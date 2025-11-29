Зовём вас в Приэльбрусье! Сначала — в город-призрак Тырныауз и нацпарк с ледниками и высокогорным озёрами. Затем — в Долину нарзанов и на смотровые станции «Мир» и «Гарабаши», к которым мы поднимемся на канатке. По пути вспомним легенды, загадки и истории, связанные с природой Эльбруса и его покорением.

Описание экскурсии

Дорога в горы и город-труженик Тырныауз. Это последний крупный населенный пункт на нашем пути и самый высокогорный город России. Ещё его называют городом-призраком — расскажем, почему.

Национальный парк «Приэльбрусье» — царство гор, ледников и альпийских лугов, а также высокогорных озёр, включая меняющее цвет озеро Донгуз-Орун-Кёль, и геологических объектов, среди которых — каменные грибы и базальтовые колонны.

Долина нарзанов — источник с необычным цветом воды. Из-за высокого содержания железа валун и струя воды окрашены в насыщенный оранжево-ржавый цвет, что создает контраст с окружающими пейзажами.

Азау — высокогорное плато, известное как сердце Приэльбрусья. Мы поднимаемся по канатной дороге на Эльбрус до станций «Мир» (3500 м) и «Гарабаши» (3847 м), откуда полюбуемся панорамным видам Главного Кавказского хребта.

Примерный тайминг

7:00–8:00 — выезд из Пятигорска

10:00–11:00 — Тырныауз

12:00–13:00 — национальный парк Приэльбрусье

12:30–13:30 — Долина нарзанов

13:00–14:00 — Азау

15:00–16:00 — подъём на Эльбрус по канатной дороге

18:30–19:30 — возвращение в Пятигорск

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться исходя из ваших пожеланий.

Организационные детали

Едем на комфортабельном авто Toyota Corona или Toyota Vitz

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы