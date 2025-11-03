в субботу и воскресенье в 06:00

Лучшее время для посещения Дигорского ущелья - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает всеми красками. В это время водопады полноводны, а дороги безопасны для путешествий. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой осенних пейзажей, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной посещение возможно, но может быть ограничено из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сторожевые башни
Замок Фрегат
Святилище Уастарджи
Заброшенная бельгийская фабрика
Описание экскурсии
Дорога в Дигорию. Мы проедем по долине реки Урух и живописному туннелю Дигорского ущелья, остановимся возле святилища Уастарджи, покровителя путников и мужчин. Посмотрим на теснину реки Ахсинта с моста. Заедем в древнее село Камунта и через высокогорный перевал (2500 н. у. м.) доберёмся в соседнее Алагирское ущелье. По пути заглянем в заброшенные свинцово-серебряные штольни, увидим несколько нежилых горняцких посёлков и многое другое. На обратном пути попробуем минеральную воду санатория «Тамиск», посетим ещё одно святилище Уастарджи. И, уже по Военно-Осетинской дороге, вернёмся на равнину.
Природа и древние памятники ущелья. Вы увидите древние сторожевые башни и крепости — полуразрушенные, но по-прежнему величественные и овеянные легендами. Рассмотрите замок Фрегат 14 — 16 веков, у стен которого открывается изумительный вид на Дигорское ущелье. Проедете мимо заброшенной бельгийской фабрики золотодобытчиков и сделаете фото рядом с местными арт-объектами.
Край горных водопадов. Через покинутые селения мы доберёмся до чудесной поляны с видом на водопад Три сестры — три параллельных потока, которые начинаются с ледника Таймази и стремятся к горе Кубус. Затем посетим впечатляющий 35-метровый каскад Галдоридон и водопад Байради.
Гастрономическая часть поездки тоже будет насыщенной: мы перекусим в ресторане национальной кухни, отведаем осетинских пирогов (сахарадджин, фыджин, уалибах), местного пива и араки.
Организационные детали
С собой нужно взять паспорт РФ
Дополнительные расходы: питание (подскажу, где найти самые вкусные осетинские пироги); экосбор 250 ₽
Экскурсии проходят на автомобилях УАЗ-патриот, Хендай Старекс. Дорога спокойная, практически без серпантинов, подойдёт даже детям от 7 лет
Для групп от 4 человек можно организовать выезд в любой день
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 525 туристов
Интерес к горам я впитал с детства. Мой отец возил автобусные экскурсии по всему Кавказу от Домбая до Цея. Мама работала экскурсоводом в музее «Домик Лермонтова» и в Пятигорском экскурсионном читать дальшеуменьшить
бюро. Остальные члены нашей команды также являются опытными проводниками.
15 лет назад, ещё на обычных УАЗах «козлах», мы пробирались туда, где был в лучшем случае только намёк на дорогу. Сейчас мы возим не в туристические локации, а в места единения с природой. Нешаблонно, индивидуально и увлекательно. Каждый водитель покажет самые красивые места для фото, развеселит местными байками и отнесётся к вам со всей заботой и ответственностью.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Анна
Дигорское ущелье одно из самых красивых мест в Северной Осетии - путешествовать по нему можно бесконечно долго: красивые пейзажи на каждом шагу. Прекрасное место, которое однозначно не оставит никого равнодушным.
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длительная по времени: включает множество остановок, обзоры на прекрасные виды, исторические достопримечательности, культовые места. Повезло с погодой: в начале ноября в горах было тепло и солнечно.
Экскурсией очень довольна! Константин, спасибо вам за интересную экскурсию по живописным местам!
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Сафонова
Интереснейший авторский маршрут Константина. Мы любовались ледяными горными водопадами, старинными культовыми сооружениями древних аланов, архаичными поселениями, сторожевыми башнями. Все эти рукотворные архитектурные обьекты смотрелись на фоне гор и облаков просто читать дальшеуменьшить
восхитительно! Каждый ракурс, каждый кадр поражал гармонией красок. Отдельно хочу отметить Константина как грамотного, широко-образованного человека. Его увлекательные рассказы скрашивали долгий путь и мотивировали более детально погрузиться в историю прекрасной Северной Осетии.
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М
Мария
Экскурсия - супер! Константин отличный водитель и рассказчик! Учитывайте, что с собой лучше брать немного налички на сувениры-кафешки, потому как с терминалами и переводами может быть беда ввиду нестабильного интернета. А ещё не забывайте про переменчивую погоду и берите с собой толстовку или дождевик, есть вероятность, что пригодится.
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Е
Елена
Замечательная познавательная экскурсия. Очень много впечатлений. Это надо видеть!!! Огромное спасибо Константину. Всё было просто здорово!!!!
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Елена
Очень понравилось путешествие. Повезло очень с погодой, золотая осень в горах - это волшебно!! Константин отличный водитель.
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Наталья
В целом понравилось, насыщенный маршрут, хорошая организация. Лично мне мало было времени в Галиате, можно было бы сократить время пребывания на водопада, но там побродить подольше.
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