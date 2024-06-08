Туры из аэропорта Пятигорска

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» в Пятигорске, цены от 15 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
27 000 за человека
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
11 июля в 08:00
22 июля в 08:00
52 000 за человека
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
1700015 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    8 июня 2024
    Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
    Замечательная поездка. И для тех, кто любит побродить пешком и для тех, кто просто любит, чтобы его привезли на локацию
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    и созерцать прекрасное. А поверьте посмотреть, полюбоваться есть на что. По времени нас особо не ограничивали. И даже привозили на локации, не заявленные в туре. Особое спасибо водителю и гиду одновременно Радмиру за отзывчивость, интересную и познавательную информацию, истории и сказания из прошлого) будем в этих краях, обязательно обратимся именно к Вам за новыми незабываемыми впечатлениями. Огромное, человеческое спасибо. Всем рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Из аэропорта»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
  2. Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
  3. Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июле 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 15 300 до 52 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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