Метод «Sanus per aqua» — здоровье от воды — известен ещё со времён Древнего Рима, как средство избавления от недугов и заболеваний. Именно в наши дни оздоровление с помощью термальных вод переживает своё второе рождение, так как цивилизация, огородив человечество искусственной средой обитания, побудила высоко ценить живительную силу природных факторов.
Источник термоминеральной воды
Источник термоминеральной воды Сув. №1 на Суворовском месторождении был обнаружен и пробурен в 1959 году на глубине 1153 м. С того момента началась полувековая традиция оздоровления людей в его чудодейственных водах, молва о которых разошлась далеко за пределы Ставропольского края. Люди приезжают в станицу Суворовскую за здоровьем и долголетием. Черпая их в благодатных водах природного термального источника.
Свойства источника:
обладает исключительными свойствами «живой воды»,
слабо минерализирована,
содержит богатый состав природных элементов,
способствует общему оздоровлению и снижению веса,
одновременно подпитывает жизненные силы,
снимает напряжение и усталость,
имеет уникальные косметологические свойства — содействует восстановлению эластичных тканей,
улучшает состояние эмоциональной сферы.
Суворовская №1 способствует оздоровлению:
сердечно-сосудистой системы организма (снижение артериального давления, улучшение кровообращения и др. );
эндокринной системы организма, расстройств и заболеваний обмена веществ, способствует снижению уровня сахара в крови;
опорно-двигательного аппарата: суставов, позвоночника различной этиологии, подагры и ревматизма; также в посттравматической реабилитации, при восстановлении мышечного тонуса;
нервной системы (любой локализации и происхождения);
дыхательной и иммунной системы: профилактика и повышение иммунитета;
пищеварительной системы: хронический гастрит, хроническая язвенная болезнь, заболевания желчного пузыря, желчных путей, способствует повышению моторной функции органов желудочно-кишечного тракта.
Возьмите с собой:
Паспорт, свидетельство о рождении (детям);
Теплые вещи, удобная обувь;
Купальник, полотенце, тапочки;
Деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).
Место посадки:
Санаторий «Машук»
Лермонтовский разъезд
Отель «Бештау»
Санаторий «Зори Ставрополья»
Вход в парк 🌳 Цветник
Санаторий «Тарханы»
Санаторий «Родник»
Что входит
Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
Услуги профессионального водителя
Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами
Что не входит
Купание, 1 час (350 руб)
Питание и вода
Личные расходы сувениры и пр. )
Начало
🚩 Несколько мест посадки
Место завершения
🏁 Несколько мест высадки
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.