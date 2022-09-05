в субботу и воскресенье в 06:00

Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе

Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов

4.5
2 отзыва
Это путешествие по Дигорскому ущелью — одному из самых древних и аутентичных уголков Северной Осетии, где до сих пор живут и хранят свои традиции осетины-дигорцы.

Мы доберемся до сторожевых башен и крепостей, отведаем блюда местной кухни и окажемся у живописных горных водопадов. А по дороге я расскажу об истории этих мест, их обычаях и природе.
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Дорога в Дигорию. Мы проедем по долине реки Урух и живописному туннелю Дигорского ущелья, остановимся возле святилища Уастарджи, покровителя путников и мужчин. По пути заглянем музей Наны Задалеской — народной осетинской героини. А также заедем в древнее село в Галиат, которое называют кавказским Мачу-Пикчу.

Природа и древние памятники ущелья. Вы увидите древние сторожевые башни и крепости — полуразрушенные, но по-прежнему величественные и овеянные легендами. Рассмотрите замок Фрегат 14 — 16 веков, у стен которого открывается изумительный вид на Дигорское ущелье. Проедете мимо заброшенной бельгийской фабрики золотодобытчиков и сделаете фото рядом с местными арт-объектами.

Край горных водопадов. Через покинутые селения мы доберемся до чудесной поляны с видом на водопад Три сестры — три параллельных потока, которые начинаются с ледника Таймази и стремятся к горе Кубус. Затем посетим впечатляющий 35-метровый каскад Галдоридон. А по дороге к водопаду Байради встретим горный ледник, который практически никогда не тает.

Гастрономическая часть поездки тоже будет насыщенной: мы перекусим в ресторане национальной кухни, отведаем осетинских пирогов (сахарадджин, фыджин, уалибах), местного пива и араки.

Организационные детали

  • С собой нужно взять паспорт РФ
  • Дополнительные расходы: питание (подскажу, где найти самые вкусные осетинские пироги); экосбор 100 руб.
  • Экскурсии проходят на автомобилях УАЗ-патриот, Хендай Старекс. Дорога спокойная, без серпантинов, подойдет даже детям от 7 лет.
  • Для групп от 4 человек можно организовать выезд в любой день
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу и воскресенье в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
М
5 сен 2022
Экскурсия - супер! Константин отличный водитель и рассказчик!
Учитывайте, что с собой лучше брать немного налички на сувениры-кафешки, потому как с терминалами и переводами может быть беда ввиду нестабильного интернета. А ещё не забывайте про переменчивую погоду и берите с собой толстовку или дождевик, есть вероятность, что пригодится.
Наталья
22 авг 2022
В целом понравилось, насыщенный маршрут, хорошая организация. Лично мне мало было времени в Галиате, можно было бы сократить время пребывания на водопада, но там побродить подольше.

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