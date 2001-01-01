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Цейское ущелье и купание в термальном источнике

4.6
18 отзывов
Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Цей — удивительный уголок Северной Осетии для любителей туризма и активного отдыха.

Его называют «подковой счастья»: он окружен грандиозными вершинами, а по форме ущелье напоминает символ удачи.

Леса и луга, стремительные реки с водопадами, горы ⛰️ и с белоснежными вершинами — вас захватит красота местной природы.

Вас ждут сногсшибательные пейзажи.

На экскурсии 🧭 вы насладитесь видами, искупаетесь в термальном источнике и сделаете много потрясающих фотографий.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Цейское ущелье и купание в термальном источнике

Что вы увидите

  • Сказский ледник
  • Святилище Реком
  • Алагир
  • Цейское ущелье
  • Горячий источник Верхний Бирагзанг
Источники
Экскурсия в Цей начинается в Пятигорске, маршрут проходит через Нальчик, затем проезжает два относительно крупных города Северной Осетии Ардон и Алагир. От города Алагира начинается военно-осетинская дорога, которая проходит в основном по Ардонскому ущелью.
В начале ущелья достаточно большое количество целебных источников, преимущественно сероводородных. Там, где склоны первый раз близко подходят к дороге, из скалы летит на своем коне Уастырджи – покровитель воинов и путников, Георгий-небожитель.
Цейское ущелье
В Цейском ущелье находится один из самых известных исторических памятников в Северной Осетии — святилище Реком. Святилище недавно реставрировалось и выглядит очень ухоженно. Комплекс состоит из мужского и женского святилищ, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, а также нескольких объектов культового назначения. Место святое, сакральное. Не всякого пустит, не всякому позволит.
В старом святилище, которое сгорело несколько лет назад, хранились боевые доспехи и шлем Ос-Багатара — аланского царя времен Золотой Орды.
С поляны, где находятся основные сооружения, открывается хороший обзор на Сказский ледник. Для туристов и альпинистов Цей привлекателен наличием лагерей, освоенностью района, разными по сложности маршрутами как для начинающих, так и для опытных альпинистов. В Цее есть база МЧС.
Дорога в Цейское ущелье начинается от селения Бурон, расположенного на 20-м километре Транскавказской автомагистрали от г. Алагир. Здесь поворачиваем направо, и, переехав по мосту на левый берег Ардона, начинаем подъем по дороге. На первом серпантине, слева, нас приветствует скульптура персонажа осетинского эпоса — Афсати, покровителя живых существ. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, и фигура покровителя на въезде символизирует защиту и покровительство для всего живущего в этом красивом уголке Кавказа.
На 10 километре дорога приводит в курортную зону, где расположены гостиницы и базы отдыха. Слева, по ходу движения, сквозь сосновые заросли, просматривается Сказский ледник и горнолыжная трасса на его морене.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Подъем на канатной дороге (300 руб/чел)
  • Купание в горячем источнике (100 руб/чел)
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Цейское ущелье и купание в термальном источнике

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ладья
Ладья
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18 отзывов оставили туристы

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