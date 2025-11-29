Отправиться из Пятигорска в сердце Кавказа: к нарзанным источникам и легендарному пику
Зовём вас в Приэльбрусье! Сначала — в город-призрак Тырныауз и нацпарк с ледниками и высокогорным озёрами.
Затем — в Долину нарзанов и на смотровые станции «Мир» и «Гарабаши», к которым мы поднимемся на канатке. По пути вспомним легенды, загадки и истории, связанные с природой Эльбруса и его покорением.
Описание экскурсии
Дорога в горы и город-труженик Тырныауз. Это последний крупный населенный пункт на нашем пути и самый высокогорный город России. Ещё его называют городом-призраком — расскажем, почему.
Национальный парк «Приэльбрусье» — царство гор, ледников и альпийских лугов, а также высокогорных озёр, включая меняющее цвет озеро Донгуз-Орун-Кёль, и геологических объектов, среди которых — каменные грибы и базальтовые колонны.
Долина нарзанов — источник с необычным цветом воды. Из-за высокого содержания железа валун и струя воды окрашены в насыщенный оранжево-ржавый цвет, что создает контраст с окружающими пейзажами.
Азау — высокогорное плато, известное как сердце Приэльбрусья. Мы поднимаемся по канатной дороге на Эльбрус до станций «Мир» (3500 м) и «Гарабаши» (3847 м), откуда полюбуемся панорамным видам Главного Кавказского хребта.
Примерный тайминг
7:00–8:00 — выезд из Пятигорска 10:00–11:00 — Тырныауз 12:00–13:00 — национальный парк Приэльбрусье 12:30–13:30 — Долина нарзанов 13:00–14:00 — Азау 15:00–16:00 — подъём на Эльбрус по канатной дороге 18:30–19:30 — возвращение в Пятигорск
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться исходя из ваших пожеланий.
Организационные детали
Едем на комфортабельном авто Toyota Corona или Toyota Vitz
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Билет на канатную дорогу: взрослый — 2700 ₽; детский — 1500 ₽ (цены могут меняться в разные сезоны, есть льготные билеты)
Питание в кафе (по желанию). Также вы можете взять перекус и воду с собой
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваша команда гидов в Пятигорске
Мы семейная пара Пётр и Юлия, живем в Ессентуках и организуем небольшие туры в самые интересные места на Кавказе.
У нас есть две машины, безграничная любовь к горам и желание показывать читать дальше
людям настоящий Кавказ — не протоптанный миллионами туристов, а живой и бесконечно манящий.
Мы берём небольшую компанию и отправляемся в приключение, где можно почувствовать себя первооткрывателем, молча смотреть на закат, пить вкусный чай с видом на горы и разговаривать о важном.
Наша философия проста: Кавказ нужно пережить, а не просто посмотреть. И мы хотим стать вашими проводниками!