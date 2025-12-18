Мои заказы

Пятигорск: машина времени у подножия Машука

Озеро Провалъ, Елизаветинская галерея, грот Дианы, «Цветник» и многое другое - на обзорной прогулке
Пятигорск — город с богатым прошлым и множеством легенд.

Вы готовы отправиться в путешествие сквозь эпохи? На экскурсии мы покажем ключевые достопримечательности и поделимся с вами захватывающими историями и мифами.

Вы перенесётесь во времена Лермонтова, гуляя по парку «Цветник», посетите озеро Провалъ и питьевые галереи, а затем вернётесь в современность, оказавшись на Верхнем рынке.
Описание экскурсии

Эпоха Лермонтова (19 век):

  • Место дуэли Лермонтова.
  • Парк «Цветник» — сердце Пятигорска, где гулял Лермонтов и другие знаменитости. Здание Лермонтовской галереи (сейчас Филармония).
  • Китайская беседка с видом на город.
  • Грот Дианы — место встреч «водяного общества», описанное поэтом.
  • Елизаветинская галерея — исторический питьевой источник целебной минеральной воды.

Ранняя история и развитие курорта:

  • Подземное озеро Провалъ в пещере горы Машук.
  • Академическая (Эммануелевская) галерея — историческое здание, построенное в честь генерала Емануеля.
  • Здание старых ванн — архитектурный памятник, отражающий историю бальнеологического курорта.
  • Гора Горячая: виды на город и окрестности, место первых поселений и разработок минеральных источников.

Советский период и современность:

  • Верхний рынок — оживлённое место, демонстрирующее современную жизнь Пятигорска.
  • Памятник Кисе Воробьянинову из «Двенадцати стульев».
  • Памятник генералу Ермолову.
  • Статуя орла — символ Кавминвод.

Вы узнаете:

  • Как Пятигорск вырос из небольшого военного укрепления в процветающий курорт.
  • Как город повлиял на творчество Лермонтова и как он отражён в «Герое нашего времени» и других произведениях.
  • Кто приезжал сюда в 19 веке — о нравах, развлечениях и светской жизни.
  • Почему дуэли были так распространены и как они проходили.
  • А также истории о привидениях и необъяснимых явлениях в старинных зданиях.

Организационные детали

  • Поедем на Lada Vesta.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Мария
Мария — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 48 туристов
Гиды нашей команды имеют опыт работы старшими научными сотрудниками государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. Тема «Лермонтов на Кавказе» — одно из ключевых направлений нашей деятельности. Исследования в области истории и культуры
читать дальше

позволили нам глубоко изучить жизнь и творчество великого поэта, его связь с культурным наследием, историческими событиями и литературным контекстом своего времени. Наша работа — часть дела по сохранению культурного наследия и продвижению знаний о значении личности и творчества Лермонтова.

