Цейское ущелье по праву считается одним из красивейших в Северной Осетии.
Это волшебное место, в котором гармонично соседствуют бурные речные потоки, многовековые сосны и остроконечные горы.
В нашей поездке вы прокатитесь на канатной дороге, оздоровитесь в термальных источниках и узнаете много нового о природе Цея, его истории и легендах.
Это волшебное место, в котором гармонично соседствуют бурные речные потоки, многовековые сосны и остроконечные горы.
В нашей поездке вы прокатитесь на канатной дороге, оздоровитесь в термальных источниках и узнаете много нового о природе Цея, его истории и легендах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:На въезде в ущелье находиться Аланский женский монастырь — это самая южная женская обитель России, с потрясающим видом на горы, первая наша остановка. Зарядившись божественной энергией, едем в само ущелье, где нас встречает самая большая наскальная скульптура установленная в честь покровителя мужчин Уастырыжи, весом 28 тонн, на высоте 120 метров, где каждый путник останавливается и просит удачной дороги. Недалеко от святилища находятся сероводородные питьевые источники, укрепим здоровье и поедем дальше в ущелье где открываются красоты Цея. Здесь живописные скалистые горы, голубое небо, череда тоннелей и средневековые села на высоте птичьего полёта вмиг превратят вас в натуралиста, а самые бесстрашные путешественники ещё и прогуляются по старому висячему мосту над бурной рекой Ардон. Далее нас ждёт подъем по серпантину к горнолыжному курорту «Сказка» на высоту 1950 метров над уровнем моря, откуда канатная дорога поднимет вас на смотровую к подножию ледника (на высоту 2500 метров). Спустившись, перекусим вкуснейшими чебуреками и отправимся к самому высокогорному водохранилищу России на высоте 1670 метров, вода в котором бирюзового цвета. По традиции закончим наше путешествие Бирагзангскими термальными ваннами, снимем усталость и приобретём кавказское долголетие. Важная информация:• Возьмите с собой купальные принадлежности для купания в термальных ваннах.
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Ежедневно в 08.00, 09.00, 10.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аланский женский монастырь
- Наскальная скульптура Уастырджи
- Средневековая застава «Арка Чъырамад»
- Арт-Объект «Рог изобилия»
- Цейский ледник
- Канатная дорога
- Гора Зӕдбадӕн «Монах»
- Зарамагское водохранилище
- Горячие термальные источники
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Подъем на канатке - 800 руб.
- Вход на термальные ванны - 500 руб.
- Обед (средний чек - 450 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Осетии
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08.00, 09.00, 10.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 ноя 2024
Ещё раз хочу выразить благодарность Сослану. Второй раз приезжаем в Осетию и второй раз бронируем у Сослана экскурсии. Мы получили множество эмоций от поездки, сделали бесчисленное количество фотографий! Спасибо, что постарались показать максимум из возможного, отдельная благодарность за потрясающую осведомленность, глубокие знания культуры и истории региона. Мы под впечатлением! Будем скучать по Осетии и ждать следующей поездки!
А
Андрей
6 окт 2024
Отличная экскурсия! Хазбулат - прекрасный специалист в истории Осетии. За время экскурсии вы узнаете детали не просто о достопримечательностях Осетии, а об истории их возникновения. Вы поймете насколько Осетия всей своей сутью связана с историей Евразии и ее народов.
А
Алина
20 сен 2024
Экскурсия супер, погода на канатке подвела дождь туман - наверху ничего не увидели, но в остальном остались в восторге. Гид Мурат - 🔥🔥🔥. В завершении экскурсии термальные источники - это пушка бомба💥. Были с детьми - по душе было всем.
Е
Елена
26 июн 2024
Очень интересная и красочная экскурсия в приятной компании гида. Большое спасибо Сослану за экскурсию, узнали много интересного про Северную Осетию - про обычаи, традиции, историю древних народов, быт и рассказы
Е
Елена
20 мая 2024
Красивейшие места Осетии не оставят никого равнодушным: Цейское ущелье, невероятная по своей мощи скульптура братьям Газдановым, скульптура Уастырыжи, термальные ванны - это лишь малая часть от Сослана.
Своими глазами увидеть это
Своими глазами увидеть это
Н
Наталья
28 апр 2024
Экскурсия нам очень понравилась👍👍👍 Сослан очень приятный, разносторонний и любящий свой край человек. Мы увидели много красивейших мест и услышали массу нового об Осетии. В добавок нас ждал бонус, в виде самых вкусных мест Владикавказа.
А
Анастасия
15 ноя 2023
Просто всё супер!! Рекомендую!
Входит в следующие категории Владикавказа
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