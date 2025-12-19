Карачаево-Черкессию легко полюбить, если увидеть её правильно. Наша поездка объединяет знаковые природные места — гору Кольцо, Медовые водопады, Аликоновское ущелье, местные легенды и яркие впечатления: полёт на самом длинном зиплайне России и катание на лошадях.

9:00–10:00 — переезд из Пятигорска к горе Кольцо

Посетим одну из самых узнаваемых природных достопримечательностей региона. Вы узнаете, почему гора почиталась в прошлом и какую роль играла в местных преданиях.

10:00–10:30 — гора Кольцо

Подъём и спуск с фотостопами. Расскажем, чем гора Кольцо примечательна не только внешне и почему её посещение считается обязательным.

10:30–11:00 — переезд к зиплайну

По дороге — виды Аликоновского ущелья и рассказ о его истории и легендах.

11:00–11:20 — зиплайн над Аликоновским ущельем (по желанию)

Спуск на самом длинном зиплайне в России протяжённостью более 1 км. Те, кто не планирует спуск, переезжают к следующей точке на авто.

11:20–12:20 — Медовые водопады

Прогулка по территории водопадов и окрестностям, время для фото и отдыха. Вы узнаете, откуда появилось название «Медовые водопады» и какие легенды с ними связаны.

12:30–13:10 — чайный домик и обед

Посещение уютного места отдыха, дегустация десятков видов местного варенья с чаем из горных трав. По желанию — катание на лошадях (+1 час)

13:10–14:10 — возвращение в Пятигорск

По пути, по желанию группы, возможна остановка у замка «Коварство и любовь» — места с историей, напрямую связанной с названием Аликоновского ущелья.

Организационные детали

Едем на комфортабельном авто Hyundai, Toyota, Lada

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы