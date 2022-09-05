в субботу и воскресенье в 06:00

Это путешествие по Дигорскому ущелью — одному из самых древних и аутентичных уголков Северной Осетии, где до сих пор живут и хранят свои традиции осетины-дигорцы. Мы доберемся до сторожевых башен и крепостей, отведаем блюда местной кухни и окажемся у живописных горных водопадов. А по дороге я расскажу об истории этих мест, их обычаях и природе.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога в Дигорию. Мы проедем по долине реки Урух и живописному туннелю Дигорского ущелья, остановимся возле святилища Уастарджи, покровителя путников и мужчин. По пути заглянем музей Наны Задалеской — народной осетинской героини. А также заедем в древнее село в Галиат, которое называют кавказским Мачу-Пикчу.

Природа и древние памятники ущелья. Вы увидите древние сторожевые башни и крепости — полуразрушенные, но по-прежнему величественные и овеянные легендами. Рассмотрите замок Фрегат 14 — 16 веков, у стен которого открывается изумительный вид на Дигорское ущелье. Проедете мимо заброшенной бельгийской фабрики золотодобытчиков и сделаете фото рядом с местными арт-объектами.

Край горных водопадов. Через покинутые селения мы доберемся до чудесной поляны с видом на водопад Три сестры — три параллельных потока, которые начинаются с ледника Таймази и стремятся к горе Кубус. Затем посетим впечатляющий 35-метровый каскад Галдоридон. А по дороге к водопаду Байради встретим горный ледник, который практически никогда не тает.

Гастрономическая часть поездки тоже будет насыщенной: мы перекусим в ресторане национальной кухни, отведаем осетинских пирогов (сахарадджин, фыджин, уалибах), местного пива и араки.

Организационные детали