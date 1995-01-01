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Суворовские бани — здоровье от воды

5
2 отзыва
Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Люди приезжают в станицу Суворовскую за здоровьем и долголетием.

Черпая их в благодатных водах природного термального источника.

Эта вода обладает свойствами «живой воды» — источника здоровья, хорошего настроения, а также уникальными косметологическими свойствами, содействуя восстановлению эластичных тканей.

Все эти чудесные свойства термальных вод вы обязательно испробуете на себе в этой экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 400 ₽ за человека

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Суворовские бани — здоровье от воды
Суворовские бани — здоровье от воды

Что вы увидите

  • Станица Суворовская
  • Источник термоминеральной воды Сув. №1
Метод «Sanus per aqua» — здоровье от воды — известен ещё со времён Древнего Рима, как средство избавления от недугов и заболеваний. Именно в наши дни оздоровление с помощью термальных вод переживает своё второе рождение, так как цивилизация, огородив человечество искусственной средой обитания, побудила высоко ценить живительную силу природных факторов.
Источник термоминеральной воды
Источник термоминеральной воды Сув. №1 на Суворовском месторождении был обнаружен и пробурен в 1959 году на глубине 1153 м. С того момента началась полувековая традиция оздоровления людей в его чудодейственных водах, молва о которых разошлась далеко за пределы Ставропольского края. Люди приезжают в станицу Суворовскую за здоровьем и долголетием. Черпая их в благодатных водах природного термального источника.

Свойства источника:

  • обладает исключительными свойствами «живой воды»,
  • слабо минерализирована,
  • содержит богатый состав природных элементов,
  • способствует общему оздоровлению и снижению веса,
  • одновременно подпитывает жизненные силы,
  • снимает напряжение и усталость,
  • имеет уникальные косметологические свойства — содействует восстановлению эластичных тканей,
  • улучшает состояние эмоциональной сферы.

Суворовская №1 способствует оздоровлению:

  • сердечно-сосудистой системы организма (снижение артериального давления, улучшение кровообращения и др. );
  • эндокринной системы организма, расстройств и заболеваний обмена веществ, способствует снижению уровня сахара в крови;
  • опорно-двигательного аппарата: суставов, позвоночника различной этиологии, подагры и ревматизма; также в посттравматической реабилитации, при восстановлении мышечного тонуса;
  • нервной системы (любой локализации и происхождения);
  • дыхательной и иммунной системы: профилактика и повышение иммунитета;
  • пищеварительной системы: хронический гастрит, хроническая язвенная болезнь, заболевания желчного пузыря, желчных путей, способствует повышению моторной функции органов желудочно-кишечного тракта.

Возьмите с собой:

  • Паспорт, свидетельство о рождении (детям);
  • Теплые вещи, удобная обувь;
  • Купальник, полотенце, тапочки;
  • Деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).

Место посадки:

    Санаторий «Машук»
    Лермонтовский разъезд
    Отель «Бештау»
    Санаторий «Зори Ставрополья»
    Вход в парк 🌳 Цветник
    Санаторий «Тарханы»
    Санаторий «Родник»
    Что входит
    • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
    • Услуги профессионального водителя
    • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами
    Что не входит
    • Купание, 1 час (350 руб)
    • Питание и вода
    • Личные расходы сувениры и пр. )
    Начало
    🚩 Несколько мест посадки
    Место завершения
    🏁 Несколько мест высадки
    Суворовские бани — здоровье от воды
    Суворовские бани — здоровье от воды
    Суворовские бани — здоровье от воды
    Суворовские бани — здоровье от воды

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Машук
    Машук
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    2 отзыва оставили туристы

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