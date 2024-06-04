Экскурсии с посещением канатной дороги во Владикавказе

Найдено 5 экскурсий в категории «Канатная дорога» во Владикавказе, цены от 9 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
«Сказский ледник — вы подниметесь по канатной дороге на высоту 2500 метров и полюбуетесь величественными языками ледника»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
«Здесь начнется настоящее приключение: вы подниметесь на кресельной канатной дороге к смотровой площадке на высоте 2500 метров и оцените мощь и величие Сказского ледника»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Побывать в Приэльбрусье, подняться по канатной дороге и увидеть могучего исполина Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«По нему доберёмся к подножию горы и уже отсюда, на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге, поднимемся вверх к Эльбрусу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 за всё до 4 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Полюбоваться бирюзовым озером и подняться по канатной дороге на «вершину мира»
Начало: У вашего отеля
«Эльбрус — вы подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку, откуда открывается сногсшибательная панорама седовласого Эльбруса и Главного Кавказского хребта»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 900 за всё до 4 чел.
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Насладиться горными пейзажами, побывать в древних аланских поселениях и прокатиться на канатке
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
«Подъём по канатной дороге — 600 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г. Получили одни из самых ярких эмоций за всю жизнь😊😜😎 очень приятный,
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    вежливый и веселый гид, чистая машина и комфортное вождение. Поездка в одну сторону занимает около 3,5 часов, но с Тимуром они пролетели незаметно: интересные рассказы про достопримечательности в ненавязчивом стиле (как мы и хотели), юмористические истории, домашнее вино - ощущение будто ехали с хорошим другом. Тимур подсказывал, где самые красивые виды и где вкусно пообедать или перекусить. По пути мы заехали на красивое голубое озеро Гижгит, затем отправились покорять самую высокую горную вершину России - Эльбрус! Самая яркая эмоция от вершины - катание на снегоходах😍 Это место навсегда покорило наши души и сердца, что-то невероятное - смотрите фотографии - сами всё увидите! 😁 А лучше приезжайте и бронируйте экскурсию - не пожалеете!

    Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
    Отличная экскурсия!!! Данный маршрут рекомендую тем, кто помимо основных туристических точек хочет еще больше насладится природными красотами Осетии. С погодой,
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    правда, не очень повезло, но в пасмурной погоде в горах есть особый шарм;). Отдельное спасибо гиду Мурату, который не только потрясающий рассказчик, и за время перемещения от одной локации к другой рассказал очень много интересного про местные традиции и обычаи, но и очень опытный водитель, что немало важно, так как из-за дождя дорога местами была очень плохая.

  • А
    Анастасия
    18 мая 2024
    Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
    Очень интересный тур с прекрасным гидом Магомедом. Очень интересный день с погружением в традиции и легенды. Организация очень хорошая, машина комфортная. Большое спасибо Магомеду и Лиане!!! Ждём новых встреч
    Очень интересный тур с прекрасным гидом Магомедом. Очень интересный день с погружением в традиции и легенды
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    С погодой немного не повезло, но несмотря на это, экскурсия прошла комфортно. Гид Владимир не торопил нас по времени, на Эльбрус
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    поднимались без гида, но не торопились обратно. Несмотря на ограничение видимости, масштаб Эльбруса впечатляет. Команда организаторов работает четко, быстро отвечают на все возникающие организационные вопросы, при необходимости корректируют маршрут по желанию, подсказывают чем можно заменить локации на маршруте.

  • М
    Михаил
    30 апреля 2024
    Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
    Очень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались в источниках, тоже очень прикольно, эффект как от бани, все очень понравилось. Рекомендую.
    Очень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались вОчень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались вОчень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались вОчень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались вОчень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались вОчень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались вОчень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались вОчень хороший маршрут, гид Владимир показал отличные локации, природа Северной Осетии прекрасна, в завершении купались в
  • И
    Иван
    26 апреля 2024
    Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
    Хотим сказать огромное спасибо за организацию экскурсии Лиане, гид Владимир выше всех похвал,😃посетили все запланированные места и, может быть, даже немного больше, узнали историю, получили ответы на все вопросы☺️ могли бы рекомендовать все будущим туристам
    Хотим сказать огромное спасибо за организацию экскурсии Лиане, гид Владимир выше всех похвал,😃посетили все запланированные местаХотим сказать огромное спасибо за организацию экскурсии Лиане, гид Владимир выше всех похвал,😃посетили все запланированные местаХотим сказать огромное спасибо за организацию экскурсии Лиане, гид Владимир выше всех похвал,😃посетили все запланированные места
  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Брали у Николая несколько туров, и, в зависимости от погоды он предложил поменять местами даты поездок на Эльбрус и в
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    Грозный. И мы безмерно благодарны ему за это! Были на Эльбрусе в отличный солнечный день!! Думаю, это и определило наши незабываемые эмоции от данной поездки!! Нашим гидом был Юрий. Отличный рассказчик не только об истории Осетии, но и многих интересных историй из ее жизни и жизни местного народа. На само посещение Эльбруса обычно отводится 2, максимум 3 часа. Но мы 4 часа не могли оторваться от захватывающих видов. Спасибо огромное Юрию, что терпеливо нас ждал внизу всё это время!! И периодически интересовался у нас по телефону, всё ли у нас хорошо. Поездку на Эльбрус однозначно рекомендую!!!

  • М
    Мария
    10 января 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Сегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлением. Особенно понравилась организация экскурсии. Лиана, Вам огромное спасибо. Все очень оперативно.
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    Спасибо гиду Магомеду. Большой молодец. Всегда рядом, причем абсолютно по-любому вопросу. Сопровождение на высшем уровне!!! Приеду весной однозначно, уж слишком тут красиво!

    Сегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлениемСегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлением
  • С
    Светлана
    4 января 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Красивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные места
    Красивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные местаКрасивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные местаКрасивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные места
  • А
    Алексей
    1 ноября 2023
    Путешествие на высокогорный курорт Цей
    Очень понравилась организация экскурсии! Встретили в аэропорту и сразу мы поехали по достопримечательностям, отличный маршрут знающий и вежливый Гид, проехали не торопясь все посмотрели искупались в термальных источниках и в конце нас доставили в гостиницу. Спасибо организатору и Гиду Сергею!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Канатная дорога»

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Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Канатная дорога" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 9 500 до 24 900. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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