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Описание
Что вас ожидает
Дорога в Дигорию. Мы проедем по долине реки Урух и живописному туннелю Дигорского ущелья, остановимся возле святилища Уастарджи, покровителя путников и мужчин. По пути заглянем музей Наны Задалеской — народной осетинской героини. А также заедем в древнее село в Галиат, которое называют кавказским Мачу-Пикчу.
Природа и древние памятники ущелья. Вы увидите древние сторожевые башни и крепости — полуразрушенные, но по-прежнему величественные и овеянные легендами. Рассмотрите замок Фрегат 14 — 16 веков, у стен которого открывается изумительный вид на Дигорское ущелье. Проедете мимо заброшенной бельгийской фабрики золотодобытчиков и сделаете фото рядом с местными арт-объектами.
Край горных водопадов. Через покинутые селения мы доберемся до чудесной поляны с видом на водопад Три сестры — три параллельных потока, которые начинаются с ледника Таймази и стремятся к горе Кубус. Затем посетим впечатляющий 35-метровый каскад Галдоридон. А по дороге к водопаду Байради встретим горный ледник, который практически никогда не тает.
Гастрономическая часть поездки тоже будет насыщенной: мы перекусим в ресторане национальной кухни, отведаем осетинских пирогов (сахарадджин, фыджин, уалибах), местного пива и араки.
Организационные детали
С собой нужно взять паспорт РФ
Дополнительные расходы: питание (подскажу, где найти самые вкусные осетинские пироги); экосбор 100 руб.
Экскурсии проходят на автомобилях УАЗ-патриот, Хендай Старекс. Дорога спокойная, без серпантинов, подойдет даже детям от 7 лет.
Для групп от 4 человек можно организовать выезд в любой день
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 06:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по вашему адресу в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели 67 экскурсий для 82 туристов
В основном экскурсии провожу я, Константин. Интерес к горам впитал с детства. Мой отец возил автобусные экскурсии по всему Кавказу от Домбая до Цея. Мать — экскурсовод музея Домика Лермонтова и Пятигорского экскурсионного бюро.
Остальные члены нашей команды также являются опытными гидами. 15 лет назад, ещё на обычных УАЗах «козлах», мы пробирались туда, где был в лучшем случае только намёк на дорогу. Мы возим не туда, где «рынки» для туристов, а туда, где есть места единения с природой. Нешаблонно, индивидуально и увлекательно.
Каждый водитель — превосходный гид, который вас с лёгкостью погрузит в историю местности, покажет самые красивые места для фото, развеселит местными байками и отнесётся к вам со всей заботой и ответственностью.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
5 сен 2022
Экскурсия - супер! Константин отличный водитель и рассказчик! Учитывайте, что с собой лучше брать немного налички на сувениры-кафешки, потому как с терминалами и переводами может быть беда ввиду нестабильного интернета. А ещё не забывайте про переменчивую погоду и берите с собой толстовку или дождевик, есть вероятность, что пригодится.
Наталья
22 авг 2022
В целом понравилось, насыщенный маршрут, хорошая организация. Лично мне мало было времени в Галиате, можно было бы сократить время пребывания на водопада, но там побродить подольше.
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