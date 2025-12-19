В путешествии из Пятигорска к горе Кольцо и Медовым водопадам
Карачаево-Черкессию легко полюбить, если увидеть её правильно.
Наша поездка объединяет знаковые природные места — гору Кольцо, Медовые водопады, Аликоновское ущелье, местные легенды и яркие впечатления: полёт на самом длинном зиплайне России и катание на лошадях.
Описание экскурсии
9:00–10:00 — переезд из Пятигорска к горе Кольцо
Посетим одну из самых узнаваемых природных достопримечательностей региона. Вы узнаете, почему гора почиталась в прошлом и какую роль играла в местных преданиях.
10:00–10:30 — гора Кольцо
Подъём и спуск с фотостопами. Расскажем, чем гора Кольцо примечательна не только внешне и почему её посещение считается обязательным.
10:30–11:00 — переезд к зиплайну
По дороге — виды Аликоновского ущелья и рассказ о его истории и легендах.
11:00–11:20 — зиплайн над Аликоновским ущельем (по желанию)
Спуск на самом длинном зиплайне в России протяжённостью более 1 км. Те, кто не планирует спуск, переезжают к следующей точке на авто.
11:20–12:20 — Медовые водопады
Прогулка по территории водопадов и окрестностям, время для фото и отдыха. Вы узнаете, откуда появилось название «Медовые водопады» и какие легенды с ними связаны.
12:30–13:10 — чайный домик и обед
Посещение уютного места отдыха, дегустация десятков видов местного варенья с чаем из горных трав. По желанию — катание на лошадях (+1 час)
13:10–14:10 — возвращение в Пятигорск
По пути, по желанию группы, возможна остановка у замка «Коварство и любовь» — места с историей, напрямую связанной с названием Аликоновского ущелья.
Организационные детали
Едем на комфортабельном авто Hyundai, Toyota, Lada
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Экологический сбор — 200 ₽ за чел.
Питание — средний чек 400 ₽ за чел.
Катание на лошадях — 500 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Цветник»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 1018 туристов
Мы — команда гидов, состоящая из коренных жителей Пятигорска. Любим и ценим свой город. С радостью расскажем вам о его достопримечательностях, культуре, традициях и повседневной жизни.