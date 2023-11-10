Мы с вами посетим Северную Осетию — один из самых прекрасных уголков России, который поразит вас своей красотой и гостеприимством! Здесь вы увидите красивейшие горы, живописные долины, самые значимые экскурсионные объекты, и самую чистую природу! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и удивительное, то этот тур именно для вас!
Ближайшие даты:
10
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Что вас ожидает:
- Аланский Успенский монастырь
- Арт-объект «Зеркальный барс»
- Кармадонское ущелье
- Даргавс
- Мидаграбинские водопады
- Крепость Дзивгис
- Поселок Фиагдон
- Арт-объекты
- Монумент Уастырджи
- Верхний Мизур
- Поселок-призрак Садон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
• 1 День В зависимости от времени приезда в Северную Осетию посетим:
- Аланский Успенский монастырь;
- Арт-объект «Зеркальный барс».
- 2 День — Кармадонское ущелье;
- Даргавс;
- Мидаграбинские водопады;
- Крепость Дзивгис;
- Поселок Фиагдон;
- Арт-объекты. Путешествие начнется с Кармадонского ущелья — это одно из самых красивых мест Северной Осетии, печально известное из-за сошедшего в 2002 году ледника Колка. Вы своими глазами увидите масштабы и последствия катастрофы. Далее наша дорога пролегает через Даргавский «Город Мертвых» — загадочный городок находящийся в горах Кавказа. Преодолев очередной горный серпантин, маршрут приведет нас в Куртатинское ущелье. Вы посетите древний замковый комплекс Курта и Тага, осмотрите крупнейшее скальное оборонительное сооружение на Кавказе — Дзивгисскую скальную крепость.
- 3 День — Монумент Уастырджи;
- Верхний Мизур;
- Поселок-призрак Садон;
- Арт-объект «Танец с кинжалами». Двигаясь по Алагирскому ущелью, вы окажетесь в селении Верхний Мизур, которое возникло еще в конце 16 века. Село представляет собой древний квартал, давно покинутый жителями. Достопримечательностью селения, помимо остатков башен и склепов, являющихся памятниками культурного наследия федерально значения, считается церковь Архангела Михаила, и все это на высоте почти 2000 метров над уровнем моря. Впереди вас будет ждать еще один необычный поселок с европейской архитектурой — Садон, который вырос в 19 веке возле богатого рудного месторождения, а вначале 21 века стихия превратила его в декорации для триллеров.
Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча/проводы аэропорт/жд вокзал/место проживания (города КМВ)
- Комфортабельный трансфер по всем локациям
- Сопровождение опытного гида
- Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
- Кальян в горах
- Цветной дым для создания оригинальных фотографий
- Что не входит
- Проживание в коттеджах или отеле (цена зависит от количества людей)
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт, Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30Экскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).
- Необходимо взять с собой паспорт
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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