экскурсия пройдет по центру города, далее вы поднимитесь в курортный парк, который раскинулся по склонам горы Железной. Прогуляетесь по аллеям парка, полюбуетесь архитектурными памятниками (дача Эмира Бухарского, Пушкинская Галерея), попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую).
Познакомитесь с историей возникновения Железноводска, с его лечебным профилем, пребыванием на курорте замечательных людей России, работами гидрогеологов, медиков.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Когда и сколько длится
Когда: Среда 13:20
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности.
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00.
  • Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Среда 13:20

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