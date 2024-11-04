Что вас ожидает:На въезде в ущелье находиться Аланский женский монастырь — это самая южная женская обитель России, с потрясающим видом на горы, первая наша остановка. Зарядившись божественной энергией, едем в само ущелье, где нас встречает самая большая наскальная скульптура установленная в честь покровителя мужчин Уастырыжи, весом 28 тонн, на высоте 120 метров, где каждый путник останавливается и просит удачной дороги. Недалеко от святилища находятся сероводородные питьевые источники, укрепим здоровье и поедем дальше в ущелье где открываются красоты Цея. Здесь живописные скалистые горы, голубое небо, череда тоннелей и средневековые села на высоте птичьего полёта вмиг превратят вас в натуралиста, а самые бесстрашные путешественники ещё и прогуляются по старому висячему мосту над бурной рекой Ардон. Далее нас ждёт подъем по серпантину к горнолыжному курорту «Сказка» на высоту 1950 метров над уровнем моря, откуда канатная дорога поднимет вас на смотровую к подножию ледника (на высоту 2500 метров). Спустившись, перекусим вкуснейшими чебуреками и отправимся к самому высокогорному водохранилищу России на высоте 1670 метров, вода в котором бирюзового цвета. По традиции закончим наше путешествие Бирагзангскими термальными ваннами, снимем усталость и приобретём кавказское долголетие. Важная информация:• Возьмите с собой купальные принадлежности для купания в термальных ваннах.

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.