Пятигорск — город с богатым прошлым и множеством легенд.
Вы готовы отправиться в путешествие сквозь эпохи? На экскурсии мы покажем ключевые достопримечательности и поделимся с вами захватывающими историями и мифами.
Вы перенесётесь во времена Лермонтова, гуляя по парку «Цветник», посетите озеро Провалъ и питьевые галереи, а затем вернётесь в современность, оказавшись на Верхнем рынке.
Описание экскурсии
Эпоха Лермонтова (19 век):
- Место дуэли Лермонтова.
- Парк «Цветник» — сердце Пятигорска, где гулял Лермонтов и другие знаменитости. Здание Лермонтовской галереи (сейчас Филармония).
- Китайская беседка с видом на город.
- Грот Дианы — место встреч «водяного общества», описанное поэтом.
- Елизаветинская галерея — исторический питьевой источник целебной минеральной воды.
Ранняя история и развитие курорта:
- Подземное озеро Провалъ в пещере горы Машук.
- Академическая (Эммануелевская) галерея — историческое здание, построенное в честь генерала Емануеля.
- Здание старых ванн — архитектурный памятник, отражающий историю бальнеологического курорта.
- Гора Горячая: виды на город и окрестности, место первых поселений и разработок минеральных источников.
Советский период и современность:
- Верхний рынок — оживлённое место, демонстрирующее современную жизнь Пятигорска.
- Памятник Кисе Воробьянинову из «Двенадцати стульев».
- Памятник генералу Ермолову.
- Статуя орла — символ Кавминвод.
Вы узнаете:
- Как Пятигорск вырос из небольшого военного укрепления в процветающий курорт.
- Как город повлиял на творчество Лермонтова и как он отражён в «Герое нашего времени» и других произведениях.
- Кто приезжал сюда в 19 веке — о нравах, развлечениях и светской жизни.
- Почему дуэли были так распространены и как они проходили.
- А также истории о привидениях и необъяснимых явлениях в старинных зданиях.
Организационные детали
- Поедем на Lada Vesta.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 48 туристов
Гиды нашей команды имеют опыт работы старшими научными сотрудниками государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. Тема «Лермонтов на Кавказе» — одно из ключевых направлений нашей деятельности.
