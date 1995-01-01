Метод «Sanus per aqua» — здоровье от воды — известен ещё со времён Древнего Рима, как средство избавления от недугов и заболеваний. Именно в наши дни оздоровление с помощью термальных вод переживает своё второе рождение, так как цивилизация, огородив человечество искусственной средой обитания, побудила высоко ценить живительную силу природных факторов.

Источник термоминеральной воды

Источник термоминеральной воды Сув. №1 на Суворовском месторождении был обнаружен и пробурен в 1959 году на глубине 1153 м. С того момента началась полувековая традиция оздоровления людей в его чудодейственных водах, молва о которых разошлась далеко за пределы Ставропольского края. Люди приезжают в станицу Суворовскую за здоровьем и долголетием. Черпая их в благодатных водах природного термального источника.

Свойства источника:

обладает исключительными свойствами «живой воды»,

слабо минерализирована,

содержит богатый состав природных элементов,

способствует общему оздоровлению и снижению веса,

одновременно подпитывает жизненные силы,

снимает напряжение и усталость,

имеет уникальные косметологические свойства — содействует восстановлению эластичных тканей,

улучшает состояние эмоциональной сферы.

Суворовская №1 способствует оздоровлению:

сердечно-сосудистой системы организма (снижение артериального давления, улучшение кровообращения и др. );

эндокринной системы организма, расстройств и заболеваний обмена веществ, способствует снижению уровня сахара в крови;

опорно-двигательного аппарата: суставов, позвоночника различной этиологии, подагры и ревматизма; также в посттравматической реабилитации, при восстановлении мышечного тонуса;

нервной системы (любой локализации и происхождения);

дыхательной и иммунной системы: профилактика и повышение иммунитета;

пищеварительной системы: хронический гастрит, хроническая язвенная болезнь, заболевания желчного пузыря, желчных путей, способствует повышению моторной функции органов желудочно-кишечного тракта.

Возьмите с собой:

Паспорт, свидетельство о рождении (детям);

Теплые вещи, удобная обувь;

Купальник, полотенце, тапочки;

Деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).

Место посадки:

Санаторий «Машук»

Лермонтовский разъезд

Отель «Бештау»

Санаторий «Зори Ставрополья»

Вход в парк 🌳 Цветник

Санаторий «Тарханы»

Санаторий «Родник»