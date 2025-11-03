в субботу и воскресенье в 06:00

Лучшее время для посещения Дигорского ущелья - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает всеми красками. В это время водопады полноводны, а дороги безопасны для путешествий. В октябре и ноябре также можно насладиться красотой осенних пейзажей, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной посещение возможно, но может быть ограничено из-за погодных условий.

Путешествие по Дигорскому ущелью открывает перед туристами древние башни и крепости, сохранившие величие и тайны. Участники увидят водопады Три сестры и Галдоридон, посетят святилища и насладятся блюдами осетинской кухни. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Осетии, насладиться живописными видами и вкусами национальных блюд. Экскурсия подходит для семей и любителей природы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога в Дигорию. Мы проедем по долине реки Урух и живописному туннелю Дигорского ущелья, остановимся возле святилища Уастарджи, покровителя путников и мужчин. Посмотрим на теснину реки Ахсинта с моста. Заедем в древнее село Камунта и через высокогорный перевал (2500 н. у. м.) доберёмся в соседнее Алагирское ущелье. По пути заглянем в заброшенные свинцово-серебряные штольни, увидим несколько нежилых горняцких посёлков и многое другое. На обратном пути попробуем минеральную воду санатория «Тамиск», посетим ещё одно святилище Уастарджи. И, уже по Военно-Осетинской дороге, вернёмся на равнину.

Природа и древние памятники ущелья. Вы увидите древние сторожевые башни и крепости — полуразрушенные, но по-прежнему величественные и овеянные легендами. Рассмотрите замок Фрегат 14 — 16 веков, у стен которого открывается изумительный вид на Дигорское ущелье. Проедете мимо заброшенной бельгийской фабрики золотодобытчиков и сделаете фото рядом с местными арт-объектами.

Край горных водопадов. Через покинутые селения мы доберёмся до чудесной поляны с видом на водопад Три сестры — три параллельных потока, которые начинаются с ледника Таймази и стремятся к горе Кубус. Затем посетим впечатляющий 35-метровый каскад Галдоридон и водопад Байради.

Гастрономическая часть поездки тоже будет насыщенной: мы перекусим в ресторане национальной кухни, отведаем осетинских пирогов (сахарадджин, фыджин, уалибах), местного пива и араки.

Организационные детали