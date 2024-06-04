1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
«Сказский ледник — вы подниметесь по канатной дороге на высоту 2500 метров и полюбуетесь величественными языками ледника»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
«Здесь начнется настоящее приключение: вы подниметесь на кресельной канатной дороге к смотровой площадке на высоте 2500 метров и оцените мощь и величие Сказского ледника»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Побывать в Приэльбрусье, подняться по канатной дороге и увидеть могучего исполина Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«По нему доберёмся к подножию горы и уже отсюда, на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге, поднимемся вверх к Эльбрусу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Полюбоваться бирюзовым озером и подняться по канатной дороге на «вершину мира»
Начало: У вашего отеля
«Эльбрус — вы подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку, откуда открывается сногсшибательная панорама седовласого Эльбруса и Главного Кавказского хребта»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Насладиться горными пейзажами, побывать в древних аланских поселениях и прокатиться на канатке
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
«Подъём по канатной дороге — 600 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения4 июня 2024Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г. Получили одни из самых ярких эмоций за всю жизнь😊😜😎 очень приятный,
- ТТатьяна25 мая 2024Отличная экскурсия!!! Данный маршрут рекомендую тем, кто помимо основных туристических точек хочет еще больше насладится природными красотами Осетии. С погодой,
- ААнастасия18 мая 2024Очень интересный тур с прекрасным гидом Магомедом. Очень интересный день с погружением в традиции и легенды. Организация очень хорошая, машина комфортная. Большое спасибо Магомеду и Лиане!!! Ждём новых встреч
- ААнна12 мая 2024С погодой немного не повезло, но несмотря на это, экскурсия прошла комфортно. Гид Владимир не торопил нас по времени, на Эльбрус
- ММихаил30 апреля 2024Очень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались в источниках, тоже очень прикольно, эффект как от бани, все очень понравилось. Рекомендую.
- ИИван26 апреля 2024Хотим сказать огромное спасибо за организацию экскурсии Лиане, гид Владимир выше всех похвал,😃посетили все запланированные места и, может быть, даже немного больше, узнали историю, получили ответы на все вопросы☺️ могли бы рекомендовать все будущим туристам
- ЕЕлена11 апреля 2024Брали у Николая несколько туров, и, в зависимости от погоды он предложил поменять местами даты поездок на Эльбрус и в
- ММария10 января 2024Сегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлением. Особенно понравилась организация экскурсии. Лиана, Вам огромное спасибо. Все очень оперативно.
- ССветлана4 января 2024Красивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные места
- ААлексей1 ноября 2023Очень понравилась организация экскурсии! Встретили в аэропорту и сразу мы поехали по достопримечательностям, отличный маршрут знающий и вежливый Гид, проехали не торопясь все посмотрели искупались в термальных источниках и в конце нас доставили в гостиницу. Спасибо организатору и Гиду Сергею!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Канатная дорога»
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